台中「牛排山」每層比10元厚！大口吃肉只要349元，牛肉羅宋湯、小菜冰淇淋吃到飽

台中肉控絕對會秒懂！這家牛排專賣店可謂當地人氣美食品牌之一，最低只要349元就能爽嗑高品質牛肉，還免費提供超過10種食材的自助吧，羅宋湯、小菜、冰淇淋通通無限吃，即使胃口大的人，也能一路從開胃菜、主餐到甜點為止，不必擔心肚子會閒下來！

除了主餐，只要點餐即可無限享用自助吧的牛肉羅宋湯、小菜、冰淇淋及多款飲品。圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

「TGB很牛炭燒牛排」共有7家分店，散佈台北、桃園、台中、南投，台中則有三家，其中「向上店」的自助吧相較有提供披薩的門市，也許顯得較樸素，但價格為全台店面最親民，349元起就能吃爆牛排，加碼濃湯、冰淇淋、冷飲等自助附餐吃到飽。

與一般牛排店不同，「TGB很牛炭燒牛排」標榜採用高品質的美國1855濕式熟成牛肉。圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

品牌主打美國1855濕式熟成牛肉，一口咬下鮮嫩爆汁，而600g的牛排號稱「男子漢超飽大份量牛排」，疊起來如同牛排小山，剖面厚度幾乎超越10元硬幣，店內最貴餐點「肋眼牛排」還800元有找，超狂份量被稱讚CP值爆表太欠吃。

安格斯肋眼牛排份量驚人，切面厚度堪比10元硬幣，若採用小圓石煎烤，香氣更升級。圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權 店內提供圓石，饕客可按喜好自由調整熟度。圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

不吃牛的人也有活體波士頓龍蝦、炭烤雞腿排、伊比利豬梅花、松阪豬頸肉、德國豬腳、櫻桃鴨等多種選擇，最便宜329元開吃。其中現點現抓的「波士頓龍蝦」為一大亮點，鮮甜飽滿的蝦肉超Q彈，海鮮控一定會愛上。

波士頓龍蝦與牛排一樣，採直火400度炭烤方式烹調，整尾龍蝦肉超飽滿。圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權 免費供應的羅宋湯為內行人必喝，滿滿的牛肉塊若不夠吃，還可以請服務生再加碼。圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

除了豐盛的主餐，作為加分點之一的自助Buffet，還有一道不容錯過的「牛肉羅宋湯」，每勺都是真材實料的牛肉塊，湯頭濃郁且酸甜開胃，經常被內行饕客一掃而空。若平日想在家好好犒賞一下自己，還能外帶直火便當，最低159元即可享用炭燒肉類便當，肉量有誠意，嗜肉控快列入爆吃清單吧！

「TGB很牛炭燒牛排」推出多款直火便當，從最基本的159元燒肉丼乃至16盎司的男子漢便當應有盡有。圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

TGB很牛炭燒牛排（台中向上店）

地址：台中市南屯區向上路二段372號

營業時間：平日1130-1430、1730-2130；假日1130-1500、1730-2200

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