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睡在北歐童話星空下！南投「獨棟玻璃屋」隱身山林，絕美秘境如置身芬蘭

聯合新聞網 / 行遍天下
星空照耀的玻璃屋，一如北歐芬蘭夢幻場景。
星空照耀的玻璃屋，一如北歐芬蘭夢幻場景。

【圖／文：行遍天下】

總是嚮往到遙不可及的北歐，躺在夢幻玻璃屋裡，仰望滿天星斗與神秘極光。而在台灣，只要驅車前往南投竹山「深山林內生態農場」，立馬就能實現願望清單。

沿著蜿蜒的竹林山徑，開過一彎又一彎越來越窄的山坡路，驚心行車之際突然一整片翠綠茶園躍然於前，我們也豁然開朗置身在海拔1,100公尺的深山林內農場祕境裡，此時大雨也恰巧停歇了，被洗淨的天空，泛起一絲絲日落雲彩，大自然在此成了最絕美的環繞音響，眼前雲霧繚繞的景致，360度一望無際綿延的山色，像是站在歐洲小鎮的山頭上。

深山林內生態農場的藍白小木屋，宛如歐洲山城小鎮。
深山林內生態農場的藍白小木屋，宛如歐洲山城小鎮。

如此隱世而居的深山林內生態農場，其實原為主人黃明惠，在空軍退役後於家鄉所建的知名露營場；然而喜歡四處旅行、吸收新知的他，為了創建可融於自然裡的房子，自己畫設計圖，並在近幾年逐一建蓋多棟獨立式的玻璃屋。

躺在玻璃屋內即能觀賞星光燦爛。
躺在玻璃屋內即能觀賞星光燦爛。

三角造型，加上連棟式尖尖屋頂的藍白色小木屋，讓人宛如身處在北歐風情畫裡，遠離塵囂的在夜幕低垂時，自在舒適地躺在玻璃屋床上，觀看繁星點點，尤其在6月前後時節，還能欣賞到銀河。滿足地在一夜星空與茶香伴好眠後，亦能在清晨早起賞日出和雲海，從日到夜都像是住在歐洲童話故事裡，親近自然的在時光裡陶醉慢活。

以南投在地特有的竹筍、瓠瓜、苦香油等食材料理而成的深山風味餐。
以南投在地特有的竹筍、瓠瓜、苦香油等食材料理而成的深山風味餐。

　

秒出國推薦

深山林內生態農場

地址：南投縣竹山鎮大鞍里頂林路累藤巷6-66號

電話：0914-091-455

網址： bamboo1100.ego.tw

價位：星空玻璃屋四人房/假日4800元、平日4,000元；星空琉璃木屋四人房/假日5,200元、平日4,200元；景觀木屋雙人房/假日3,200元、平日2,800元

　

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