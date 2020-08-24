燒肉不只有森森！ 勤美、審計新村、公益路「台中美食地圖」32家不踩雷懶人包

勤美誠品綠園道、草悟道、審計新村、范特喜文創聚落，位在台中西區的勤美草悟道商圈大概是台中最好逛的商圈，不僅附近景點眾多，連美食都是族繁不及備載XD 琳瑯滿目的餐廳究竟哪家是西區必吃？小編整理了台中西區32家人氣餐廳，跟著美食地圖一路玩一路吃絕對不踩雷。

誠品綠園道周邊美食

誠品綠園道周邊美食。 圖／Wikimedia

誠品綠園道是位在西區公益路上的購物商城，擁有大面植生牆和超好逛的特色，讓它成為台中數一數二的著名景點。逛完誠品綠園道，想找間餐廳坐下來填飽肚子嗎？以下介紹的是誠品綠園道周邊及位在公益路上的必吃美食。

hecho做咖啡

hecho做咖啡。 圖／IG, nancy84526

hecho做咖啡在誠品綠園道附近開了三間分店，光看分店的數量就知道它有多受歡迎，1店與2店同樣位在美村路上，3店則在公益路163號。做咖啡的手做餐點，義大利麵、燉牛肉和果汁都是熱門品項，離誠品又近又好吃讓「逛完誠品後到做咖啡坐坐」成為不少旅客的標準配備行程。

營業時間：10:30-22:00

電話：04- 23260423

地址：台中市西區美村路一段133巷22號2F（1店）

書報館

書報館。 圖／IG, laimei129

書報館。 圖／IG, mogubaby

書報館位在小巷弄裡，整間店被綠意盎然的植栽包裹，宛如都市中的綠洲。書報館是義大利麵專門店，旅客對義大利麵的評價自然不在話下，物美價廉外也提供加麵服務，兒童餐份量也很足夠，很適合全家大小一起共食，飽餐一頓外也遠離城市喧囂。

營業時間：11:30-20:30

電話：04- 23190641

地址：台中市西區美村路一段83巷9號

台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸

台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸。 圖／IG, yun.0828

老饕都知道一家餐廳賣的品項越少，東西就越好吃，這句話在「台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸」絕對能應證，店裡就賣大腸麵線、雞排和花枝丸三個品項，每樣都是銅板價，炸物香酥爽口，店裡的辣菜脯和大腸麵線更是絕配。

營業時間：15:00-22:00

電話：04-23107858

地址：台中市西區美村路一段21巷2號

東沐。食在

東沐。食在。 圖／IG, ling777760

位在英才路上的東沐。食在，號稱是全台灣最文青的紫米鴨肉飯店，從外頭看店內裝潢像小文青感的咖啡廳，沒想到竟然是賣鴨肉飯。東沐。食在的紫米選用玉香太極米，上頭鋪上鴨肉切片和油蔥酥醬，香味撲鼻讓人胃口大開，喜歡吃麵的人也有鴨肉麵可以選擇，除了鴨肉，別忘了也點上一碗店內人氣也很高的招牌餛飩喔。

營業時間：11:30-19:00

電話：0976509191

地址：台中市北區英才路317號

阿裕壽司

阿裕壽司。 圖／IG, foodtaichung_teddy

說到平價壽司絕對就是這間！阿裕壽司是台中鄉民最激推的平價壽司，口味眾多，而且每個都超便宜！平價程度不經讓人想問老闆這樣真的可以嗎？除了便宜外新鮮度也完全沒馬虎，厚實的魚肉吃起來超滿足，難怪店外每次都是長長的排隊人龍。喜歡生魚片和壽司的人，來台中絕對不能錯過這間店。

營業時間：10:00-22:00

電話：04-23267531

地址：台中市北區西屯路一段361號

鵝媽媽鵝肉料理

鵝媽媽鵝肉料理。 圖／IG, xp689689

接下來要介紹的是一間位在巷弄內的隱藏版美食，這間鵝媽媽鵝肉料理從下午五點開到半夜一點，是在地人的宵夜私藏名店，銅板價格外東西也超好吃，店內人氣最高的屬鵝肉飯和米血，當歸鴨麵線和麻油腰花也很適合冬令進補。

營業時間：17:00-01:00

電話：04-23260001

地址：台中市西區美村路一段52巷4號

沒有名字的咖啡館

沒有名字的咖啡館。 圖／IG, xp689689

儘管沒有店名、沒有招牌、沒有店家電話，這間超低調的咖啡館還是靠著平實的價格和美味甜點打出一片天。老式建築、復古裝潢，店內甜點沒有菜單，以當天為主，老闆會親切的跟你介紹各種當日限定的品項，檸檬塔和千層派是常出現的人氣品項。隱身在巷弄裡，店內氣氛宛若老家般溫暖親切，很適合三五好友一起來發掘限定甜點，吃過一次後絕對會把它加入自己的私藏口袋名單。

