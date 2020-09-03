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顛覆想象！台中北屯超夯健康餐盒　秘製「醬脂」松阪豬人氣必點

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

現代人久坐辦公室，吃的便當又都是相當油膩的菜色，身材漸漸走樣也是正常的事。而近年來健康意識抬頭，低卡健康餐盒成為了便當的選擇之一，讓體脂過高的危機被減緩了不少。但健康餐盒並不是大家的優先選擇，原因就是味道實在太清淡，這讓人們面臨兩難，要選「健康」或是「美味」呢？如果你的選擇是「我全都要」，就選「醬脂」吧！這家餐盒不但健康，在菜色搭配上也下足功夫，非常美味，是你中午訂便當的最佳選擇，以下介紹它的菜色。

小牛仔

最精華的牛腱肉，水煮之後保留了牛肉的軟嫩與香氣，勾起了人們對於肉類的原始慾望，一口咬下，油脂、牛筋與瘦肉不分彼此，在嘴裡帶出了屬於美食的律動。最重要的是，這餐盒依然十分健康，讓你開心吃、輕鬆瘦。

小鮮肉

「小鮮肉」為減脂推薦餐點，因雞胸肉富含蛋白質且脂肪含量低，是瘦身以及健身人士最喜歡食材之一。而非常難料理的雞胸肉，經過Jiangi 醬脂精心烹調後保留了雞肉的水分，又嫩又彈潤的口感讓人一口接一口欲罷不能，撒上胡椒粉提味有畫龍點睛的效果，香氣十足且不會乾柴，喜愛雞肉的你可別錯過。

阿嬤的味道

成功還原了兒時的記憶，阿嬤親手滷製的雞腿肉就是這個味道。彈牙、鹹中帶甜又有一些特殊的香氣，是祖傳秘方特有的魅力。特別選用超大支的雞腿，食量較大、愛吃肉的人也能吃個過癮。

醬脂

用秘製的醬汁醃製的松阪豬，保留了松阪豬特有的口感，卻沒有普通松阪豬的油膩。吃起來異常涮嘴，讓人一片又一片停不下來，是招牌中的招牌，此款便當可是店內的人氣王呢！

健康餐盒或許聽起來不太吸引人，但醬脂的美味只要吃過都知道。何不給自己一個改變的契機，在吃美食的同時，身材也越來越勻稱，讓健康餐盒成為你餐桌上的常客？

Jiangi 醬脂

店家地址：台中市北屯區山西路二段268號1樓

店家電話：04 2292 8999

營業時間：11:00-14:00 17:00-19:30

均消價位：$100

粉絲專頁： https://bit.ly/2YdTnPH

訂餐外帶連結：https://bit.ly/31sXysL


延伸閱讀>>中科上班族的最愛！「餵妳做飯」低卡便當用心照顧你的胃

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