鍋貼界的勞斯萊斯！台中100公分「軍艦鍋貼」超浮誇，獨家銷魂鍋貼大胃王必挑戰

台中浮誇系鍋貼 壹玖捌捌銷魂鍋貼

傳承自30年彰化老店，古早味獨家內餡創新吃法，震撼全場100公分軍艦鍋貼，大胃王YouTuber爭相挑戰！

壹玖捌捌銷魂鍋貼 忠明旗艦店

招牌醒目有設計感，位於忠明南路、近向上路口，周邊有西區大益停車場(向上路與大忠街口)，停車還算方便。

有別於傳統連鎖鍋貼店，工業風的新潮裝潢，外加超霸氣擺盤，網友喻為鍋貼界的勞斯萊斯，把鍋貼提升N個檔次。

源於1988年彰化北斗鍋貼老店，以傳統風味為基底，賦予多變的新意，不只用餐氛圍更有質感鍋貼口味也是意想不到，同時吸引年輕族群和家庭客。

櫃檯是水泥管造型，好特別！採現場候位，不提供事先訂位，內用每位最低消費98元，幼童未滿110公分免低消。另有配合Uber Eats、foodpanda外送，不出門也能吃到美味鍋貼。

壹玖捌捌銷魂鍋貼菜單

各式口味的鍋貼、蒸餃、精燉牛肉麵、排骨麵、乾拌麵、餛飩湯麵，歲月麵就是酸辣湯麵啦！

滷肉飯、麻辣鴨血、小菜，還有黃金流沙包等甜品。

炸物、湯品和飲品，不只是鍋貼專賣，菜色選擇還真多。

桌上放有各式調味罐，醬油、白醋、香油、白胡椒、以及辣椒醬和蒜泥，可依個人喜好酌量使用。

軍艦鍋貼 399元

首創長達100公分霸氣鍋貼盤，放滿30顆綜合鍋貼，可以吃到原味、麻辣、蔥鋒、戀人、泰式、塔塔醬等6種鍋貼，每種口味各5顆。

視覺超震撼，明明有心理準備了，端上桌還是忍不住驚呼，得烙多一點人來吃，拍照打卡必點！沿用北斗傳承下來的味道，保留內餡口味，主要以外部醬料來做變化，不知道有沒推薦吃的順序，就由左至右下手啦！

原味鍋貼

鍋貼底部煎得焦香脆，皮Q帶脆，內餡汁多，滿溢肉香結合蔬菜的清甜，不額外沾醬就好吃，而且鍋貼比別家大顆，每種口味各嚐一個就滿飽了。

塔塔醬鍋貼

沒有提供單點，只有在軍艦鍋貼吃得到，酸甜塔塔醬鋪滿鮮脆洋蔥，本來以為這口味是亂入，結果味道很搭耶～

蔥鋒鍋貼

刷上特調照燒醬，青蔥有誠意地灑好灑滿，鍋貼皮沒有因為刷醬就不脆，鹹甜之間帶有蔥香微辛。

因為太喜歡了多給它一張戲份，下次來想單點蔥鋒鍋貼。

泰式鍋貼

軍艦鍋貼才有的口味，泰式酸辣醬搭配高麗菜絲，吃起來酸酸甜甜。

戀人鍋貼

美乃滋、柴魚片、海苔絲，日式章魚燒的鍋貼版，不過裡面沒有包章魚，甜甜的，還不錯吃。

麻辣鍋貼

鍋貼內餡都是一樣的，上面刷滿特製辣醬，濃濃花椒香氣，麻香辣很過癮，搭配小黃瓜絲中和辣度，有像在吃麻辣鍋，而且後勁還滿強。

翡翠蒸餃 80元

一籠有8顆蒸餃，餡料很飽滿，而且不小顆。

豬肉搭配韭菜內餡，咬下去就知道真材實料，韭菜味很香，沒有肥豬肉，我喜歡QQ的蒸餃皮，冷掉也好吃。

功夫滷肉飯(肥) 45元

依肥瘦分成滷肉飯和肉燥飯，滷肉色澤油亮，充滿膠質，淋入濃郁偏甜的滷汁，相當下飯。

功夫肉燥飯(瘦) 45元

怕肥肉的就點肉燥飯，口味較為鹹香，豬絞肉紮實有咬勁。

翠玉油雞 168元

google評論裡很多人推這道，冰涼入口的鮮嫩油雞，賣相油潤透亮，附上小瓶蔥油，可斟酌提味。

去骨油雞可以放心大口吃，冰鎮微鹹爽口，引出雞肉本身的鮮甜，真的就是皮Q肉嫩。

千方百計 68元

個人很推的炸豆腐，吃的時候要小心燙口，外皮金黃酥脆，豆腐嫩到不行，幾乎是瞬間融入嘴裡。

讓我想到川菜中的老皮嫩肉，沾上店家特調照燒醬，鹹鹹甜甜好滋味。

武林排骨 98元

彰化北斗傳下來的味道，排骨有先醃過，吃起來是鹹甜的台式古早味。

有厚度的排骨肉，炸到外酥裡嫩，咬下去會卡滋卡滋響，保留肉汁，肉質有彈性。

瀟灑牛肉麵 168元

慢燉紅燒口味，以牛大骨熬煮湯頭，味道很傳統，飄散牛油香氣。

牛肉選用牛肋條，油花飽滿，肉香四溢，麵條Q彈有勁。

相思湯(玉米濃湯) 38元

湯品其實還滿大碗公，有放入奶油帶出香氣，奶香味特別濃郁，又不會很甜膩，小朋友最愛喝。

歲月湯(酸辣湯) 38元

吃鍋貼我最愛配酸辣湯，因為整碗料多多，更有飽足感，味道溫和好入口，不是很酸很辣那種。

手作小菜嚐鮮組合，任選3樣48元小菜，其中一樣免費送！

撒豆成兵 48元

這盤是藜麥毛豆，清爽調味帶點甜。

小姑獨處 48元

小菜名稱很搞怪，還好菜單上都有標記。其實就是黃金杏鮑菇，搭配鍋貼有解膩效果。

紅粉佳人 48元

爽脆多汁的韓式泡菜，微酸微辣，頗開胃。

冬瓜檸檬 80元

香甜冬瓜茶結合檸檬清香，酸甜比例適中，滿好喝的。

青梅果醋 80元

清爽微酸的青梅香氣，喝起來滿順口，不會酸到讓人皺眉頭。

油切黑烏龍茶 60元

店家自己泡茶葉，不是現成飲料直接倒，無糖不苦澀，帶有焙火香。不過飲料相較比較普通，沒什麼特別記憶點，就剛好配鍋貼，一解油膩。

銷魂鍋貼出冷凍包囉！也有冷凍水餃子，可現場購買或粉絲團訂購，冷凍宅配到府。

時尚潮流的外觀，口味保留傳統老靈魂，與連鎖鍋貼店做出區隔，基本上可定位為有質感的餐廳，不執著於一顆鍋貼賣多少，整體環境、美味度和服務品質，會讓我想再回訪！

壹玖捌捌銷魂鍋貼 忠明旗艦店

地址：台中市西區忠明南路253號

電話：0906-541988

營業時間：11:00-20:30

粉絲團：壹玖捌捌銷魂鍋貼https://www.facebook.com/1988dumpling/

壹玖捌捌銷魂鍋貼 新時代店

地址：台中市東區復興路186號B1

電話：(04)2222-0299

營業時間：平日11:00-21:00，假日10:30-21:00

粉絲團：壹玖捌捌銷魂鍋貼（新時代店）

文章來源：水星人的怪咖時代 FB：水星人的怪咖時代

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