營業時間：13:00-20:00

地址：台中市西區公益路174巷212號

茶六燒肉堂（公益店）

茶六燒肉堂（公益店）。 圖／IG, artemisy1116

茶六燒肉堂是台中火鍋店龍頭輕井澤旗下的知名燒肉品牌，不只裝潢大器，肉盤份量也超澎派，一字排開的肉片看了讓人跟著心情激昂XD 分量充足、肉質良好和換網頻率高是茶六最被推崇的特點，肉食者們快揪三五好友一起大烤特烤！

營業時間：11:00-02:00

電話：04-23281167

地址：台中市西區公益路268號

RÊVE 黑浮咖啡（公益店）

黑浮咖啡（公益店）。 圖／IG, eattttttt827

RÊVE黑浮咖啡公益店是高雄起家的黑浮咖啡在台中的第一家分店，店內採挑高設計，以夢幻燈泡和質感黑水管裝飾，唯美的氣氛超適合拍照。黑浮咖啡販售全日早午餐和義式料理，西班牙烤飯是最多人推薦的品項，從店內總是坐了滿滿的人來看，你就知道台中人多喜歡這間店了。

營業時間：9:30-21:30

電話：04-23208280

地址：台中市西區公益路290號

老豆府麻辣火鍋

老豆府麻辣火鍋。 圖／IG, uu_jane

眾多麻辣鍋名店鼎立的台中麻辣鍋戰場裡，老豆府麻辣火鍋標榜湯頭無味精、食材處理品質保證，麻辣鍋湯頭椒香四溢卻不燒辣也不死鹹，湯底香醇順口，即使是怕辣的人也能品嘗到麻辣鍋的美好新世界。

營業時間：12:00-01:30（週五、六、日營業到02:00）

電話：04-23268655

地址：台中市西屯區東興路三段299號

一笈壽司

一笈壽司。 圖／IG, cc.iseating

一樣是輕井澤系列，這次不賣火鍋改賣壽司，一笈壽司和時下流行的連鎖壽司品牌一樣，採用平板點餐，且點滿五盤壽司可玩戳戳樂，有機會戳中壽司公仔、飲料或壽司兌換券，增添用餐時的樂趣；除了壽司品項眾多外，網評這家的焦糖地瓜和唐揚雞也超好吃，且價格實惠，用平價即可享用到媲美高級日式餐廳的餐點，難怪網友都說是CP值很高的好店！

營業時間：11:00-23:00

電話：04-23206368

地址：台中市南屯區公益路二段25號

太初麵食

太初麵食。 圖／IG, nneat_1208

太初麵食是輕井澤鍋物底下的麵食名店，從公益路這條路幾乎快被輕井澤包下來，就可以看出台中人有多喜歡他們家的餐廳。太初麵食的麵食有四種麵條可以選擇，最著名的是它的香辣麵，號稱「麻辣鍋變成湯麵」，椒香味濃厚外肉也燉的很軟嫩，隨餐還都會附上冬瓜茶一杯。店內裝潢高級，用便宜價格就可以吃到高品質美味，難怪每到用餐時間店外就都排了滿滿人潮，不想排隊但想一嚐香辣滋味的可以選在宵夜時段來訪喔。

營業時間：11:00-00:00

電話：04-423195101

地址：台中市南屯區公益路二段115號

一頭牛日式燒肉．清酒（公益店）

一頭牛日式燒肉．清酒（公益店）。 圖／IG, 2a_traveller

一頭牛日式燒肉．清酒最大的特色是每天都會提供多種日本清酒給客人佐餐，且每桌烤桌都有燒肉管家桌邊服務，隨時控管肉類和烤物能烤到最佳品質。最熱門的吃法是點極上套餐，套餐包含安格斯牛、霜降松阪豬、櫻桃鴨等高級肉品，一個人約一千多元左右，肉切片厚實、油花恰到好處、肉質鮮嫩，以這個價位能吃到水準之上的燒肉真的超可以，網友還評價是吃一口就會懷孕的程度XD

