台中「健康餐盒」懶人包！嚴選5間低卡便當，生活減脂變輕鬆

#1 餵妳做飯－西屯區

▲圖片來源：ShareLife_audioLiao

位在福科路上的餵妳做飯，源自老闆幫老婆解決外食煩惱的愛夫便當，主菜包含豬、雞、牛、魚、蝦等，另外也有香蕉、氣泡水可以加購。配菜則會不定時更換，一個便當裡面除了主菜以外還會有兩樣配菜、水煮蛋半顆、清蒸地瓜，還有很特別一點是，店家還加入每日必需的堅果，飯類選用較多的纖維及營養價值的紫米，Q彈又好吃。

▲圖片來源：ShareLife_audioLiao

餵妳做飯主打少油少鹽烹調非完全水煮，肉品吃起來富有湯汁、也經過一些調味、醃製處理，不用擔心過於無味，且多以香料代替油炒，再加入一點薄鹽調味，菜色清爽簡單，可以吃出食物最原始的味道，另外如果便當類吃不飽，還可以再單點菜類唷。

▲圖片來源：ShareLife_audioLiao

店家地址：台中市西屯區福科路515號

營業時間：11:00–13:30、16:30–19:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3dPh2fx

#2 Mr. Punch 日常餐盒－南屯區

▲圖片來源：日常餐盒提供

日常餐盒以豐富的蔬菜和視覺色彩出名，在單一餐盒內可以吃到10種以上的食材，不僅在視覺上可以刺激不少食慾，還能讓你擁有一次享用各種食材的樂趣，另外在餐盒內還會放入一些生菜，吃完熟食後還可以來點生菜清爽一下，滿足味蕾。

▲圖片來源：日常餐盒提供

日常餐盒的主餐比較偏向多元調味的主餐，像是泡菜豬肉、雞肉蔬菜煎餅、以及義式番茄豬肉丸等，非常適合比較喜歡豐富口味的朋友，雖然看似調味較多，但也都是以天然食材去做烹調，營養、低卡、低鈉，讓你大口食用也無須擔心熱量。

▲圖片來源：日常餐盒提供

店家地址：台中市南屯區干城街299號

營業時間：11:30～14:00、16:30～20:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2CsKha1x

#3 Power Food 減醣廚房－西屯區

▲圖片來源：ShareLife_阿霏的小蝴蝶

位於福科路上的Power Food，除了主打少鹽以外，還另外主打減醣，讓食物呈現最原始的鮮甜，因此在食材的控管上也是非常講究，一定要當季且保有它本身的鮮度。米飯採用的是五穀飯，可以一次吃到多元的穀物，且份量十足，每個餐盒含有主菜、6種配菜，還會再配上半顆水煮蛋，飽足感十足。

▲圖片來源：ShareLife_阿霏的小蝴蝶

Power Food因為強調食物本身的鮮甜，在主菜的表現也非常驚艷，簡單的調味卻可以吃到豐富的肉汁，尤其在魚系列料理，食材皆採用新鮮的漁獲而非冷凍魚肉，肉質特別Q彈滑嫩，搭配美味的五穀飯一起入口更是香甜好吃。

▲圖片來源：Power Food提供

店家地址：台中市西屯區福科路539號

店家電話：04-8334939

營業時間：10:00-19:30

平均消費：$90

粉絲專頁：https://bit.ly/3dZ3LR2

#4 健康食代－西區、北區

▲圖片來源：健康食代提供

主打水煮、無油的健康時代，在料理調味也堅持減鹽、減醣，食材也都選用高蛋白、高纖維，並搭配簡單的烹調方式，呈現食材本身最天然的味道。健康食代的米飯採用紫米五穀飯，口感嫩Q不會過硬，且帶有穀物的香甜氣味，每份餐點會附上一份主菜、2種配菜、半顆水煮蛋和地瓜，鹹甜都有、味道豐富。

▲圖片來源：健康食代提供

較特別的是健康食代還有販售少見的清蒸鱈魚，鮮甜十足、入口即化，非常下飯；另外還有「雙拼系列」，如果覺得吃一種主菜覺得太少的話，可以來點雙拼滿足自己的口腹之慾，滿滿的蛋白質不只增加不少飽足感，還不用擔心熱量過高的問題。

▲圖片來源：健康食代提供

店家地址：北區/臺中市北區崇德路1段553號；西區/台中市西區美村路一段21巷10號

營業時間：10:30–14:00 16:30–20:00

粉絲專頁：北區/ https://bit.ly/2Fmo5zl ；西區/ https://bit.ly/3h47LkS

#5 裏享餐盒－南區

▲圖片來源：裏享餐盒提供

同樣主打少油、少鹽、少醣的低卡路里餐點，除了水煮、香煎以外，裏享餐盒更加入了近幾年流行的「舒肥」的烹調技術，採用低溫真空烹調，不像一般水煮餐或燒烤方式，可能會出現過乾過柴，甚至過度烹調的情況發生，不只讓營養流失的更少，食物本身的口感也會更好更入味，且肉品熟度十分均勻，不會有外熟內生或是外老內熟的狀況。

▲圖片來源：裏享餐盒提供

裏享餐盒的米飯採用的是白米、大麥仁、燕麥和料理界紅寶石之稱的紅藜麥，口感Q彈，帶有甜度的尾韻，內含主菜、2種蔬菜、地瓜，特別的是會加入番茄和玉米增加香氣和甜味，配色上十分鮮豔可口，主菜因為經過事先滷過和香料調味，味道也非常出色，每一份餐點都能吃得健康又美味。

▲圖片來源：裏享餐盒提供

店家地址：台中市南區東興路一段32號

營業時間：11:00-14:00；16:50-20:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3g3FtWf





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