絕美夢幻台中景點！ 光影鏡面宛如穿梭仙境　打造超炫麗「宙影幻鏡」

政府推行防疫新生活之後，悶壞已久的人們，只想到外頭大力呼吸遊玩，不管走到哪就拍到哪！今天要介紹台中的這處景點，深得大家喜愛，以夢幻光影打造全新新媒體藝術，不限年齡的全景沉浸式光影探索，迷濛的的炫麗色彩和上下對稱感，更是讓人體驗科技藝術的極限。

▲圖片來源Instagram@cheriestylery

台中軟體園區Dali Art藝術廣場全新打造佔地3000坪的室內親子樂園「異想新樂園」，有近百米主題造景走道、室內真實雪景冰雕展區，以及卡丁車場、VR彈跳蹦床、繩網迷宮、無敵淘氣堡、運動農場、迷你家家酒等，藝術廣場地下室還有一個新景點——「宙影幻鏡」新媒體體驗展。

「宙影幻鏡」體驗展有超過500顆超大互動氣球燈、近5000條水晶燈、上千顆特殊星光燈飾、多幅巨型裸眼三維立體視覺畫等，更攜手2019SIGGRAPHAsiaXR大獎得主「黑川互動媒體藝術團隊」，用巨型互動LED螢幕地面，推出原創新媒體創作，超乎想象的視覺效果和體驗，讓人宛入浸在夢境世界。

▲圖片來源Instagram@deswqa1223

展覽全區分成宙、影、幻、鏡，代表著「無盡膨脹、幽深靜謐的宇宙」、「動與靜如影隨形」、「悠然變幻的閃爍銀河」和「連接來自過去映射和未來鋪陳的境與鏡」，每一處都魔幻至極、宛如電影裡會出現的場景。

▲圖片來源Instagram@deswqa1223。宙，一顆顆如棉花糖般的超大橢圓球，隨著燈光變化，散發出柔美的氛圍

▲圖片來源Instagram@deswqa1223。幻，上頭無數展色彩繽紛的燈，透過地面映射彼此，在黑夜中閃爍，彷彿夏夜星空般散發出希望的微光

▲圖片來源Instagram@cheriestylery。鏡，光彩輝煌的光鏡，透過大量的鏡子反射光點，光束流淌出旋律，每分每秒都美得令人屏息

各區展覽皆有不同價位，可以單買宙影幻鏡的票，也可以選擇各區聯合優惠價，單區體驗價最低僅$149就可以走入超現實的幻景啦。

異想新樂園—宙影幻鏡

營業時間：平日11:00-21:00 / 假日10:00-22:00

園區地址：台中市大里區科技路1號(廣場C棟B2)

票價資訊：https://bit.ly/2FebMFl





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