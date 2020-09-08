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準備搶拍粉色花毯！台中2大人氣亮點「波斯菊花海」接力滿開，搭配遼闊美景超好拍
9月美景除了有純白韭菜花田與橘黃金針花，粉色系列的浪漫花海也已悄然登場囉！台中2大人氣旅遊園區的「粉紅波斯菊」已盛開中，近期將陸續滿開，花控們趕快筆記下最美花期，把握時機拍起來！
福壽山農場
群山環繞的福壽山農場位居高海拔，一直是各季賞花朝聖必訪，每月都有不同的高山花海景觀，像是櫻花、海芋、百合等，而本次初秋亮點自然少不了主角「波斯菊」粉嫩小花近看可愛，遠看搭配遼闊山脈亦十分漂亮。官方在臉書分享，波斯菊已準備就緒，花期預計由9月中盛開至10月中旬，想看滿開模樣記得掐准時間喔！
地址：台中市和平區梨山里福壽路29號
武陵農場
度假聖地「武陵農場」同樣坐擁壯觀山景，冬天還有機會賞雪，為熱門雪景露營必訪。如今園區粉色波斯菊正積極怒放中，官方表示花期預計可至9月中下旬，建議旅客及早出發。目前天氣仍頗為炎熱，不妨到高山避避暑，來趟夢幻旅程！
地址：台中市和平區武陵路3-1號
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