營業時間：11:00-14:00、17:00-00:00

電話：04-23206800

地址：台中市南屯區公益路二段162號

燒肉風間 Kazama

燒肉風間 Kazama。 圖／IG, dojp11

燒肉風間 Kazama。 圖／IG, dojp11

燒肉風間 Kazama主打關西風燒肉居酒屋，提供A5日本和牛、美國和牛、安格斯黑牛、北海道海鮮等澎派肉品陣容，遇上節慶還會有特殊餐點，像是牛肉聖誕樹造型就超浮誇。這間店最大的特點是無論餐點或是裝潢都以魔法主題包裝，例如提供麻瓜限定套餐、網友大推必點的奶油啤酒等，哈利波特迷來訪絕對會興奮指數破表。

營業時間：11:30-16:00、17:30-00:00

電話：04-23281855

地址：台中市南屯區公益路二段171-1號

屋馬燒肉（文心店）

屋馬燒肉（文心店）。 圖／IG, jessica09160

在台中的燒肉大戰中，擁有最至高地位的就屬屋馬燒肉！看看這個堆起來的肉盤，實在太～美～啦～在全台各家燒肉店評論底下，都會有人念念不忘烏馬燒肉的好，是台中網友激推的必吃燒肉名店。來屋馬最多人點的雙人套餐價位從1680到2980不等，套餐組合內有安格斯霜降牛、松阪豬、韓風牛小排、北海道干貝等，浮誇的多個願望一次滿足！喜歡牛肉的也有超過癮全牛套餐可以選擇，來到台中絕不能不來屋馬燒肉朝聖一下。

營業時間：11:00-00:00

電話：04-23106699

地址：台中市南屯區文心路一段436號

湯棧

湯棧。 圖／IG, ella740302

有別於一般的火鍋店，湯棧主打麻油火鍋和燒酒火鍋，在店外就能聞到濃濃麻油香，麻油火鍋是人氣最高的湯頭，鍋底的麻油雞肉塊肉質也很軟嫩；喜歡酒香入料的可以選擇燒酒火鍋，還提供額外加酒服務，能將酒香提升到另一個世界的層次XD不敢喝酒的人以可以點剝皮辣椒鍋，湯頭清甜也完全不辣。只能說火鍋的靈魂就是湯頭啊，湯頭對了什麼都對了！

營業時間：11:00-02:00

電話：04-22580617

地址：台中市南屯區公益路二段248號

森森燒肉MoriMori Yakiniku（公益店）

森森燒肉MoriMori Yakiniku（公益店）。 圖／IG, _____ting_____07

森森燒肉身為台中的知名連鎖燒肉店，網評是暨屋馬和茶六後，排名第三名的高品質燒肉店，但近來不少網友紛紛跳出來評價森森燒肉才是他們心目中第一名的燒肉神店！食物品項選擇多外，肉質也是不在話下的好，以無論套餐或單點一個人平均不到一千元的價位來說CP值非常高，沒有吃過的人可以試試喔。

營業時間：11:00-00:00

電話：04-22553361

地址：台中市南屯區公益路二段211號

綠光計劃范特喜文創聚落周邊美食

綠光計劃范特喜文創聚落周邊美食。 圖／Flickr

綠光計劃范特喜是以綠建築的概念進行老屋空間改造的文創聚落，包含十二棟老自來水宿舍，內有不少文創店家和美食餐廳進駐，是不少人來到台中旅遊必到訪的景點，當然，范特喜周圍也有不少美食！

美村點頭冰

美村點頭冰。 圖／IG, vivian_kueiyi

美村點頭冰是家老牌冰店，是不少台中人心中的好滋味，招牌的芒果牛奶冰芒果給料大方，整碗冰上頭鋪了滿滿的芒果，配上煉乳簡直是神仙級美味，同樣是招牌的點頭冰以南洋椰奶作淋醬，上頭放了軟Q的紅糯米，冰中則塞了滿滿的當季水果，網友評價這碗能好吃得直點頭，到范特喜逛完後最適合到冰店消暑啦～

營業時間：12:00-23:00

電話：04-23012526

地址：台中市西區美村路一段176號

田樂公正小巷店

田樂公正小巷店。 圖／IG, apple.eateat

田樂公正小巷店。 圖／IG, apple.eateat

田樂公正小巷店顧名思義是間「位在公正路小巷內」的早午餐店，日式老宅的裝潢非常溫暖愜意，裝潢和風很適合拍照。餐點方面，田樂的漢堡系列很厲害，漢堡肉厚實多汁，中間大片厚實的香菇配上風味醬口味香醇，唐揚雞和焦糖布丁也是店內人氣很高的品項。

