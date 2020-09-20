粉色飄雨！彰化「美人樹花海」提前盛開，搭配岸邊涼亭浪漫如畫

彰化如同賞花寶藏之地，繼埤頭鄉「韭菜花秘境」、台版富良野「雞冠花海」，周邊又悄悄飄起了「粉色雨」，讓花控們新增一處值得順遊的美拍之地！

圖／IG@h661217授權

彰化「北斗河濱公園」近年因河畔一字排開的美人樹風光爆紅，成了秋季限定版「櫻花」朝聖亮點。今年公園花海提前綻放，雖人氣最高的河岸道路尚未徹底被染上大片粉，但首波盛開的花況已頗為迷人，吸引許多人一窺花容。其中最夯畫面，可從遠處將美人樹與涼亭一併攝入鏡，自然花景與亭子相依的場景，宛如照片版的一首詩，浪漫萬分。

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而這處景點其實還有另一個涼亭造景，不少人會以花瓣為前景，圈入涼亭和人像，構圖顯得更為豐富。由此角度望向遠方，還能看見紅色鐵橋，實際站到橋上則可賞見整條河道，待未來兩旁的花樹開好開滿後，絕對是個絕佳賞「櫻」視角，大家記得把握花期衝一波！

北斗河濱公園

地址：彰化縣北斗鎮河濱街40-42號

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