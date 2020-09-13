鮮蝦大船直接開進店中央！台中獨棟「活蝦餐廳」史上最狂，船上泰國蝦現點現撈

全台著名的海鮮專賣店數不盡，但台中就有一家全新的活蝦餐廳，直接將整艘大船開進店中央！船艙內滿是泰國蝦，鮮蝦料理通通現點現撈，而浮誇的店裝及豐盛食材，也讓尚值試營運期間的店家，火速成為饕客爭相朝聖的網路話題新秀。

圖／鴻龍宴臉書專頁

於8月中旬新登場的「鴻龍宴」隱身台中北屯區，鄰近中清迪卡儂、水湳中央公園、逢甲夜市等熱門景點，獨棟建築從裡到外都壯觀，室內挑高設計更顯高級。以串連活蝦、海鮮與海為目的，全店融入碼頭、造船廠、船隻、釣蝦、釣魚等概念，最吸睛的莫過於店內的鎮店大船，連繩索、甲板等皆有，像極了真正預備航行的船隻，更狂的是船內載著活跳跳的蝦子們，創意的設計有噱頭又實用。

圖／鴻龍宴臉書專頁 圖／鴻龍宴臉書專頁

店內主要提供不同口味及類型的泰國蝦菜色，特別的是還有公蝦、母蝦或紅頭母蝦等三款蝦種能細選。此外，餐廳另供應多道海鮮、肉品中粵料理，鮮魚、蛤蜊等湯品也應有盡有，完全是嚐鮮天堂。目前試營運期間僅開放1樓空間、採電話預約制，9/20為止到店消費享9折優惠、同項飲品買一送一及每桌送小菜等好看，後續還會祭出另一波促銷活動，海鮮控們把握時機出發吧！

圖／鴻龍宴臉書專頁

鴻龍宴活蝦餐廳

地址：台中市北屯區經貿五路67號

營業時間：每日11:00-14:00、17:00-22:00

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