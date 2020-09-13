純白9月雪「韭菜花秘境」、三色花海「台版富良野」！彰化2處賞花景點美翻

彰化可謂隱藏版的花海聖地，繼上半年的木棉花、九重葛、康乃馨，乃至夏季濱刺麥，如今入秋還有2處限定美景等著大家搶拍。不論是仙氣四溢的純白「韭月雪」，還是繽紛的三色花田，都能拍出專屬美照，把握9月出發準沒錯！

埤頭韭菜花田

圖／IG@beckhamhong66授權

9月雪紛飛時節，雪白的場景是不少旅客的朝聖必拍。雖然彰化溪州的韭菜花海已整地、剷平，幸運的是近期又新增一處私房景點，位於埤頭的韭菜花田正怒放中，還首度設置愛心造景，大大增添浪漫氛圍，不論全景、近照，茂密盛開的整抹白茫茫都顯得非常壯觀、漂亮。

圖／IG@beckhamhong66授權

園區即日起開放參觀，入園費為50元，會提供韭菜花束、捧花、小風車，還會贈送一瓶水及告白氣球乙顆，可謂佛系網美景點。花期至9月下旬，最佳花況預計截至9/20，趕快安排時間衝一波，但別忘了當個有素質的遊客，一起愛護這片絕美花園喔！

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地址：彰化縣埤頭鄉彰152鄉道680號（座標 23.901222,120.485318）入園費：50元（贈拍照小道具）

北斗雞冠花田

圖／飛翔在天際授權

若專程到了彰化，也可考慮順遊隱身北斗鄉間田園的「漸層花海」。紅、橘、粉色系各列整齊排開，被攝影玩家讚歎彷彿置身北海道富良野，無法出國不妨在本地一睹迷你版彩色花田，拍一波過過癮。

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雞冠花田5月起盛開，花期較長，預計11月前仍可賞見夢幻景觀。不過提醒各位花控們，此景點為私人園地，園主無私開放遊客免費參觀，因此記得垃圾不落地、不擅自採摘花朵，才能一起維護這處迷人風光。

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地址：彰化北斗興農路二段141巷（座標 23.861948, 120.535462）

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