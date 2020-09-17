凌晨吃得到的早午餐！台中「燒肉咬蛋」招牌吐司夾肉蛋、脆皮蛋餅超欠吃

燒肉咬蛋台中大墩店 台中平價早午餐燒肉咬蛋

推薦招牌燒肉吐司、脆皮蛋餅，手打雙層純牛漢堡每日限量供應，午餐新推出丼飯，加碼送大杯紅茶，食材講究，料多實在，剛開幕就人氣滿滿。

燒肉咬蛋台中總店，位於大墩路，近台灣大道，路邊停車方便，鄰近也有多處停車場。

清新簡約的裝潢風格，享受美好日常的早晨時光，餐點現點現做，免收服務費，用餐不限時。

從凌晨4點半營業至下午2點，天還沒亮就開店啦！附近有不少間夜店，夜貓族先填飽肚子再回家睡，不是只有萬年永和豆漿了。

燒肉咬蛋菜單

西式吐司、中式蛋餅、冷熱飲，價格落在25-65元間，大墩店限定手作雙層牛肉漢堡，11點後還有供應丼飯，可先電話預約或加Line點單。

用料豐盛，擺盤也滿精緻，可惜手作牛肉漢堡已經賣完了，果真晚來吃不到，就像我⋯⋯

燒肉咬蛋吐司 45元

先來一份人氣招牌商品，吐司都沒有烤過，去掉較乾的吐司邊，保留柔軟綿密口感，真的要夠新鮮才能辦到。

吐司抹有一層薄薄的美乃滋，裡頭夾著煎蛋(可指定熟度)、還有最重要的里肌肉排，選用當日溫體豬，以天然食材醃製10多個小時，現煎釋放肉香，整個超入味。

里肌肉排鋪滿整個吐司面，不是隨便放一片就了事，讓每一口吐司都咬得到燒肉，而且肉片是有厚度的，軟嫩中帶有嚼勁。

招牌沙拉吐司 45元

另一款很受歡迎的吐司，馬鈴薯、水煮蛋拌美乃滋，搭配紅蘿蔔、煙燻火腿。

厚實給料的蛋沙拉，美乃滋不會用得太過火，還能吃到馬鈴薯原味，火腿點綴出煙燻香氣，其實還滿爽口，不會很膩耶！

讓人期待的脆皮蛋餅，有一點像蔥抓餅，但又煎得更酥脆，同時能吃到蛋餅Q度。

燒肉起司蛋餅 55元

卡滋酥香的蛋餅皮，包覆軟嫩燒肉和爆漿起司，這組合太邪惡、太犯規了。

里肌肉排鹹香帶甜，融合濃郁起司，基本上不需要沾醬，本身味道就很足夠。

招牌泡菜蛋餅 40元

用料真的沒再客氣，蛋餅裡塞著滿滿的韓式泡菜，咬下去微微酸辣，爽脆多汁。

大頭怪一吃這蛋餅，就很稱讚泡菜口味，不會太酸太辣，恰恰好開胃，早上起床沒食慾的話，推薦點這盤，喚醒你的味蕾。

除了早餐類，丼飯也開賣囉～台灣大道、大墩路辦公室上班族，中午用餐可訂丼飯便當！

供應時段：11:00-14:00

點丼飯就送700c.c.熟成紅茶。(活動至12月31日止)

招牌燒肉丼飯 120元

有兩大片里肌肉、季節時蔬、黃金泡菜、醃小黃瓜、糖心蛋，料多豐富放滿滿，幾乎看不到底下白飯。

清爽系的日式丼飯，不會湯湯水水，里肌肉煎得油亮動人，肉質Q嫩不乾柴，配上泡菜和米飯，味道真香。

鹽燒鯖魚丼飯 150元

丼飯的配菜基本上相同，黃金泡菜清甜脆口，解膩的自醃小黃瓜，糖心蛋QQ嫩嫩的也好吃。

主菜下手就是霸氣，整片挪威鯖魚覆蓋飯面，大概有半尾的份量，薄鹽醃漬鯖魚帶著鹹味，香煎出漂亮色澤。

肉質鮮美，口感細緻滑嫩，鹹香風味很下飯，雖然相較之下價位稍高，但有多送30元大杯熟成紅茶，讓早午餐有不同的選擇。

紅茶(大) 30元

經過時間沉澱的熟成紅茶，茶香優雅不苦澀，尾韻帶著蜜香甘甜，這杯很有水準，不輸給手搖飲專賣店。

招牌奶茶 25元

古早味紅茶為基底調製，特別香濃滑順，真是優秀的早餐店冰奶茶，而且喝得到茶味，推阿～～

超質感銅板價早午餐，餐點份量明明看起來還好，結果吃下來撐到不行，非常厲害的招牌燒肉，配吐司、蛋餅、丼飯都好吃，可惜今天有遺珠之憾，錯過了100%雙層純牛肉漢堡，改天要特地早起來吃啦！

燒肉咬蛋台中大墩店

地址：台中市西屯區大墩路1012號

電話：(04)2323-3456

營業時間：04:30-14:00

粉絲團：燒肉咬蛋-台中總店

文章來源：水星人的怪咖時代 FB：水星人的怪咖時代

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