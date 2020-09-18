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在宮廷賭場大啖火鍋？籌碼點餐、輪盤醬料區...台中美術館園道旁「澳們打邊爐」真澎湃

豬飛小姐的彩色生活 / 文、圖／豬飛小姐

udn走跳美食／豬飛小姐

台中美術館兩旁特色餐廳林立，不少知名餐廳都在這裡，最近豬飛就喜歡這家「澳們打邊爐」，不用出國也能吃到粵式風味餐喔！

台中高人氣品牌「十二月粥品」旗下的品牌「澳們打邊爐」，除了主打粵式火鍋，裝潢還結合澳門賭場的元素，食材新鮮份量又多，是喜歡澎湃火鍋人士的首選，這次跟好友選在這聚餐，就是看中他們優雅寬敞的空間，不僅適合帶家人來用餐，招待朋友來也很體面。廣東人口中的「打邊爐」就是吃火鍋的意思，以前打邊爐用的是炭銅火鍋，現在進化到更方便的卡式爐或電磁爐。今天就帶大家來到這家開幕以來就一直討論度很高的「澳們打邊爐」，不只餐點有特色，環境還佈置成賭場風格，實在超有趣！

「澳們打邊爐」位在西區五權西四街，旁邊就是美術館的美術園道，許多頗具特色的異國餐廳都在這裡，也是很多外地客在台中聚餐的首選，旁邊就有停車格，附近也有停車場，不必擔心假日出門不好停車。

餐廳的用餐空間共兩層樓，有著宮廷風的開放式座位區，人多的話就到包廂，用餐隱密性高也不會吵到其他客人。裝潢高貴大器，有著濃厚異國風情，搭配著服務生「歡迎光臨澳門」的歡迎語，不說我還真的以為來到澳門了呢！

聽說之前「澳們打邊爐」的點餐方式很特別，客人必須拿著籌碼去櫃檯點餐，現在好像因為疫情關係避免群聚，改為更貼心的桌邊點餐服務，籌碼一樣可以拿來拍照使用，就放在店門口的菜單牆，變成了另類的IG打卡點。

澳們打邊爐 菜單

我們這次的用餐地點在一樓隔間，點的是1788元的雙人套餐（也可選擇單點），有湯品、前菜、肉品、海鮮、蔬食、鍋物、副食、飲品、甜點，原本還想說可以加點些特色餐點，最後才驚覺好險沒點，因為份量超多根本吃不完，只好吃飽後再去美術園道散步消耗熱量（笑）。

湯底我們選的是澳門當地頗負盛名的卜卜蜆鍋跟胡椒豬肚雞鍋，兩種都算是口味偏重的湯頭；副食選了出前一丁的公仔麵跟新鮮土雞蛋。

這裡以個人小火鍋為主，有單人份或是雙人份、六人份，其實餐點份量很豐富！一人一鍋可以吃到超飽足，不管菜盤或是主餐盤食材都新鮮，加上環境主題特色鮮明，每個角落都好適合拍照啊，可以跟另一半來這裡約會，或是約姊妹們聚餐，都是很不錯的選擇。完整菜單請點這：澳們打邊爐菜單

澳們卜卜蜆鍋

「澳們卜卜蜆」是以30顆新鮮蛤蠣，搭配蔥花、蒜末、辣椒末去烹煮湯頭，蒜味濃厚，鮮味十足，因為蛤蠣煮開時會啵啵作響，所以才會叫做「卜卜蜆」。這個湯底是很多客人喜歡的！湯頭有海鮮的鮮甜味，涮過肉片後搭配上肉的鮮香，實在滿足。第一次來的話建議就點它吧！很有澳門風味。

胡椒豬肚雞鍋

「胡椒豬肚雞」是選用豬大骨跟雞骨熬了6小時之久，湯底搭配新鮮豬肚跟土雞肉、紅棗、枸杞等中藥材，濃厚中又帶有白胡椒的香辣，相當健脾養胃，而且這湯頭很有魔力，越喝越涮嘴！吃過台中許多家胡椒豬肚雞，這裡的湯頭我很喜歡，味道層次豐富，適合冷氣開超強一邊吃鍋(大笑)。

原本想說這杯配火鍋一起喝的飲料是紅茶或烏梅汁，結果竟然是葡萄汁，喝起來順口解渴之餘，嘴角還會散發著果香的細膩餘韻。

蛤蠣開了之後建議先舀一碗湯，品嚐湯頭原味，把蛤蠣一顆顆夾起來避免肉質過老，再把牛肉放下去汆燙5秒鐘，肉片吸飽了蛤蠣的鮮味，吃起來口感多汁又飽滿。

醬料區也很有趣，是用賭博的輪盤來裝飾，選擇性也非常多，我覺得最特別的糍粑辣椒跟豆腐乳，標示上還貼心的寫著適合搭配的湯底。

肉品拼盤很夠誠意，用美國Prime等級霜降牛、美國Choice嫩肩牛、美國頂級雪花牛組合而成，霜降牛油花美麗，嫩肩牛口感紮實，雪花牛油脂豐富，各有各的好。

海鮮情聖的份量超多，有兩隻大草蝦、4隻白蝦，搭配蛤蠣、鯛魚、鱸魚、鮭魚、中卷、鮮蚵等。

海鮮部分的鯛魚、鱸魚、鮭魚的肉質都很新鮮，但我最想介紹的還是這個肉質飽滿的鮮蚵和大草蝦，只要放進火鍋裡，稍微汆燙一下就能吃囉！

蔬食菜盤的田園大豐收為雙倍份量大菜盤，使用了超過十種的時蔬組合成超大拼盤，且都沒有火鍋料，包括水果玉米、南瓜、水蓮、油條、番茄、絲瓜、凍豆腐等，種類豐富顏色繽紛，跟海鮮一起煮，湯頭超級鮮美。

飯後有甜點就是個滿足的Happy Ending，今天我們選的甜點是楊枝甘露跟季節水果冰棒（今天選了金桔柳橙口味的冰棒），都是酸酸甜甜的口感，剛好可以去除火鍋的油膩。

吃超飽準備結帳，意外發現他們竟然連收銀櫃檯都做的很像賭場，一旁還有很多可以手持的打卡小物，卡牌上的文字，還有一些是周潤發的賭神跟周星馳賭聖系列的經典台詞，小時候看電視的回憶瞬間湧出來！（不小心透露年紀啦）

「澳們打邊爐」與「十二月」系出同門，從優雅環境到質感菜色保有品牌理念，處處讓人為之驚艷，每個細節都能看見店家用心，現在疫情關係不能出國，很推薦來這裡過過乾癮，嚐嚐經典的道地粵式火鍋喔！

澳們打邊爐

地址：台中市西區五權西四街106號

電話： 04-2378-7373

營業時間：11:00~01:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/macaohotpot/

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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