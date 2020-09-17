快訊

路人大罵渾蛋！美豬標示民眾存疑慮 要陳時中每天吃看看

人民的法槌？墨西哥總統發起「審判前總統們」全民公投

茶園天空步道、忘憂森林！想要出國去南投即可　北歐風情畫藏秘境

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

因為疫情但又想要出國，別急別急！台灣各地也有異國感，還不用搭飛機就能抵達，不如就來趟2天1夜山林秘境小旅行，讓你秒出國又愜意。

第1天：南投>>忘憂森林>>大崙山觀光茶園>>深山林內生態農場住宿

　

如夢似幻的人間仙境

南投竹山往溪頭森林遊樂園深處前行至豬彎附近，有一片因921大地震後形成的堰塞湖，整片枯死的杉木矗立在沼澤中，形成孤寂的遺世感，被稱為「忘憂森林」。從山下搭乘接駁車，到達約2,000公尺高的忘憂森林入口處後，往上行去，隨著步行環湖視野不同，能近距離感受到陰晴時分不同驚艷景象；在午後起霧時，煙霧濛濛迷幻如夢般的仙氣飄飄，更被稱說是進入到美劇《冰與火之歌》於冰島的拍攝場景，虛無飄渺的絕世之美，此生必需親臨見證。

忘憂森林水下水上同樣精采，是許多人熱愛的煙霧瀰漫的仙氣美地。
忘憂森林水下水上同樣精采，是許多人熱愛的煙霧瀰漫的仙氣美地。

　

茶山中隱藏版的天空步道

順著豬高灣茶園，在彎彎曲曲的車程間，來到山頭另一側，以夕陽和雲海著名的「大崙山觀光茶園」，於滿山滿谷的茶田與銀杏樹圍繞下，深呼吸著清新的空氣，爬上了觀霧臺；在天氣好時，可遠眺中部5縣市，只是說來就來的雲霧籠罩，淘氣地一抹一抹將這座茶山點綴成天空之城的仙境。

大崙山觀光茶園如詩如畫的迷漫煙嵐。
大崙山觀光茶園如詩如畫的迷漫煙嵐。

第2天：海盜村>>土虱咖啡或六千金咖啡

　

走進歐洲童話國度

過了一夜玻璃屋享受北歐星空感，隔日回到竹山鎮，童心好玩地到了近期人氣新景點「海盜村景觀彩繪園區」，這座由竹屋部落民宿整裝轉型的彩繪樂園，巧思地設計有多面3D彩繪區、4D異國景觀圖，能在童話小屋、異國地景、中世紀街景等實地借位互動中創造奇趣的視覺畫面，出現彷彿正在英國街道上逛街的意外效果。除此，也很熱門的拍照點，還有一座大型海盜船造景，讓每一個人都在此化身為《神鬼奇航》的傑客船長，或是《海賊王》往偉大的航道冒險去的經典姿勢，全都好玩好拍的樂趣無窮！

大型海盜船造景，壯觀震撼。
大型海盜船造景，壯觀震撼。

立體歐風木屋景觀，如同散步在英國街道上。
立體歐風木屋景觀，如同散步在英國街道上。

　

在地濃濃人情的美味

位於竹山市區果菜市場旁，很接地氣名字的「土虱」咖啡店，是一對返鄉青年的姐妹花經營。曾在台南讀書學設計的姐姐510，現在也常到花蓮學習樸門永續生活設計，因而在土虱可見以自然物品妝點空間，並提供有多樣化風味咖啡、茶飲及手工自製甜點；最為特別的是為串連竹山人情事，而設有「來連結吧！」平台，讓人皆可提出自己的需求和貢獻，來提昇在地人與人之間更多可能的連結性。

土虱咖啡除美食及咖啡之外，店主510，國小為桌球校隊，而於2樓設有桌球教室開班授課。
土虱咖啡除美食及咖啡之外，店主510，國小為桌球校隊，而於2樓設有桌球教室開班授課。

同樣才新開沒多久，即話題不斷，形成打卡熱點的「六千金SIXSISTERSCAFÉ」，座落在中興新村，以質感高雅的店裝設計，加以南投竹編元素，營造出的時髦氣息，全是由6位親姐妹幾近舉家搬遷從北部下來南投，共同完成開咖啡館的夢想；提供有早午餐的各式品項，皆品嚐得到六千金好姐妹們暖心手作的料理和甜點，而回味不已。

