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禪風長廊+夢幻倒影！台中庭園餐廳「又見一炊煙」如隱世桃花源，被讚台版小京都

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

好山好水的台灣擁有數不盡的景觀餐廳，而台中新社就有一家隱身山林的人氣景點，戶外絕美日式庭院白天環境清幽，入夜亮燈後則像是一座金碧輝煌的神秘城堡，令人彷彿闖入桃花源，媲美另一打卡聖地水上茶餐廳「無為草堂」

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
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這家坐擁山景的庭園餐廳為「又見一炊煙」，已是IG上知名朝聖必訪，近期還獲得2020米其林餐盤推薦，讓這處熱門之地再升級。園區禪風建築古典優雅，室外為木質地板，入口處還可看見日式地爐，室內則為日式榻榻米並搭配紅色座椅，整體充斥濃烈日式氛圍，讓部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂盛讚猶如走進台版小京都

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
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「又見一炊煙」從裡到外佈滿精緻造景，最吸睛的莫過於迴廊邊、位於中央的池水，池面將景色統統收入懷中，化身「迷你天空之鏡」，搭配綠意盎然的植栽，在各個角落都能拍出迷人美照。二樓處也有賞景走道，能夠俯瞰水上的夢幻倒影，還可把大台中風光盡收眼簾。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
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「又見一炊煙」主打無國界創意料理，午、晚餐採預約方式，下午茶部分則為現場候位，無菜單餐點為用餐享受增添驚喜感，再加上晝夜不同風格的景色，超適合找一天遠離塵囂，到充滿詩意的世外桃源避避暑、用美景與美食為認真生活的自己充充電。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
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又見一炊煙

地址：台中市新社區中興嶺街一段107號

營業時間：每日1100-2130

供餐時間：午餐11:30-13:50、下午茶15:00-17:00、晚餐17:30-19:50

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景觀餐廳 京都 台中美食 米其林

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