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武陵「桃山步道」靜謐優美！ 賞七家灣溪好愜意 登頂美景一切盡收眼底
武陵農場對於台灣人來說具有相當的知名度，許多人對那裡的美景都略有耳聞，但應該比較少人知道那裡還有一條幽靜而美麗的「桃山步道」，不但能在那裡看到七家灣溪谷，並有機會看到國寶櫻花鉤吻鮭，還有蓊鬱的綠色隧道，拍美照也絲毫沒有問題。
在武陵農場的北方有四顆併列的山頭，品田、池有、桃山、喀拉業，人稱武陵四秀，其中公認最秀麗者莫過於桃山，但登山道一路都是陡上，一天要爬升1400餘公尺，對體力不佳的朋友，可能會是個不小的考驗。
但登頂後就會發現一切努力都值回票價，在山頂朝東往七家灣溪谷對岸望去，可以就近欣賞三六九山莊的草坡、雪主、雪北、品田等聖稜一線；朝西望向有勝溪對岸，北一、二、三段的南湖、中央尖、無明、畢祿、奇萊北，更別說這裡還是欣賞大霸群峰最佳的眺望點，可以說是將台灣高山的美景一次全部盡收眼底。
而步道終點的桃山山屋，也被山友譽為五星級的山屋，夜晚可以從山屋前看見山下北桃、新竹一帶的萬家燈火，可以說桃山不只是一條普通的登山步道，而是通向仙境的門扉，只要有登頂的毅力，人間仙境就將在眼前浮現，還沒來過的人絕對要來見識一下。
地址：台中市和平區武陵路3號(武陵山莊登山口)
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