六千金以熱愛咖啡和甜點魂的心營造一室優雅風格。
六千金以熱愛咖啡和甜點魂的心營造一室優雅風格。

六千金自家製三明治和手沖咖啡，滿足味蕾享受。
六千金自家製三明治和手沖咖啡，滿足味蕾享受。

　

秒出國看這

忘憂森林

地址：南投縣竹山鎮大鞍里溪山路3-25號

資訊：若需接駁車，可與山下各茶廠預約，或是直接至當地，沿路皆有招攬，單趟至入口處一人100元，來回200元。

　

大崙山觀光茶園

地址：南投縣鹿谷鄉羊彎巷800-1號

　

海盜村景觀彩繪園區

地址：南投縣竹山鎮東鄉路1-67

電話：049-263-9161

園區營時：週一、四、五10:00∼20:00，週六、日9:00∼20:00(18:00最後入園)。

海盜食堂：11:00∼20:00(19:00最後點餐) (週二、三休)

網址：www.pirate.bamboohouse.tw

價位：全票平日一人150元、假日一人200元

　

土虱咖啡 thôo sat kapitian

地址：南投縣竹山鎮集山路三段1056號

電話：049-265-5528

營時：週二至四8:30∼18:00，週五、六10:30∼21:00，週日10:30∼18:00(週一休)

網址：竹山 土虱Kapithian

價位：檸檬塔80元、檸檬美式110元、甜橙香檸咖130元

　

六千金SIX SISTERS CAFÉ

地址：南投縣南投市仁德路130號

電話：049-220-5538

營時：週二至日9:00∼18:00(週一休)

網址：六千金six sisters café

價位：雞蛋沙拉三明治150元、美式咖啡(冰) 100元

　

行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

竹山 咖啡 忘憂森林

延伸閱讀

7 組茶菓子伴手禮獲選在茶博會展出 推廣台灣飲茶文化

南投農村活化表現讚 農委會金推獎縣農會等5農會獲獎

影／南投樹木銀行轉型生態公園 趕春節前完工迎親子

61萬片口罩冒充國家隊賣 40萬片恐流入市面

相關新聞

絕美西濱海岸拍起來！7個IG打卡「彰化熱門景點」一次全覽

彰化在很多人的心中只存在著鹿港小鎮，但除了鹿港之外伸港、線西、彰濱都有著你不知道的景色，西濱海岸沿途風景秀麗，擁有許多網美們喜愛的IG打卡景點，就等著你來發掘！

茶園天空步道、忘憂森林！想要出國去南投即可　北歐風情畫藏秘境

因為疫情但又想要出國，別急別急！台灣各地也有異國感，還不用搭飛機就能抵達，不如就來趟2天1夜山林秘境小旅行，讓你秒出國又愜意。

凌晨吃得到的早午餐！台中「燒肉咬蛋」招牌吐司夾肉蛋、脆皮蛋餅超欠吃

udn走跳美食／水星人 燒肉咬蛋台中大墩店 台中平價早午餐燒肉咬蛋 推薦招牌燒肉吐司、脆皮蛋餅，手打雙層純牛漢堡每日限量供應，午餐新推出丼飯，加碼送大杯紅茶，食材講究，料多實在，剛開幕就人氣滿

免飛韓國，神級偷飯賊「醬油螃蟹」台中半價就吃得到！蟹膏拌飯超銷魂

韓劇迷一定秒懂！有偷飯賊之稱的「醬油螃蟹」為韓國當地非常普遍的美食之一，在台灣韓式餐廳卻很難有機會吃到。部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂眼尖發現台中有家新開不久的鍋店，竟隱藏著頗為道地的「醬

