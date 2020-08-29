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網美店裡吃火鍋！ 台中逢甲「Villa級鍋物」裝潢顛覆印象 主打高級冷藏鮮切肉、鮮嫩入口即化

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

好室鍋物逢甲店位於台中西屯區的逢甲路上，距離附近的逢甲商圈僅需要3分鐘的步行距離，剛來到這家店一時還以為是甜點店或高級精品店，因為裝潢實在是太顛覆傳統印象啦。

▲光是店門口就非常吸睛，大面積的落地窗鑲著金邊，很有歐式精品的風格。
▲光是店門口就非常吸睛，大面積的落地窗鑲著金邊，很有歐式精品的風格。

一進到店裡就忍不住開始拿出手機狂拍，號稱台中最美的火鍋店果然名不虛傳，在配色和整體採光就贏了不少餐廳，裡頭大量使用花草的元素讓人彷彿來到別墅度假，很難想像吃個鍋物也可以如此享受。

▲椅子的設計和擺設也別出心裁，採用粉紅和粉綠的交叉配置很有撞色的視覺美感，帶有金邊的椅腳更是提高不少奢華度。
▲椅子的設計和擺設也別出心裁，採用粉紅和粉綠的交叉配置很有撞色的視覺美感，帶有金邊的椅腳更是提高不少奢華度。

▲光是個壁畫也可以美得如此犯規！據說每家好室鍋物的壁畫都不大一樣，喜歡壁畫的朋友們可以去蒐集他們的畫作。
▲光是個壁畫也可以美得如此犯規！據說每家好室鍋物的壁畫都不大一樣，喜歡壁畫的朋友們可以去蒐集他們的畫作。

店裡的用餐區大致分為4個區域，一個是團體用餐區，中間吧台用餐區以及左邊的小包廂區和門口旁靠窗的雙人座區域。 

▲在雙人座區域用餐，因為較遠離團體用餐區和廚房，可以好好享受兩個人用餐的美好小時光。
▲在雙人座區域用餐，因為較遠離團體用餐區和廚房，可以好好享受兩個人用餐的美好小時光。

中間擺放著火鍋的醬料區，分別有7種醬料，包含蒜泥、蘿蔔泥、沙茶醬、蔥花、辣椒，還有店裡特製的水果醋和醬油，想來點不同風味的話可以嘗試看看他們的特製醬料，那可是好室鍋物的特色之一。

▲每罐醬料都用蓋子好好地蓋著，非常的乾淨、衛生。
▲每罐醬料都用蓋子好好地蓋著，非常的乾淨、衛生。

▲座位上都會事先擺好餐具，不需要再另外到櫃子拿取。
▲座位上都會事先擺好餐具，不需要再另外到櫃子拿取。

牛牛雙人套餐

好室鍋物最新推出的牛牛雙人套餐，一端出來就非常驚豔，三大盤肉全部都是套餐附贈，且都具有CHOICE和PRIME等級的肉品，菜盤也很有份量，絕對可以吃得過癮。

好室鍋物提供9種湯底可選擇，有基本湯底的原味蔬菜、石頭鍋；其他湯底牛奶起司、壽喜燒、剝皮辣椒、川香麻辣、南瓜牛奶、東北家傳酸菜、檸檬香茅只須換購即可品嘗，看喜歡什麼樣的口味任君挑選，而今天選擇的是最能夠凸顯出食物天然香氣的「石頭鍋」，高湯加上洋蔥拌炒的味道十分香甜好喝。

CHOICE冷藏雪花上腹牛

從油花和光澤就可以看的出這肉質鐵定不一般，好室鍋物主打「冷藏火鍋肉」，因為冷藏的過程中水分流失的少，比起一般冷凍的火鍋肉更可以保住肉品本身的水分，肉質的嫩度與甜度會保持最佳狀態，吃過一次就不會想回去吃冷凍肉了！

