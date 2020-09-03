聽新聞
test
0:00 / 0:00
不限時吃到飽！台中最狂「星空BBQ」爽嗑泰國蝦、100種餐點任選，還有無敵夜景相伴
不是大胃王也能慢慢吃回本！史上最浪漫「星空BBQ」9月重磅登場，饕客們不必擔心時間限制、無須親自動手，舒服坐著就能盡情吃爆各款燒烤，更加分的是眼前就是無價星空，簡直CP值破表。
台中后里「星月大地景觀休閒園區」推出超狂699元宵夜場「不限時吃到飽」，每晚8點至隔天凌晨3點期間，提供燒烤、鍋物、炸物至熱炒近百種選項，任點任吃。之前類似方案主要分為烤串、炸串及鍋串，本次9月起則全面升級，改為主打「燒烤」，新增限量泰國蝦、鮭魚頭吃到飽，讓人吃到痛風也甘願。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
值得一提的是，烤物現點全程由專業烤檯師傅現烤，不必擔心油煙燻臉、也不怕吃到烤焦食品。飲品方面，除了有逾20種飲料，還增加了生啤酒選項，通通都能在營業時間內無限暢飲，當月壽星再另贈調酒一杯。坐在園區景觀咖啡廳二樓，大台中夢幻夜景盡收眼簾，璀璨燈火搭配美食，絕對是人生一大享受。提醒大家每時段限額入場，須致電預約以預留座位，喜愛BBQ的人千萬別錯過啦！
星月大地景觀休閒園區
地址：台中市后里區月眉北路486號入園清潔費：每人100元，全額可抵園區「所有餐飲消費」宵夜場吃到飽收費標準：優惠成人699元/人、110至140公分兒童399元/人、110公分以下幼童免費入場（不另收服務費）
延伸閱讀：
．全台唯一近距離餵鯊魚！宜蘭「迷你水族館」懸空透明平台看鯊魚、魟魚腳下悠遊
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言