坐在「旋轉咖啡杯」喝咖啡！師大夜市2D Cafe再開遊樂園風分店，IG打卡熱潮蔓延至台中

2D Taiwan緣起於 4 個從事不同領域工作的年輕人，因緣際會下引進馬來西亞同名品牌，將咖啡店結合各種日韓漫畫 2D 風格特色主題，首間台北旗艦店為「日本日常生活」，有著電車、洗衣間、廚房等場景，而新開幕的 2D Cafe Taichung 則以遊樂園及馬戲團所呈現的記憶及歡樂氛圍作為主題，在店內創造出大家幼時最喜歡的去的遊樂園風景以漫畫風格呈現外，更將深受歡迎的旋轉咖啡杯，製作成大型裝置，讓人身歷其境彷彿從漫畫世界裡走出來的現實人物。未來台南、宜蘭、新莊、101等店都將陸續開幕。

雲霧上的桃花源！「清境農場懶人包」交通、景點一次看

大家在安排週末旅行的時候，首先會想到哪裡呢？位在台灣中心的南投，擁有豐富的森林資源，山區的海拔較高也成為夏日的避暑勝地。這次小編就要來介紹南投歷久不衰的經典景點－清境農場，一起來看看有哪些值得一去的清境農場景點，以及清境農場有什麼特別的活動吧！

台中「牛排山」每層比10元厚！大口吃肉只要349元，牛肉羅宋湯、小菜冰淇淋吃到飽

台中肉控絕對會秒懂！這家牛排專賣店可謂當地人氣美食品牌之一，最低只要349元就能爽嗑高品質牛肉，還免費提供超過10種食材的自助吧，羅宋湯、小菜、冰淇淋通通無限吃，即使胃口大的人，也能一路從開胃菜、主餐

鍋貼界的勞斯萊斯！台中100公分「軍艦鍋貼」超浮誇，獨家銷魂鍋貼大胃王必挑戰

udn走跳美食／水星人 台中浮誇系鍋貼 壹玖捌捌銷魂鍋貼 傳承自30年彰化老店，古早味獨家內餡創新吃法，震撼全場100公分軍艦鍋貼，大胃王YouTuber爭相挑戰！ 壹玖捌捌銷魂

百元牛排、平價泰式料理！台中一中學區美食「蘇坤蔚牛排 Sukhumvit STEAK」

udn走跳美食／愛伊特的分享樂園 如果想要找便宜美食，學校旁邊的餐廳、小吃店絕對不能錯過！像是台中一中商圈的巷弄內暗藏了許多學生才知道的美食，但今天愛伊特來介紹價位仍算是ok的蘇坤蔚牛排 S

純白9月雪「韭菜花秘境」、三色花海「台版富良野」！彰化2處賞花景點美翻

彰化可謂隱藏版的花海聖地，繼上半年的木棉花、九重葛、康乃馨，乃至夏季濱刺麥，如今入秋還有2處限定美景等著大家搶拍。不論是仙氣四溢的純白「韭月雪」，還是繽紛的三色花田，都能拍出專屬美照，把握9月出發準沒

鮮蝦大船直接開進店中央！台中獨棟「活蝦餐廳」史上最狂，船上泰國蝦現點現撈

全台著名的海鮮專賣店數不盡，但台中就有一家全新的活蝦餐廳，直接將整艘大船開進店中央！船艙內滿是泰國蝦，鮮蝦料理通通現點現撈，而浮誇的店裝及豐盛食材，也讓尚值試營運期間的店家，火速成為饕客爭相朝聖的網路

彰化「精誠夜市」懶人包！ 碳烤雞排人氣強強滾 7大必吃美食快收藏

說到彰化精誠夜市，外地人鐵定不知道的就是他的舊名─高賽。這個名稱的由來其實挺逗趣的，起因是因附近的林森路口與金馬路口早年春生堂中醫裡有位的老醫師很有名，久而久之大家就把他的外號「高賽」作為是在附近地區的代稱。

熱門新聞

影／一年一度「關鬼門夜市」登場 長達近1公里空拍超美

台南哪樣美食紅的莫名其妙 網友點名兩樣「過譽了！」

武界壩遊客被沖走釀4死 南投縣危險水域還有131處

凌晨吃得到的早午餐！台中「燒肉咬蛋」招牌吐司夾肉蛋、脆皮蛋餅超欠吃

茶園天空步道、忘憂森林！想要出國去南投即可　北歐風情畫藏秘境

免門票爽玩親子設施！嘉義太保景點「故宮南院」溜小孩一日遊，還能打卡波波草

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。