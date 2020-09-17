絕美西濱海岸拍起來！7個IG打卡「彰化熱門景點」一次全覽

彰化在很多人的心中只存在著鹿港小鎮，但除了鹿港之外伸港、線西、彰濱都有著你不知道的景色，西濱海岸沿途風景秀麗，擁有許多網美們喜愛的IG打卡景點，就等著你來發掘！

▲圖片來源：IG@chenghh0116、IG@elena_0921

西濱海岸景點清單：

乳牛彩繪村(福寶村)

自然生態教育中心

卡里善之樹

福寶濕地

蛤蜊兵營

永安製鼓

台灣優格餅乾學院

NO1.乳牛彩繪村(福寶村)

藍晒圖一直都是台南的經典景點，但現在不用跑到台南就可以看到這一片藍了！「彩繪乳牛村(福寶村)」位於彰化福興鄉的福寶村，為全台最大酪農區的所在地，有「乳牛的故鄉」之稱，在村長及他兒子齊力合作下，以「乳牛」做為主題，把整個村莊化為一個童趣村，若你喜歡藍晒圖那千萬不要錯過乳牛彩繪村。

▲圖片來源：IG@elena_0921

▲圖片來源：乳牛彩繪村FB-吳農夫

乳牛彩繪村

景點地址：彰化縣福興鄉新生路8號

NO2.自然生態教育中心

彰化線西有個新亮點！有夢幻外號之稱的「白色海豚屋」你來過了嗎？此處為近期IG網紅打卡熱點，實際的地點名字是慶安水道－彰化自然生態教育中心，位於台61線彰化縣段，彰化縣政府將此規劃成1樓為生態展示中心，2、3樓是餐飲等商業空間，屋頂則是綠化觀景平台。

▲圖片來源：IG@cherrybyba

▲圖片來源：@chloe_c_yang

▲圖片來源：IG@chenghh0116

彰化自然生態教育中心

景點地址：彰化縣伸港鄉慶安路、慶安北路交叉路口

營業時間：10:00~17:00(周一公休)

詳細介紹：https://bit.ly/33rr7e3

NO3.卡里善之樹

當地首座以製傘工業為主題的展館「卡里善之樹」在2016年起正式扎根於彰化和美，為這個樸實的小鎮增加了彩虹般的色彩。「愛在開傘時，讓我們一起為愛撐傘」是彩虹屋晴雨傘一直以來的信念，在此不僅可以買把順眼的傘為旁邊的人撐傘外，也提供大人小孩可以一起做的彩繪傘體驗，下次來彰化時不妨來一趟「卡里善之樹」吧！

▲圖片來源：卡里善之樹-為愛撐傘FB

▲圖片來源：卡里善之樹-為愛撐傘FB

卡里善之樹

景點地址：彰化縣和美鎮孝義路391巷5號

營業時間：09:00~17:00(週三周四公休)

NO4.福寶濕地

彰化的福興福寶濕地很適合親子一起同遊，不管是看海、玩水、賞夕陽、撿文蛤都是個很好的體驗，也是網美們最喜歡的IG打卡熱點，海堤旁有一大片漂流木裝置藝術區供網美們拍照，站在充滿荒涼感覺的巨木群可以拍出不一樣的感覺。

▲圖片來源：IG@ouou0620

▲圖片來源：IG@davidlan1

福寶濕地

景點地址：彰化縣福興鄉新生路臨63號

NO5.蛤蜊兵營

蛤蜊兵營位於線西靠海邊的地方，這裡沒有賣蛤蜊千萬別誤會了！它可是網美打卡的熱門景點呢！這裡結合軍事與在地農情的懷舊風光，蛤蜊兵營總計有十一棟營舍，入口處有「毋忘再莒」精神堡壘是以貝殼製成別具特色。

▲圖片來源：IG@huibaobaoo

蛤蜊兵營

景點地址：彰化縣線西鄉寓埔村中華路818巷

NO6.永安製鼓

在台灣的民俗活動中常常會聽到陣陣鼓聲，但從未想過這鼓是由誰製作而成的，在靠海的彰化線西鄉，有一家僅存的「永安製鼓工藝社」，70年來職人們堅持手工製鼓，在機器取代人力的時代之中顯難得可貴，師傅說「一面鼓需要一個月才能完成」光聽就覺得工程浩大，若有機會一定要前來參觀這傳統手藝。

▲圖片來源：IG@chenfu_su

▲圖片來源：IG@lien_chien_hsun

永安製鼓

景點地址：彰化縣線西鄉溝內路48號

營業時間：09:00∼11:30、14:00∼17:00，(週六日休)，採預約制

NO7.台灣優格餅乾學院

台灣優格餅乾學院可以說是彰化地區近年竄紅的觀光工廠，擁有霍格華茲城堡外觀，而且還提供數十款餅乾免費試吃，真的是太佛心來著了！除了可以透過透明櫥窗看到餅乾的製作過程，還有親子可以同樂的DIY活動，是個室內活動的好去處。

▲圖片來源：IG@chunchun0120

▲圖片來源：IG@mirumo0201

台灣優格餅乾學院

景點地址：彰化縣線西鄉草豐路501巷5號

營業時間：09:00~18:00





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