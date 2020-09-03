不限時吃到飽！台中最狂「星空BBQ」爽嗑泰國蝦、100種餐點任選，還有無敵夜景相伴

來到彰化八卦山，漫步在天空步道上，走著走著走累了、肚子也餓了，那就跟著編輯吃一輪彰化在地美食，用街邊美食溫暖你的胃，今天介紹的店家幾乎都在彰化火車站附近，多為數十年經營的老店，騎機車或YouBike就可以輕鬆抵達，還能吃到不少彰化銅板美食，備好你的胃，我們要馬拉松式的開吃囉！

2020-09-03 15:30