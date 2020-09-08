準備搶拍粉色花毯！台中2大人氣亮點「波斯菊花海」接力滿開，搭配遼闊美景超好拍

9月美景除了有純白韭菜花田與橘黃金針花，粉色系列的浪漫花海也已悄然登場囉！台中2大人氣旅遊園區的「粉紅波斯菊」已盛開中，近期將陸續滿開，花控們趕快筆記下最美花期，把握時機拍起來！

福壽山農場

福壽山去年波斯菊花況亮眼，由下往上拍，藍天白雲入鏡突顯花朵的艷麗。圖／福壽山農場

群山環繞的福壽山農場位居高海拔，一直是各季賞花朝聖必訪，每月都有不同的高山花海景觀，像是櫻花、海芋、百合等，而本次初秋亮點自然少不了主角「波斯菊」粉嫩小花近看可愛，遠看搭配遼闊山脈亦十分漂亮。官方在臉書分享，波斯菊已準備就緒，花期預計由9月中盛開至10月中旬，想看滿開模樣記得掐准時間喔！

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號

預計9月中後時期，花況即可變得更加茂密、綺麗。圖／福壽山農場

武陵農場

武陵農場內看得見零死角的層層山巒，目前也能欣賞大片波斯菊花海。圖／武陵農場授權

度假聖地「武陵農場」同樣坐擁壯觀山景，冬天還有機會賞雪，為熱門雪景露營必訪。如今園區粉色波斯菊正積極怒放中，官方表示花期預計可至9月中下旬，建議旅客及早出發。目前天氣仍頗為炎熱，不妨到高山避避暑，來趟夢幻旅程！

地址：台中市和平區武陵路3-1號

可愛粉系小花在前，綠油油的山景在後，上山避暑加賞花十分療癒。圖／武陵農場授權

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