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百元牛排、平價泰式料理！台中一中學區美食「蘇坤蔚牛排 Sukhumvit STEAK」

愛伊特的分享樂園 / 文、圖／愛伊特candy

udn走跳美食／愛伊特的分享樂園

如果想要找便宜美食，學校旁邊的餐廳、小吃店絕對不能錯過！像是台中一中商圈的巷弄內暗藏了許多學生才知道的美食，但今天愛伊特來介紹價位仍算是ok的蘇坤蔚牛排 Sukhumvit STEAK，主打泰式風味料理外，還有針對學生族群推出的百元牛排等，我們這次點的餐點，我個人覺得還算不錯，聽說蘇坤蔚牛排 Sukhumvit STEAK的早午餐也很受歡迎，下次有機會再去看看！

一中牛排 蘇坤蔚牛排 位置

蘇坤蔚牛排 Sukhumvit STEAK位於一中商圈，那邊有一排是偏餐廳一條街， 裝潢很南洋風情，不算難找。

一中牛排 蘇坤蔚牛排 店內位置

店內有一、二樓，位置挺多，但桌與桌之間算是距離偏窄。看得出來有看得出來有特地裝潢的小巧思在裏頭。

一中牛排 蘇坤蔚牛排 自助區

提供飲料、濃湯、爆米花、餐具自助。不過，當天客人可能太多，檯面上都沒有即時做清理。

一中牛排 蘇坤蔚牛排 菜單 menu 價位

一般的牛、豬排都是99元就能吃到，其他餐點也不算貴，在學區來說是算ok的價格。聽說他們家的早午餐更是許多人首選，大家可以品嘗看看。

濃湯表現中規中矩。

一中牛排 蘇坤蔚牛排 菜色

我們點的炸雞塊咖哩飯及嫩煎沙朗牛排套餐。(有人都忘記我要先拍照，直接攪拌他的麵條…攤手)

炸雞塊咖哩飯裏頭的咖哩是濃郁的泰式香料咖哩，帶點辣，小朋友可能辦法吃，雞塊炸得酥脆並帶點些許肉汁，口感還算不錯，中間的米是選用泰國香米，口感較Q，咖哩雖然會辣，但感覺很涮嘴，配著飯一口一口接著吃~飯上還附上炸蛋，表現中規中矩。

一旁有提供些許生菜，不過我覺得因為咖哩已經是濃郁的醬汁，店家現在選用的醬汁也偏向濃郁，吃起來其實會有負擔，覺得可以選擇清爽型的果香醬汁會比較解膩。像是水果沾到現在的醬料，吃起來鹹鹹的，不太合我的口味。但整體算是好吃且對我來說會有飽足感的。

嫩煎沙朗牛排套餐中有含麵包、沙拉、薯塊、飲料及主食。鐵板麵上頭還撒上些許起司，讓麵條吃起來更牽絲、更濃稠，份量十足！不愧是學區美食~肉質我跟老公都覺得中規中矩，小朋友可能比較咬不斷，但厚度是有的，喜歡醬料的可以詢問店家能否再加~而且牛排下面有墊上洋蔥隔絕繼續熟成的動作算是挺貼心的~

整體來說，算是不錯，我們看到別人吃的早午餐，看起來更可口，讓通常覺得早午餐不便宜的老公都覺得想要吃看看！看來蘇坤蔚牛排 Sukhumvit STEAK真的有抓住他的視覺及口味啊！

蘇坤蔚牛排 Sukhumvit STEAK

粉絲團：蘇坤蔚牛排 Sukhumvit STEAK

地址：台中市北區一中街99號

電話：04-22250003

營業時間：周一~週五 11:00-21:00，周六周日 11:00-21:30

文章來源：愛伊特的分享樂園 FB：愛伊特的分享樂園

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牛排 咖哩 早午餐 豬排 爆米花 台中美食

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