因為肉品品質很高，隨便涮一下就可以入口，香甜的牛肉富有肉汁和香氣，鮮嫩的程度幾乎入口即化，沒三兩下就把一大盤肉給全部嗑光了！

菜盤

許多人吃火鍋時不喜歡吃火鍋料，來這品嘗完全不用擔心這個問題，菜盤裡頭擺滿了滿滿的天然食材，當全部一同放入湯底一起熬煮，那湯頭說有多清甜就有多清甜。

主食

每個套餐皆有5種主食可以選擇，包含「彰化無毒栽種五香米、龍口粉絲、讚岐烏龍麵、王子麵」，其中還有隱藏版的「燒肉蓋飯」，據說只要點顆蛋加點蔥花，就是日式的燒肉丼飯了。

醬料

火鍋店的靈魂人物之一非醬料莫屬，幾乎可以掌管每個食材的風味，這裡的醬料看似一般，實際上可不簡單，裡頭加入了特製的水果醋和醬油，酸甜中帶有果香的層次，醬油嚐起來也完全不死鹹，和水果醋相輔相成，夾起肉品沾上這醬汁整個人都食慾大開。

隨餐還會附贈另一個調味料——五香胡椒鹽，風味十分獨特。

豬豬雙人套餐

豬豬雙人套餐和牛牛套餐比起來，肉品份量再少一點點，在價位上也相對便宜，且因為是雙人套餐，可選擇兩種湯底，基本上除了肉品不同以外，其餘的附餐皆和牛牛套餐一樣。

▲豬肉的香氣也不亞於牛肉，每種肉品香氣皆不同，端看個人喜歡什麼樣的肉品。
▲豬肉的香氣也不亞於牛肉，每種肉品香氣皆不同，端看個人喜歡什麼樣的肉品。

好室秘饌蒜頭蛤蜊雞

千萬別小看鍋物店的雞肉，肉品經過一番烹煮調味後可是十分驚人，這道蒜頭蛤蜊雞菜如其名，蒜味十足，每一口都可以喝的到蒜頭香氣，搭配著枸杞，雞肉和蛤蜊的甜味，所有精華流到湯頭裡，濃郁又溫醇，不論什麼食材丟進去一起烹煮都很入味。

雞肉採用進補聖品——烏骨雞，不僅有補腎作用，氣味也比一般雞肉濃郁，更加有嚼勁，燉出來的湯頭提升了不少層次。

▲底下撈一撈還可以發現有不少蛤蜊，一般在外頭點碗蛤蜊湯就非常甘甜好喝了，將它加入火鍋與雞肉和枸杞一起熬煮，這湯頭的鮮甜程度可想而知。
▲底下撈一撈還可以發現有不少蛤蜊，一般在外頭點碗蛤蜊湯就非常甘甜好喝了，將它加入火鍋與雞肉和枸杞一起熬煮，這湯頭的鮮甜程度可想而知。

阿婆古釀旺來氣泡飲

套餐除了有「湯、菜盤、肉盤、主食」，還附贈一杯飲料，好室鍋物最有特色的飲品就是這杯鳳梨氣泡飲，最底下放的是風味十足的土鳳梨與無甜味的氣泡飲攪拌一起喝，既清涼又解膩，飯後點上一杯非常合適。

明治冰淇淋

吃完別忘了來點飯後甜點——冰淇淋，好室鍋物的冰淇淋口味很特別，不是常見的巧克力、香草、草莓大眾口味，而是「養樂多、布丁、蘭姆葡萄和芒果」！

除此之外店內還設有一個網美打卡牆，叢林的花草風格整個超好拍，不少人用餐結束後都來這打卡作紀念。 

響應振興券的發放，來好室鍋物搭配振興券還享有滿千送千的優惠，另外打卡還送好禮！最近七夕情人節也快到了，還想不到去哪度過浪漫午/晚餐的朋友們，不妨來這品嘗甜蜜蜜的雙人套餐、並拍下屬於你們的回憶吧！

菜單

House V好室鍋物-逢甲店

店家地址：台中市西屯區逢甲路107號

店家電話：0424521111

營業時間：11:30–14:00 / 17:30–22:30(六日中午不休息)

平均消費：$300

停車資訊：旁邊逢甲商圈停車場

粉絲專頁：https://bit.ly/2CGmyTl


延伸閱讀>>久違石頭火鍋｜鳥籠火鍋現蹤逢甲商圈，火烤兩吃雙享大滿足！

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