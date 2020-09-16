坐在「旋轉咖啡杯」喝咖啡！師大夜市2D Cafe再開遊樂園風分店，IG打卡熱潮蔓延至台中

圖文/紅點文旅RedDot Hotel

今年五月才在台北師大商圈開幕，打造漫畫風格遊樂園主題咖啡店，短時間內就引爆IG一波打卡熱潮的「2D TAIWAN」，正式進軍台中了！

緣起於4個從事不同領域工作的年輕人，因緣際會下引進馬來西亞同名品牌，將咖啡店結合各種日韓漫畫2D風格特色主題，首間台北旗艦店為「日本日常生活」，有著電車、洗衣間、廚房等場景，而新開幕的2D Cafe Taichung 則以遊樂園及馬戲團所呈現的記憶及歡樂氛圍作為主題，在店內創造出大家幼時最喜歡的去的遊樂園風景以漫畫風格呈現外，更將深受歡迎的旋轉咖啡杯，製作成大型裝置，讓人身歷其境彷彿從漫畫世界裡走出來的現實人物。未來台南、宜蘭、新莊、101等店都將陸續開幕。

「將被遺落的影像放回當代的位置後，更近一步顛覆未來的想像」

2D Cafe Taichung 亦獨家與「紅點文旅」跨界合作。致力滿足旅人多樣化旅行期待的紅點文旅，除在此建物結合當代元素外，將在地文化特色落實，反映城市感性多變的面貌。如今將融入黑白的2D漫畫風格！兩種風格迥異的個體，將打破疆界、顛覆思維！如今再融入黑白的2D漫畫風格，兩種風格迥異的個體，卻打破疆界、顛覆思維，成為獨立卻又相互融合的共生關係，沾染著美好之外，更為中區注入新鮮活力，兩者未來也將在餐點、展覽、主題房推出各種可能。

曾被英國每日快報選為「全球最好玩旅店」，並開創台灣設計旅店風潮的紅點文旅，除了有著一座大型溜滑梯遠近馳名外，目前旗下亦有「美好藝廊」、「SAOBAO騷包酒吧」，而四月結束營業的B1餐廳空間在短暫的休息籌備後，九月底預計也將有新品牌進駐，持續為台中民眾創造「風格不設限，FUN 肆玩生活」的態度。

2D Cafe Taichung

營業時間：1200-2100

地址：臺灣台中市中區民族路 208 號

電話：(04)2222-3043

紅點文旅 RedDot Hotel

地址：臺灣台中市中區民族路 206 號

電話：(04)2229-9333

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