南投秋季限定「銀杏森林」提前轉黃！隱身桃花源的金黃隧道　山林、茶園環繞好忘憂

花控們預備備，入秋必賞的「銀杏花海」提前轉黃囉！南投鹿谷高山上有片世外桃源，每逢天氣轉涼時，翠綠的茶園及山林會漸漸染上金黃色系，其中賞杏步道就像一條有高低差的「黃金隧道」，美如畫中場景。目前已有不少人踩點拍出仙照，預計9月中下旬有機會賞見滿開怒放的銀杏黃金海，大家記得把握時機衝一波！

若從遠處側拍「武岫農圃」木棧道方向，搭上周邊黃綠交織的美景，讓人乍看就像隱身森林的精靈。圖／IG@sky09190授權

位於鹿谷鄉羊灣巷的「大崙山」種有達80公頃的銀杏林，最高海拔達1600公尺，活生生的天然冷氣房，無疑是避暑好去處。作為著名賞花點的「銀杏森林」今年7月底已開始漸漸綠轉黃，另一景觀餐廳「武岫農圃」亦已可賞見翻黃的銀杏樹，部分區域黃色美景密集，未來兩週勢必變得更加燦爛壯觀。

而「大崙山觀光茶園」亦憑藉絕美茶園風光、雲海成為近年竄起的新興秘境，每當雲霧環繞更如同漫步在雲端，仙氣指數爆表。除了能吸收滿滿芬多精，還可預約用餐，十分適合找一天到這處林間天堂，邊品茶，邊將忘憂美景盡收眼簾。

銀杏景觀步道被燦爛的花海包圍，若走到更頂端的觀景台，則能俯瞰空靈全景。圖／IG@taki788778授權

武岫農圃

地址：南投縣鹿谷鄉羊灣巷800-11號營業時間：08:00至17:00（週三公休）

銀杏森林（大崙山觀光茶園）

地址：南投縣鹿谷鄉羊彎巷800-1號營業時間：09:00至15:00（週四公休）

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