你儂我籠「鳥籠火鍋」現蹤逢甲商圈，火烤兩吃+視覺味覺雙享大滿足！

台中人嗜吃火鍋的程度，看那滿街林立的火鍋店便可見一斑。秋意漸濃，此際啜著香濃的湯頭，再配上豐富的海鮮或肉盤，人生夫復何求啊！

位於逢甲商圈周邊的久違石頭火鍋，以綠松石色為基調妝點整體空間，視覺效果吸睛。2000 年代的各式金曲在店內流洩，都是我們耳熟能詳的歌！（拭淚

久違石頭火鍋的室內陳設大幅跳脫火鍋店的傳統型態，一時之間還以為走進了餐酒館。

復古黑膠唱機、倒掛高腳杯加上大理石吧台勾勒出既復古又華麗的風格。顏色挑選方面，更以土耳其藍取代餐飲業常見的暖色系，為空間帶來清爽柔和的視覺效果。

同樣充滿復古味的鏡面，寫著各式各樣的標語，像是「味道可以延續，記憶就會一直都在」、「感謝火鍋，讓我們還有朋友可聚」、「行或不行，只要用蛤蜊來證明」等輕鬆詼諧的字句，是店內最夯的拍照打卡熱點。

自助區提供醬料跟飲品，前者包括青蔥、醋、日式醬油、蒜泥、蘿蔔泥和辣椒；後者則有飲用水、檸檬紅茶、無糖綠茶、冬瓜檸檬和金淬菊花茶。值得一提的是，菊花茶喝起來清甜回甘，跟火鍋還蠻搭的哦！

▶ 洋蔥壽喜鍋

洋蔥的香甜完全融入了其中，配上梅花豬的油酯，滑順而不膩口。一般市面上壽喜鍋湯頭都會比較鹹，難以入喉，但洋蔥壽喜鍋完全不會，如同蔬菜湯的味道大人小孩皆會愛上，不但美味，而且健康。

▶ 龍膽石斑魚頭鍋

頂級的龍膽石斑魚下鍋啦，滿滿的膠質在湯裡翻滾，嚐一口湯頭，魚皮在嘴裡散開，濃濃的鮮味衝上腦門，完全沒有海鮮的腥味，只有屬於大海的甜美。

久違石頭火鍋除了有洋蔥壽喜鍋、龍膽石斑魚鍋等主打菜色與 13 種湯頭的個人鍋物外，最風靡各地饕客的莫過於「你儂我籠雙人套餐」。利用或兩層或三層的鏡面鳥籠型展示架盛裝肉盤，打造視覺、味覺雙重滿足的浮誇鍋物。其中，3 層鳥籠海陸燒烤雙人套餐更是去年甫推出的最新力作！

系列套餐內容包括 3 層鳥籠海陸燒烤雙人套餐（＄1099，唯一可火烤兩吃）、超值雙人套餐（＄899）、頂級雙人套餐（＄1299）跟豪華雙人套餐（＄1799，需提前預訂）。網路上搜尋「鳥籠火鍋」，清一色都是久違的相關介紹，可謂鳥籠火鍋領導品牌啊！

▶ 超值雙人套餐（＄899）

套餐內容包括石頭鍋湯底 x 2、12oz 葷君大拼盤、附餐主食 x 2、蔬菜拼盤 x 2（可換 5oz 培根牛或豬）、綜合海鮮拼盤、甜點 x 2 與內用飲料無限暢飲。

▶龍蝦海鮮盤石頭火鍋雙人套餐($2400)

套餐內容擁有兩個石頭火鍋、兩個菜盤以及一盤12盎司肉片，再享有四隻肥美龍蝦可品嘗，配合臺灣旅行趣的八折優惠券做使用，等同於一個人吃兩隻龍蝦竟不用$1000！這個套餐價格無疑是超高CP值的奢糜享受，海鮮控必點。