營業時間：11:00-22:30（周六日10:00開始營業）

電話：04-423050507

地址：台中市西區公正路128號

臺虎精釀啜飲室

臺虎精釀啜飲室。 圖／IG, linlinlinyu22

喜歡小酌的人看過來！臺虎精釀啜飲室是間很適合好友聚餐的餐酒館，店內酒品種類多，服務員會很親切耐心地介紹，重點是可！以！試！喝！這在酒吧來說非常難得，你可以挑幾種有興趣的酒試品一下，看看能不能找到你心中的Mr. Shot；除了酒類外，臺虎精釀啜飲室的漢堡和炸物也不馬虎的好吃，配酒讓人胃口大開嗷嗷。

營業時間：

周一到周四：17:00-23:00

周五：17:00-01:00

周六：11:30-01:00

周日：11:30-23:00

電話：04-23055568

地址：台中市西區中興一巷22號

春丸餐包製作所（街邊店）

春丸餐包製作所（街邊店）。 圖／IG, nini_daily_life

春丸餐包製作所販售各種口味的甜鹹餐包，裝潢小文青感，配上店內餐點怎麼擺都超好拍，是台中的IG打卡名店。餐包的麵包體是老闆用自栽小麥種酵母、熊本皇冠麵粉製成，屬口感柔軟手作的軟法；餡料也非常講究，有福岡抹茶、北海道煉乳、荷蘭高達起司等，集多地嚴選食材於一店，麵包控們來到台中絕不能錯過。

營業時間：07:30-17:30

電話：04-23010757

地址：台中市西區昇平街57號

審計新村周邊美食

審計新村。 圖／Wikimedia

接下來咱們逛到審計新村附近，審計新村原是省政府老宿舍，近年輔導青年創業發產成青創基地，特色商家和文創市集吸引眾多旅客到訪，是台中旅遊熱門景點之一，來看看審計新村內究竟有什麼好吃的小店呢？

成真咖啡（台中審計店）

成真咖啡（台中審計店）。 圖／IG, lanlanooo

審計新村除了好逛好拍外，應該也有不少人是衝著成真咖啡的舒芙蕾鬆餅來的XD厚厚的舒芙蕾看著超級療癒，口感鬆軟嫩滑；店內的咖啡豆也非常講究，從美妙濃厚的香氣就能感受到成真咖啡的選豆品質優良，來到審計新村不能錯過這間人氣咖啡廳！

營業時間：10:00-21:00（周六日09:00-22:00）

電話：04-23026882

地址：台中市西區民生路370號

艸水木堂

艸水木堂。 圖／IG, _foodieling_

艸水木堂是位在審計新村內的甜甜圈專門店，店裡有超吸睛的旋轉木馬，而且那個木馬不是馬，是超夢幻的松鼠跟兔子啊啊，這是什麼神仙森林？除了大人小孩都愛拍的裝置，艸水木堂的甜甜圈才是最出名的，除了經典的巧克力、草莓外還有提拉米蘇、紅豆奶霜、OREA等特色口味；想吃鹹點的話，艸水木堂的三明治也是熱門必吃，三明治口感香酥、口味搭配新鮮感十足，是間好吃好拍少女心滿溢的店（手指愛心）

營業時間：11:00-19:00

電話：04-23019569

地址：台中市西區民生路364號

旅禾 泡芙之家（審計店）

旅禾 泡芙之家（審計店）。 圖／IG, momo.dailylife

來到審計新村絕對會被旅禾 泡芙之家門口的泡芙裝置藝術吸引，除了數尊頭頂泡芙的摩艾像外，還有超大泡芙塔、泡芙安全帽等，門口總是聚集了不停喊著「呀～好可愛」的人群，除了拍照外，店內的泡芙也是必買點心，餡料濃郁不會死甜，外皮口感酥脆，爆漿流沙可頌則是店內隱藏版的熱門品項，拍完照記得到店裡幫孩子幫自己買個點心當下午茶唷。

營業時間：11:00-19:00

電話：04-23011911

地址：台中市西區民生路358號

三時杏仁

三時杏仁。 圖／IG, kurt_0622

三時杏仁的杏仁豆腐Q彈香醇，網友評價超高，不少台中人都說有回家一定會去三時杏仁報到、另外還有佐料豐富的杏仁豆腐冰、杏仁茶等品項，三時杏仁的杏仁茶是屬於濃稠淡香的那種，不敢喝杏仁的朋友也能輕鬆嘗試，喝過之後絕對會發現杏仁的美好，開啟人生另一道窗（太浮誇？喜歡杏仁的人就知道那有多香啊），小編已經決定下次去台中必去三時杏仁啦！

