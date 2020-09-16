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雲霧上的桃花源！「清境農場懶人包」交通、景點一次看

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
清境農場。 圖／Wikipedia
清境農場。 圖／Wikipedia

大家在安排週末旅行的時候，首先會想到哪裡呢？位在台灣中心的南投，擁有豐富的森林資源，山區的海拔較高也成為夏日的避暑勝地。這次小編就要來介紹南投歷久不衰的經典景點－清境農場，一起來看看有哪些值得一去的清境農場景點，以及清境農場有什麼特別的活動吧！

清境農場簡介

遊園資訊

清境農場占地378公頃，海拔介於1,700～2,100公尺之間，除了盛產水蜜桃、蘋果、奇異果等水果外，更擁有得天獨厚的自然景觀，一年四季都有不同景緻，春天賞花、夏天避暑、秋天賞楓、冬天賞雪，群山環繞的大片草原和綿羊群相當具有紐西蘭風味，而園區內多北風歐建築，加上不時繚繞的雲霧，更增添異國風情。

園區開放時間：8:00-18:00

票價：

套票（青青草原全票+清境高空觀景步道門票）：220元

全票：200元

學生票：120元

詳細票價請參考清境農場官方網站>>

入園須知

購買優待票民眾均請攜帶相關證明文件，憑證優待入園。

寒、暑假皆以假日計費。

避免羊群受驚嚇及動物間法定傳染病交互感染，禁止攜帶各類寵物入園。

園區內禁止使用空拍飛行器，以維護遊客及綿羊安全。

清境農場怎麼去

自行開車

➢國道一號路線

國道一號→彰化系統交流道192K→轉國道三號南下→霧峰系統214K→國道六號起點0K→埔里端出口（國道六號終點）→左轉台14線→霧社（Y字路口左轉台14甲）→清境農場

➢國道三號路線

國道三號→霧峰系統214K→國道六號起點0k→埔里端出口（國道六號終點）→左轉台14線→霧社（Y字路口左轉）→台14甲線→清境農場

包車

沒有駕照或是不熟悉山路的人，也可以選擇包車上清境。包車的話，有專車接送你來回清境，可以直接指定在飯店或民宿上車，簡單方便又省時。有些包車上清境的行程，也可以特別指定英文司機，如果有國外友人來清境玩，也很適合！包車上清境的話，一台車最低2千起，多人平均下來的話，4百就可以來回清境農場囉！

大眾運輸

➢從北部

台北轉運站搭乘國光客運→埔里→轉乘南投客運往松崗、翠峰至清境農場。約需5小時。

國光客運官網>>

南投客運官網>>

➢從中部

1.台中高鐵站：5號出口 3號月台搭乘南投客運【臺中—埔里】至清境農場各站，每日08:25至12:25行駛，共6班。

2.台中火車站：搭乘南投客運【臺中—埔里】至清境農場各站，每日08:25 至 12:25行駛，共6班。

南投客運官網>>

3.清泉崗機場：OKBUS臺灣旅遊巴士直達清境

OKBUS臺灣旅遊巴士官網>>

➢統聯清境自由行

可從台北、新北、桃園、台中、台南、高雄、屏東出發，各地出發時間請參考統聯愛旅遊網站。

清境農場景點－青青草原

青青草原。 圖／清境農場提供
青青草原。 圖／清境農場提供

青青草原是清境農場最熱門的景點，大多數人來到清境的主要目的地也是這裡，翠綠草地配上藍天白雲，立刻讓人忘掉煩惱。在青青草原不時可以看見放牧的羊群穿梭，除了可以奶瓶餵食小羊、與綿羊合照外，最有名的「羊咩咩脫衣秀」也在這邊進行，絕對不能錯過！

開放時間：8:00-17:00

清境農場景點－小瑞士花園

小瑞士花園。 圖／清境農場提供
小瑞士花園。 圖／清境農場提供

小瑞士花園占地6公頃，以優美的風景著稱，也因此而得名。園區內也有許多超好拍的裝置藝術，從拱門、雕像建築物都是最佳背景，湖泊旁的落羽松步道在秋天轉紅時更是吸引人。園區內還有露營地，分為木板區、森林區和草皮區，收費各異，大家可以參考清境官網的費用一覽，想在這裡露營的話也要及早預訂喔！

開放時間：9:00-21:00

門票：

全票：平日120元，假日150元

優惠票：平日90元，假日120元

清境農場景點－清境高空觀景步道

清境高空觀景步道。 圖／IG, raymond.tsai.7127
清境高空觀景步道。 圖／IG, raymond.tsai.7127

清境農場的高空觀景步道，是全台海拔最高的空中步道，也是最長的高山步道，連接由清境國民賓館起的舊步道和青青草原。步道採用高架的設計，不只遠離車道、穿梭林間，可以俯瞰草地上的羊群覓食、觀賞樹冠上的鳥類、眺望附近群山，更保護地面上的動植物生態。步道途中設有多座觀景平台，大家可以在懸空的平台上欣賞風景！想在海拔1千8百公尺的高空景觀步道瞭望青青草原，入場門票只要50元，線上買好直接掃Qrcode入場，都不用排隊！

