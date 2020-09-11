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一碗抵兩碗！鹿港美食「老邵牛肉麵」份量超大、湯頭好涮嘴

愛伊特的分享樂園 / 文、圖／愛伊特candy

udn走跳美食／愛伊特的分享樂園

一直以為這家老邵牛肉麵專營店是新店，沒想到在鹿港也經營了兩、三年了！我會發現這家店是IG上看到的，看到關鍵字「這家的湯頭流竄在我的血液」就覺得好像很厲害的樣子。到老邵牛肉麵點了個大碗牛肉麵，份量大到直接分成兩碗！有別於以往喝過的紅燒湯頭，帶點微辛辣感、藥膳味的湯頭，可以以涮嘴來形容~麻醬麵更是我喜歡的口味，帶點甜味、小碗份量就超級飽！值得來吃~

鹿港牛肉麵 老邵牛肉麵專營店 位置

老邵牛肉麵曾搬家過，現在在彰鹿路上靠近三媽這個十字路口~(不過我不知道以前在哪裡)

鹿港牛肉麵 老邵牛肉麵專營店 店內環境

店內很簡單、有開放冷氣及提供洗手間。

餐具、酸菜自助區。

鹿港牛肉麵 老邵牛肉麵專營店 菜單 menu 價位

價格中等、小菜算便宜，內用點完餐後可以到櫃檯那邊夾取小菜，部分小菜是秤重計算的！

鹿港牛肉麵 老邵牛肉麵專營店 推薦菜色

我來了幾次，點的都差不多。照片中的是大碗牛肉麵、小菜。

大碗牛肉麵真的很大，是兩個有深度的碗公裝著。麵條是白色陽春麵，裏頭有加些許湯頭，攪拌時不會一坨，吃起來也不會有麵條的生味，兩個人吃真的很足夠！湯頭是我真的沒喝過的牛肉麵湯頭，有中藥味、並帶點些許辛辣感的湯頭很特別，不是那種不舒服的辣，很涮嘴。裏頭的肉也給得很大方，口感有嚼勁但小朋友仍能咬。

小菜滷汁蠻特別，味道種但不會過鹹，豆干有入味，其他表現中規中矩。

小籠包我個人則覺得還好，可能本人對小籠包也沒什麼特別的喜好，吃起來都差不多，裏頭肉汁倒是滿多~

麻醬麵我也很推，這碗是小碗，我很怕點大碗，也是拿兩個碗出來，真是可怕！醬料非常多，上頭還撒上些許牛肉丁(不吃牛的須注意)，麵條也是陽春麵條，吃起來帶有甜味，是我很喜歡的口感！不過因為麻醬真的會過於濃郁，吃太多會膩，建議大家可以請店家減1/2-1/3的醬汁分量，會較為剛好。

這是自助區上的酸菜，是真的會辣，大家要自行斟酌。

整體來說，口味很特別，我會再訪老邵牛肉麵的機率很高！麻醬麵真的醬汁要少一點，不然感覺好罪惡阿~(笑)

老邵牛肉麵專營店

粉絲團：老邵牛肉麵專營店

地址：彰化縣鹿港鎮彰鹿路七段726號

電話：04-7783088

營業時間：11:00-14:00、16:00-19:30

文章來源：愛伊特的分享樂園 FB：愛伊特的分享樂園

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牛肉麵 鹿港 走跳美食 IG 彰化美食

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