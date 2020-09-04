台中5間「貓咪餐廳」大集合！吃美食、和超萌喵星人互動，貓奴準備暴動

「人類用智慧統治世界，貓咪用可愛統治人類」這句話對於愛貓人士來說，是相當貼切的。不過養貓卻不是件容易的事情，不但要花費大量時間照顧，還得準備一定大小的空間讓牠活動，讓許多愛貓人士為之卻步。在這樣的前提下，想要和可愛的貓咪接觸，就不得不另想辦法了，貓咪咖啡廳、貓咪餐廳也在這樣的情況下誕生。在這些貓咪店裡，不但可以盡情和貓互動，還能享受美食與飲料。在這裡介紹幾間台中知名的貓咪餐廳，讓愛貓人士能來一親貓澤。

台中貓咪餐廳介紹：

#朵喵貓 #森林小徑 #貓老闆咖啡 #貓爪子咖啡 #R-Star Coffee

朵喵貓

(圖片來源：朵喵貓粉絲專頁)

(圖片來源：朵喵貓粉絲專頁)

(圖片來源：朵喵貓粉絲專頁)

朵喵貓是藝文空間和可愛貓咪的結合，在店裡隨處可見以貓咪為主題的藝術創作，從油畫、插畫到拼貼都相當吸引人，喜歡的人可以購買幾幅回去收藏。打開菜單也能看到藝術的巧思，精緻的手繪風格貓咪隱藏其中，不禁想偷偷帶回家作紀念。朵喵貓的餐點也毫不馬虎，豐富的菜色讓人吃得相當滿足，用餐過程中還能觀察貓咪們的動靜，當然，貓咪們也在默默觀察著你，對貓奴來說至高的享受不過如此，是一家讓人流連忘返的店。

(圖片來源：朵喵貓粉絲專頁)

(圖片來源：朵喵貓粉絲專頁)

朵喵貓

地址：台中市南屯區三義里大業路518號

森林小徑

(圖片來源：ShareLife_audioLiao)

(圖片來源：ShareLife_audioLiao)

身為一家寵物友善餐廳，同樣是歡迎貓咪們前來的優質店家，卻也有著給小朋友遊玩的遊戲區。人類與貓咪的友誼要從小培養起，貓奴的基因也會傳承下去。帶著小孩、帶著貓咪的家長們能藉機認識彼此，在小孩與貓咪互動的過程中，也是機會教育的大好時機，尊重生命、和動物建立友誼，這都是在學校不容易學到的部分。森林小徑餐點的選擇也是五花八門，最受大家歡迎的是義大利麵系列，吃的時候連旁邊的貓咪都在流口水呢！

(圖片來源：ShareLife_audioLiao)

森林小徑

地址：台中市北屯區文心路四段131號

貓老闆咖啡

(圖片來源：貓老闆粉絲專頁)

(圖片來源：貓老闆粉絲專頁)

店內一共有五隻貓咪，全部都是認養的，貓老闆咖啡希望藉此宣傳「認養代替購買」的概念。考量到有些人對寵物餐廳的環境衛生抱有些許疑慮，貓老闆咖啡特地設置空氣清淨機及負離子過濾器，並使用75％酒精消毒，讓客人都能有良好的用餐環境。貓老闆咖啡同時也是一家寵物友善餐廳，很歡迎大家帶自己的貓咪去玩耍。店內的咖啡有可愛的立體拉花，五隻栩栩如生的貓咪形象謀殺了不少記憶體空間，還有美味的餐點可以享用，是一家全方位的寵物友善空間。

(圖片來源：貓老闆粉絲專頁)

(圖片來源：貓老闆粉絲專頁)

貓老闆咖啡

地址：台中市大里區大里路 109 號

貓爪子咖啡

(圖片來源：貓爪子粉絲專頁)

(圖片來源：貓爪子粉絲專頁)

身為一家貓咪餐廳，貓爪子咖啡還很貼心的準備了素食餐點，讓喜愛貓咪的茹素者也能一起同樂。貓爪子咖啡算是開業時間不短的貓咪餐廳，空間的規劃以及貓咪的特性掌握都是極佳，同時貓爪子咖啡也是一間寵物友善餐廳，帶喵星人來玩也是很歡迎。店內空間寬敞，有很多可以讓貓跑跳的地方，愛貓人士來此必然陷入愉悅的瘋狂，但是也要注意不要傷害或是惹毛這些可愛的貓咪，畢竟牠們可是這間店的統治者呢！

(圖片來源：貓爪子粉絲專頁)

(圖片來源：貓爪子粉絲專頁)

貓爪子咖啡

地址：台中市大德街 131 號

R-Star Coffee

(圖片來源：IG@stanley0313)

(圖片來源：IG@stanley0313)

這家店可以說是網美的打卡熱點，滿牆的綠色植物、木質的桌椅擺設、乾燥花與昏黃的燈光，無一不是時下相當受歡迎的網美元素。夜晚時分店內透出的溫暖燈光，彷彿童話故事中住著睿智老貓的林中小屋，讓迷途的旅人能稍作歇腳、喝杯熱茶、吃份餐點，聆聽屬於貓咪的故事。這間店曾經被食尚玩家報導過，不過來店顧客可不只是被這美麗裝潢與可愛的貓咪吸引，餐點也是一等一的美味。當然，來貓咪餐廳，看貓、陪貓玩才是真正的重點啊。

(圖片來源：IG@stanley0313)

(圖片來源：IG@stanley0313)

R-Star Coffee

地址：台中市西區忠明南路 101 號

(圖片來源：ShareLife_audioLiao)

貓咪或許不是人類最好的夥伴，卻被認為是地球上最可愛的生物，在愛貓人士的心中的形象就是如此。雖說貓咪餐廳是提供一個人與貓的互動空間，但同時也是讓人們理解、尊重這些可愛生命的媒介，愛貓不一定要養貓，但一定要懂得尊重生命，這也是這些寵物餐廳的初衷。動物和人類一樣是世界的一份子，和諧共存是最終的目標。無論你愛貓、愛狗、愛兔子或是烏龜，尊重生命可以讓這個世界變得更好。





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