地址：南投縣仁愛鄉仁和路186-3號

清境農場景點－老英格蘭莊園

老英格蘭莊園。 圖／kkday
老英格蘭莊園。 圖／kkday

老英格蘭莊園。 圖／kkday
老英格蘭莊園。 圖／kkday

老英格蘭莊園是清境農場知名的民宿，不過由於都鐸式的建築外觀相當精緻，因此也吸引許多旅客前來拍照。其實老英格蘭莊園除了可以住宿以外，也提供歐風餐食，包括午餐、下午茶！如果在清境農場逛累了，下午就可以到這古典的建築裡享用英式下午茶，打個卡假裝自己在歐洲～～

地址：南投縣仁愛鄉壽亭巷20-3號

清境農場特殊活動

綿羊秀

綿羊秀。 圖／清境農場提供
綿羊秀。 圖／清境農場提供

來到清境農場，就不能不看綿羊秀！清境農場特地請來紐西蘭專業的牧農作為表演主持人，透過手語、口令和哨聲，配合牧羊犬趕羊，引導羊群出場，再從羊群中篩選適合的羊隻，向觀眾解說綿羊的各種小知識，接著就是重頭戲「綿羊脫衣秀」，由專業人員演示為綿羊剃毛，俐落的手法快速地剃光羊毛，表演精彩又富教育意義。綿羊秀結束後，遊客還可以近距離接觸羊群，和綿羊互動、餵食，是個老少咸宜的活動！

地點：青青草原

時間：例假日9:30、14:30，每場約30分鐘

馬術秀

馬術秀。 圖／清境農場提供
馬術秀。 圖／清境農場提供

清境農場除了有來自紐西蘭的綿羊秀，還有烏茲別克的馬術秀！專業的騎士騎著高大駿馬出場，表演在馬背上站立、跳躍、翻滾和射箭，令人熱血沸騰。清境農場飼養的馬匹，最大隻的體重可以來到1,000公斤，在馬術秀中也有機會可以一睹牠的風采！精采表演結束後，還可以和馬兒及騎士合照，超帥的～～

地點：觀山牧區馬術秀場

時間：每日10:45、15:45，每場約30分鐘

牧羊人體驗

牧羊人體驗。 圖／清境農場提供
牧羊人體驗。 圖／清境農場提供

看過綿羊秀之後，應該也很想試試看自己當牧羊人吧？為了讓民眾更了解牧羊人這個職業，也讓大小朋友們留下難忘的農場回憶，清境農場推出牧羊人體驗，大小朋友們都可以跟著專業牧羊人進入神秘的綿羊基地，一起照顧綿羊！活動分為半日和一日體驗，可以依照自己的時間安排和預算做選擇，不過這麼特別的清境農場專屬體驗活動，當然要記得提早報名囉！

地點：神秘的綿羊基地（於國民賓館集合）

時間：

半日體驗：9:00、13:30兩場次

一日體驗：每周三四、六日固定開團，第一日13:30集合，兩天一夜

半日牧羊人體驗詳細資訊>>

一日牧羊人體驗詳細資訊>>

※以上各活動如遇天候不佳，可能更動時間或內容，實際流程以當天情況為主。

清境農場附近景點－奧萬大

奧萬大。 圖／IG, 4boitu
奧萬大。 圖／IG, 4boitu

住宿在清境農場附近的旅客，也非常推薦到約一小時車程外的奧萬大森林遊樂區遊玩。奧萬大是全台最知名的賞楓勝地，還有「楓葉故鄉」的稱號，不只如此，春天的櫻花、夏夜的螢火蟲，都讓這裡充滿生機。奧萬大吊橋、奧萬大瀑布以及有「碧湖」美稱的萬大水庫等壯觀景點都可以順道遊覽，讓這趟清境小旅行更充實！賞楓、賞櫻時期，奧萬大總會湧入大批人潮。小編建議大家可以先線上買奧萬大入園門票，到現場直接掃Qrcode，都不用排隊直接進去奧萬大~

交通：清境農場開車約1小時

清境農場附近景點－奇萊山

奇萊山。 圖／太魯閣國家公園管理處官網
奇萊山。 圖／太魯閣國家公園管理處官網

位於中央山脈主稜的奇萊連峰，是台灣百岳之一，而在清境農場這邊，就可以遙望奇萊山的壯闊，尤其是清晨的日出，緩緩探出頭的太陽，每一刻的光影都在變化，完全不輸阿里山。如果想登上奇萊山，可以從離清境農場約50分鐘車程的小奇萊步道進入，不過奇萊山山勢險峻，如果沒有足夠的裝備，或是平常沒有在登山的朋友們，請務必在小奇萊折返，以免發生危險！

交通：清境農場開車約50分鐘，由小奇萊步道登山

素有「霧上桃源」之稱的清境農場，不只有令人神往的美麗風景，還有特殊的表演和體驗活動，是大家休假時親近大自然和小動物的好去處。看完以上清境農場的景點、活動介紹，就可以來安排下個週末的清境小旅行啦！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime九月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

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步道 奧萬大

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