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彰化「精誠夜市」懶人包！ 碳烤雞排人氣強強滾 7大必吃美食快收藏

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前往彰化最大的精誠夜市覓食閒晃，非常建議大家騎車或步行前來，畢竟在夜市附近非常容易擠得水洩不通。而來到精誠夜市有什麼是必吃必喝的店家呢？趕緊follow下去。

圖片來源：IG@vincent.017
圖片來源：IG@vincent.017

精誠夜市七大美食

1.數一數二炭烤香雞排

2.紫山藥餅

3.豬血幫米血糕

4.賴氏濃茶

5.永樂街烤肉

6.辣脆腸2486

7.丁香旗魚串

數一數二炭烤香雞排

圖片來源：IG@13eatfoodie
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在精誠夜市的許多攤販，都會用保鮮膜將食物區隔開，似乎是一個無形中默默生成的小特色。而在不遠處就能瞧見烤盤上金黃酥脆的大雞排，正在大力揮手向你招呼，撲鼻而來的香氣完全無法擋，身體只能任由香氣的誘惑被迫驅使向前。

圖片來源：IG@gogoeat__
圖片來源：IG@gogoeat__

圖片來源：IG@gogoeat__
圖片來源：IG@gogoeat__

先進行油炸，再塗上醬汁到烤盤上做二次料理，雞排的外皮酥脆，且能嚐到刷在上頭的醬料幾分甜味與香氣，最後再灑上白芝麻，外皮與肉大口咬下，肉汁瞬間迸發在嘴裡，太美味！數一數二碳烤雞排可是精誠夜市的人氣店家，想一嚐這美味，還得耐住性子好好排隊等候唷。

圖片來源：IG@13eatfoodie
圖片來源：IG@13eatfoodie

紫山藥餅

圖片來源：IG@hd5432_
圖片來源：IG@hd5432_

名聲同樣是響徹雲霄的銅板美食之一，紅薯餅一塊只要20元！20元啊！

圖片來源：IG@hd5432_
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把紫山藥磨成泥後，放入充滿熱油的煎鍋上滋滋作響，看著紫色的山藥團慢慢的蛻變至可口的紫黃色，還未放入口中就能先觀賞一場視覺饗宴。現場排隊拿到紫山藥餅後，會建議過一分鐘左右再開吃，這樣能讓邊邊變得酥脆，中間變得軟嫩，吃起來會更有山藥綿密的口感。

圖片來源：IG@hd5432_
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豬血幫米血糕

圖片來源：IG@alva_chen25
圖片來源：IG@alva_chen25

一眼就能發現豬血幫米血糕的攤位與眾不同，是一台非常可愛的復古風三輪車，整體鮮紅的鮮豔配色，讓人在夜市裡遠遠的就能看見。

看著一整支偌大的米血糕放進花生粉盒子中，花生粉被完整的吸附在米血糕身上，金黃色的顆粒逐漸的攻佔米血糕的黑色身軀，最後在黑黃相間的米血糕加上特製的辣醬，吃下口絕對值回票價。

圖片來源：IG@alva_chen25
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賴氏濃茶

圖片來源：IG@shiun1223
圖片來源：IG@shiun1223

整個夜市雖然充滿美食，但是美食吃多了總會覺得些許膩口，這時候肯定需要來一杯能夠解渴解膩的飲品吧，推薦大家來杯賴氏濃茶的經典黑茶吧！

圖片來源：IG@harper_tsai
圖片來源：IG@harper_tsai

黑茶是一種中國茶，由於茶葉放置數月或數年之久，讓其中的麴菌發酵後製作而成，因泡出的茶湯顏色而得名。那黑茶的特色就是消滯去膩，最便宜的賴氏黑茶只要$25，帶著一杯在夜市裡面行走就很夠喝了。

永樂街烤肉

從永樂街起家的永樂街烤肉，在商圈沒落後，改自各大夜市擺攤，其中周五和周六則出沒在精誠夜市，讓不少老主顧也跟著從永樂街追隨至此，每每到訪人氣總是相當高，想吃經典美食還得耐心等候唷！

圖片來源：IG@egggg2406
圖片來源：IG@egggg2406

圖片來源：IG@egggg2406
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辣脆腸2486

圖片來源：IG@wenwen_0988
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滷味滷到出名的就不能不說到這間「辣脆腸2486」，不只店名很有特色相當好記，味道也如店名一樣簡單卻豐富美味，而且在萬物皆漲的年代之下，價格相較於平價！

圖片來源：IG@wenwen_0988
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琳瑯滿目的各式滷味完整的攤開在桌上，供客人任意挑選，每一樣都滷得相當入味，隨意夾都很好吃。

圖片來源：IG@wenwen_0988
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丁香旗魚串

圖片來源：IG@gogoeat__
圖片來源：IG@gogoeat__

最後這間來自大海的鮮味─旗魚串，也是夜市裡頭相當知名的攤位，用最新鮮的魚漿把餡料包覆在裡面後，接著進入油鍋便是一段穿上黃金衣裳的故事。

圖片來源：IG@gogoeat__
圖片來源：IG@gogoeat__

圖片來源：IG@gogoeat__
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魚漿和水煮蛋黃和在一起就炸出了如此新潮風味，蛋黃與旗魚兩者恰到好處的鑲嵌在一起，這麼好吃的旗魚串，一支居然只要$20！

圖片來源：IG@gogeat__
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今天盤點7間來精誠(高賽)夜市必嘗的美食，推薦給來逛夜市沒有頭緒的朋友參考，當然夜市裡還有許多漏網之魚，美味料理等著大家前來品嘗，看到好吃好喝的別忘了偷偷和我分享呀！

彰化精誠夜市

營業時間：星期三、五、六18：00 – 01：00

地址：彰化縣彰化市林森路162號


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滷味 烤雞 銅板美食

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