營業時間：11:00-18:30

電話：04-23017301

地址：台中市西區民生路356號

魚刺人雞蛋糕（審計旗艦店）

魚刺人雞蛋糕（審計旗艦店）。 圖／IG, w609587

又一間排隊名店！魚刺人的雞蛋糕現點現烤，偏向港式的雞蛋仔邊緣酥脆，口感像餅乾，外脆內軟，現吃時餡料會爆出非常療癒，口味選擇多樣，還時不時有限定口味可以選擇喔，你是不是也和小編一樣看到限定兩個字就忍不住點了？

營業時間：

周二到周五：12:00-19:00

周六、周日：10:00-19:00

電話：04-23023099

地址：台中市西區民生路352號

草悟道周邊美食

草悟道。 圖／Wikimedia

草悟道是一條以草悟廣場為中心、總長約3.6公里的綠園道，北起國立自然科學博物館、沿途經過市民廣場、勤美誠品綠園道、藝文空間、國立臺灣美術館等，幾乎囊括了台中西區所有熱門景點，來到台中西區一定會行經此地。在台中西區美食地圖的最後，來看看草悟道附近有什麼必吃美食吧。

CJSJ 法式甜點創意店

CJSJ 法式甜點創意店。 圖／IG, sid_mira

CJSJ稱得上是台中熱門甜點店中的第一名！由法國的米其林廚師SJ和料理廚師CJ共同創立，店外總是排了長長的排隊人龍，是不少外地遊客的甜點朝聖地。甜點外觀精緻有特色，每顆都像藝術品一樣好拍，口味更不在話下，像是日本柚子甘那許青酸有層次、可頌鬆脆不膩口，CJSJ還會不定時更換甜點菜單，許許多多超有個性的新奇口味等你發掘。

營業時間：12:00-18:30

電話：04-23016996

地址：台中市西區向上路一段79巷72號

法米法式甜點（向上店）

法米法式甜點（向上店）。 圖／IG, onefine.me

法米法式甜點可說是熱愛甜點蛋糕的美食天堂，塔類甜點居多，不少人都評價法米的鎮店之寶老媽媽檸檬塔是他們吃過最好吃的檸檬塔，檸檬青甜微酸，甜度是恰到好處的那種。紅茶巧克力塔和聖人泡芙人氣也非常高，有機會造訪台中，可以來試試看這家甜點店。

營業時間：11:00-19:00

電話：04-23011060

地址：403台中市西區向上路一段79巷16號

模範貝果MOFAN BAGELS

模範貝果MOFAN BAGELS。 圖／ Flickr

模範貝果MOFAN BAGELS。 圖／IG, didi_foodie

模範貝果MOFAN BAGELS是間貝果早午餐餐廳，貝果紮實有嚼勁，口味多樣且甜鹹都有，在地台中人很推薦造訪的客人把貝果買回去當隔天早餐，用電鍋蒸過後貝果還是跟前一天一樣Q軟，或是在表皮上噴點水，蓋上鋁箔紙放進烤箱回烤五分鐘，回烤後的外皮酥脆，奶油焦香非常迷人。

營業時間：12:00-19:00（周六日到18:00）

電話：04-23027368

地址：403台中市西區模範街1巷1號

若草甜點店

若草甜點店。 圖／IG, pongpong_foodie_

沒有明顯招牌，極度隱密低調的若草甜點店座落在小巷弄中，不少網友說這家的甜點不甜膩、吃起來順口舒服，且價格十分平實。若草甜點店就像私藏鄉村廚房，讓人忍不住探訪查看有什麼美味小點，想在城市裡尋覓一方寧靜，若草甜點店不會讓人失望，快趁機把它加入自己的私房名單。

營業時間：12:30-18:30

電話：04-23013853

地址：台中市西區模範街3巷22號1樓

別嗆大叔

別嗆大叔。 圖／IG, ___w.yin

別嗆大叔藏身在模範市場內，是間結合懷舊唱片行的咖哩專門店，老宅復古裝潢超有個性。咖哩醬非常濃郁，炸肉多汁、肉質軟嫩，鋪上厚厚的旋轉蛋包賞心悅目，可以在充滿懷舊感的唱片行裡體驗深夜食堂般的日式風情。

營業時間：17:30-22:30

電話：04-23011625

地址：403台中市西區模範市場一巷10號

看完了上述的32間美食，有沒有默默把幾間加入自己的必去清單了呢？有了這張台中西區美食地圖，下次到台中西區玩不怕還要找要吃什麼才好，鄰近景點的美食都幫你列出來了！美食地圖存在手，你就是饕客級旅遊達人。