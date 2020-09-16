免飛韓國，神級偷飯賊「醬油螃蟹」台中半價就吃得到！蟹膏拌飯超銷魂

韓劇迷一定秒懂！有偷飯賊之稱的「醬油螃蟹」為韓國當地非常普遍的美食之一，在台灣韓式餐廳卻很難有機會吃到。部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂眼尖發現台中有家新開不久的鍋店，竟隱藏著頗為道地的「醬油螃蟹」，價格還不到韓國的一半，簡直太欠吃！

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂

隱身逢甲夜市附近的「蝦拚鍋」為一家特色火鍋店，但最讓人驚艷的是，這家本土餐廳全年販賣醬蟹系列，分別提供「醬油螃蟹」及「辣味螃蟹」。醬油螃蟹口味偏甘甜，辣味螃蟹則偏中辣，而吃醬蟹的靈魂主角就是邪惡的「蟹膏」！如想嘗試內行人的道地吃法，可將白飯倒入蟹殼蓋，讓飯徹底吸收蟹膏與醬油的滋味，若倒入香油還能升級新風味，兩種方式吃起來都超級下飯，白飯小偷可不是浪得虛名。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂 圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂

醬蟹蟹肉飽滿，味道濃郁鮮甜，部落客淘氣猴更形容口感比生魚片軟嫩，讓人忍不住流口水。值得一提的是，韓國一隻醬油花蟹價位，通常介於新台幣1000至1500元左右，但「蝦拚鍋」醬蟹系列套餐只要598元，每份套餐會附免費續的5種小菜、海苔及湯品，不僅價格本身已十分親民，還順帶為大家省下飛機票。不過此系列需要3天的醃製時間，想吃的人別忘了提早3天預約喔！

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而這家「看似被火鍋耽誤的醬蟹店」，其實鍋物CP值也偏高，提供精緻火鍋、套餐與火鍋吃到飽。其中備受好評的泰國蝦，除了有多種料理方式任選，更有趣的是點餐後一座迷你水族箱會上桌，水裡放有活生生的泰國蝦，讓饕客體驗現撈現吃的樂趣。海鮮菜色另有東石鮮蚵、小干貝、扇貝、多利魚、花枝等應有盡有，海鮮控快收入必吃清單吧！

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蝦拼鍋 醬油螃蟹

地址：台中市西屯區櫻花路131號營業時間：週二至週五17:00-00:00；週六日11:00-23:00

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