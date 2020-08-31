盤點5間高CP值「員林早午餐」！ 五色蛋餅與牽絲乳酪堡記得先預約

近年來早午餐越來越受到人們的歡迎，同時也衍生出了許許多多的批評，例如早午餐常被人詬病份量太少、沒有特色、價格太高、不具備料理技術，這些都是部分早午餐的缺點，也是優質早午餐要避免的雷區。那優質早午餐的定義又是什麼呢？或許不同的人有不同的認知，但「好吃」與「便宜」或許就是最大的共識。今天就要來介紹幾間好吃又CP值高的員林早午餐店家，讓大家能有個美好的早晨時光。

塔帕司T.pas

(圖片來源：ShareLife_Zack)

蛋餅是很多人早餐喜愛吃的食物，可以說是台灣早餐的代表性產品之一，但你有吃過像彩虹一樣五顏六色的蛋餅嗎？員林這家早午餐店塔帕司 T.pas，五彩繽紛的手工蛋餅可是他們的主打商品！塔帕司的手工蛋餅系列，餅皮都是加入了天然蔬果改變顏色，沒有添加任何的化學成分與色素，卻呈現出相當美麗的色彩。大飽眼福之餘，味道也毫不馬虎，更有多種口味可挑選，是兼具美觀與美味的傑出料理。

(圖片來源：ShareLife)

其中「台灣蔥香蛋餅」最受大家歡迎，外皮呈現可口的鮮綠色，和包覆的香蔥顏色相互呼應。食材採用產自台灣最新鮮的蔥，微嗆的口感與蔥特有的甜味在蛋餅裡跳舞，和有嚼勁的餅皮與溫潤的蛋一同下肚，是至高的享受，來塔帕司的顧客必吃這一味。

塔帕司T.pas

地址：彰化縣員林市中山路一段652號

詳細內容：https://bit.ly/3iRc5Vh

AM田原

(圖片來源：ShareLife_Teamissy)

餐點配菜採用綠藤的蘿蔔嬰、紫高麗苗、苜蓿芽…等健康蔬食，並結合了美式和台式料理，全因為老闆娘熱愛美式餐點，將自己對於美式的理解加上了台灣的口味，成為了AM田原這樣的全新風貌。AM田原也打造了非常溫馨的用餐氛圍，店內可看見四處都有花草擺設及裝飾小物等等，牆上置入了窗框的元素，讓大家用餐時能更貼近居家感，能夠很放鬆的在此享用餐點。

(圖片來源：ShareLife_Teamissy)

而最具特色的應當是「男朋友」這道別具特色的拼盤。以德式香腸、焗烤丹麥、太陽蛋為主食的套餐，配菜除了有新鮮的生菜為基本盤之外，還有美式的薯泥球，最特別的是店家還附上了台式煎豆腐，台式的料理毫無違和感的融入在美式餐點中，代表了AM田原這間店的精神。

AM田原

地址：彰化縣員林市光復街8-2號

詳細內容：https://bit.ly/2E6v1jp

Family小家庭

(圖片來源：ShareLife)

精心打造的裝潢以及環境氛圍，讓人有回到家的感覺。前身是「濰克早午餐」，為了達到更佳的用餐體驗，菜單經重新研製，現為受廣泛好評的中西合璧特色料理。餐點口味受各年齡層喜愛，裝潢則走工業風設計，色彩令人耳目一新，用餐環境寬敞且明亮乾淨，更有不少懷舊小物點綴其中，給來店顧客一種溫馨的體驗。

(圖片來源：ShareLife)

中西合璧的特色料理中，義式番茄紅醬酥脆豬排炒麵是最少見也最特別的。它的麵條選用中式油麵，強調番茄的酸甜，不會像一般常見的義大利麵，讓人滿嘴肉醬味。配上溏心蛋、菠菜、酥嫩多汁的塔塔醬豬排，這就是屬於Family小家庭風格的料理，雖然看似突兀，卻相當美味。

(圖片來源：ShareLife)

Family小家庭 員林店

地址：彰化縣員林市員鹿路99號

詳細內容：https://bit.ly/3kIWXuD

土木公社

(圖片來源：ShareLife_Hua)

來自台中的人氣老宅餐廳，來到了員林也絲毫不減損其魅力，以員林的傳統台式老宅改建，保留了原汁原味的木門、鐵窗，還有極具特色的老式電燈，但販賣的卻是很有時髦感的早午餐，讓人有時空錯置的感受。土木公社營業時間從美好的早上6點開始忙到下午1點，店內氣氛非常舒適，很適合拍一些美照，來這裡用餐讓人有了起床的動力，是早晨時分尊爵不凡的享受。

(圖片來源：ShareLife_Hua)

這裡的炭火烤土司，用真正的炭火烤製，那是一般的烤土司機所不能製作出的美味，豬肉先醃再炒，精心調理後散發誘人的香氣，香濃起司更是要流到手上了，這樣的美味很難不讓人心動。唯一的缺點是，現點現做的美味必然伴隨著等待，需要一些耐心才能享受到香脆可口的土司。

土木公社 員林店

地址：彰化縣員林市林森路270號

詳細內容：https://bit.ly/30VcWhu

6吋盤

(圖片來源：ShareLife_Hua)

餐點澎派又大份量是6吋盤的特色，有西式、日式早餐，還有炒麵可以做選擇，餐色的變化性絕對不輸其他的早餐店。店家的位置可以說是鬧中取靜，讓來店的顧客能體會和快節奏生活不一樣的感受，是忙碌人生中的避風港。餐點都是搭配好的套餐，有超過20種選擇，而且幾乎都有雙主菜，絕對能讓你吃得滿足、吃得開心。

(圖片來源：ShareLife_Hua)

乳酪牛肉漢堡排佐北非炸雞拼盤，可以說是豐富過頭的豪華，牛肉排加上起司太陽蛋，微辣重口味再搭上熱騰騰肉汁，一口接一口的品嚐完全不想停下來。套餐還附有清爽的優格，沙拉醬搭配的是新鮮水果醬，帶一點橙汁酸感非常很解膩，這樣的一套吃下來，可不是普通的滿足，可以一路飽到晚上。

(圖片來源：ShareLife_Hua)

6吋盤 員林店

地址：彰化縣員林市浮圳路二段169號

詳細內容：https://bit.ly/3fPoWFq

豐富的變化性、實惠的價格、料理的美味，是這幾間早午餐的共同特徵，這就是單純的「美食」，回歸最初的本心、內心深處與味蕾的共鳴，身為饕客的你，又怎能不好好大吃特吃呢！

員林早午餐推薦名單

塔帕司T.pas

AM田原

Family小家庭

土木公社

6吋盤





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