▶ 香濃牛奶石頭鍋湯底

乳白色的湯頭，還沒靠近就可以聞到淡淡的香味。初嚐喝起來清爽帶奶香，不過煮到最後會略為膩口。可將隨鍋附贈的起司片丟入鍋中，感受不一樣的好滋好味。

▶ 麻辣牛奶石頭鍋湯底

在麻辣鍋底中融入香濃的牛奶，恰可緩解辣勁。味道比想像中柔順許多，用來涮肉或海鮮都相當適合。

▶ 燒酒雞石頭鍋湯底

選用來自南台灣已傳承四代麻油廠的黑麻油，和招牌石頭鍋、麻油雞鍋用的是同款麻油。加上 40 度料理米酒的陪襯，散發濃重滋味，喝起來滋味醇厚香濃。

▶ 12oz 葷君大拼盤

葷君大拼盤可以選擇「豬葷君」或「牛葷君」，均含三種不同肉質。像圖中所見的牛葷君即包括了培根牛、板腱牛與雪花牛，能一次吃到多重口感。

▶ 蔬菜拼盤

菜盤食材豐富，有南瓜、絲瓜、杏鮑菇、玉米筍、木耳、玉米、金針菇等 18 種菜色。

入秋後，海鮮越來越肥美，看這綜合拼盤就知道了！內含天使紅蝦、大草蝦、鯛魚片、白蝦、透抽、鮮甜蛤跟蚵仔。拼盤當中的白蝦，可免費升級成黑鑽石草蝦哦！

黑鑽石草蝦個頭雖然較小，但肉質紮實Ｑ彈，又有「草蝦界寶格麗」的美譽。蚵仔肥美沁鮮，每一口都吃得到鮮甜海味。

▶ 3 層鳥籠海陸燒烤雙人套餐（＄1099）

套餐內容包括石頭鍋湯底 x 2、12oz 葷君大拼盤、9oz 燒肉盤、附餐主食 x 2、蔬菜拼盤 x 2（可換 5oz 培根牛或豬）、綜合海鮮拼盤、甜點 x 2 與內用飲料無限暢飲。特別的是，還會額外提供兩人一組的火烤兩用盤，暢享火鍋加燒烤的雙重吃法。

透過店家拍攝的照片，可以更清楚看到 3 層鳥籠海陸燒烤雙人套餐的全貌。

▶ 雲林快樂梅花豬（燒肉盤）

選用來自雲林的豬肉品牌「快樂豬」，可透過產銷履歷清楚掌握肉品來源。強調飼養過程天然且不打抗生素，甚至還「聽音樂長大」呢！吃起來肉質Ｑ彈、甜味足，簡單沾點蔥油或燒肉醬佐配就非常好吃。

▶ Choice 板腱牛（燒肉盤）

板腱牛是 9oz 燒肉盤的另一款肉品選擇。特選級板腱油花分佈均勻，肉質同樣也很嫩口。

▶ 12oz 葷君大拼盤雞

豬葷君拼盤包括培根豬、低脂豬、梅花豬，根據油花比例多寡各自都有擁護者。上頭有插卡清楚標示內容，不怕吃得「霧煞煞」。

▶ 火烤兩用鍋

吃燒烤同時還可以涮火鍋！將精緻鍋物料理結合燒烤的雙重吃法，推出後大受歡迎。

▶ 海鮮小確幸（加購價＄108

即使一個人吃飯也可以很澎湃！凡點任一個人鍋物，皆可以＄108 加購價升級海鮮小確幸拼盤。

▶ 牛軋糖墨魚漿（＄90）

做成塊狀長方體的墨魚花枝漿，乍看還真的有點像是「牛軋糖」！待湯鍋滾了之後，丟進去涮煮約 1 到 2 分鐘即可撈起，鮮活海味在口中迸發非常涮嘴。

▶ 餵公子吃餃（＄50）

為了滿足愛吃火鍋料的客人，久違也從善如流，增賣基本的丸餃類。而所謂的「餵公子吃餃」，便是蛋餃、魚餃、燕餃各三入的組合。

麵線滑溜順口不死鹹，趁熱吃風味最佳。另外，假如剛好有點麻油雞鍋的話，也可以淋上少許湯汁拌在一起吃，味道相當融洽。

「你說，所有的久違都是溫暖的相遇；而我說，我們只不過是來赴那個曾經的約定。」誰說吃鍋只能暖胃？走進這間有溫度的小石鍋，還能溫暖你心。

停車免煩惱，久違石頭火鍋旁有停車場可以停車唷。

【久違石頭火鍋】

地址：台中市西屯區河南路二段245號

電話： 04-27060680

營業時間：11：30-22：00

停車資訊：台灣聯通停車場-福星場

粉絲專頁：http://bit.ly/2px0UKJ





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