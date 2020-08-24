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台中王子神谷日式厚鬆餅、老窗白糖粿超涮嘴！「一中街超夯散步美食」推薦

涼子是也 / 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

盤點台中一中街商圈近期的熱門小吃列表，一定少不了台中一中對面的「王子神谷日式厚鬆餅」與「老窗白糖粿」，無論是厚彈鬆餅還是鮮彩白糖粿，都很常出現在IG動態裡超吸引我滴。這次趁著家有喜事，必須幫VC與小孩採購婚禮鞋裝，下班後直接開車到一中街，來趟「名為採購實為想吃就吃」的豪氣逛街行~

其實王子神谷日式厚鬆餅在剛開幕的時候我有來吃過一次，當時可能運氣不好、買到的鬆餅口感有點怪，導致於我對王子神谷的印象不佳，但這次再訪有扳回一城，還不錯吃呀，到底~我那時候吃的那顆是發生什麼事XD 而復古的白糖粿除了彩色外表很搶眼之外，眾多口味選擇更是吸引我的原因，記得小時候老媽買的白糖粿都只淋花生粉，但是我…我…我沒那麼愛花生粉啊(角落畫圈圈)

🥞 王子神谷日式厚鬆餅

即使是平日晚上的王子神谷日式厚鬆餅生意依舊很好，不要看現在攤子前方沒什麼客人，由於烘烤需要時間，很多人點完餐先去逛逛再回來拿，待鬆餅一出爐，突然冒出不少人來領餐。

王子神谷的菜單如下，總共有原味焦糖、伯爵奶茶巧克力、法式香檸、芒果瀑布5種口味，價位在100-130元之間。

法式香檸，一份110元。搭配檸檬的外表看起來清新淡雅，香檸醬汁有檸檬香但不會很酸、甜度剛好，鬆餅口感軟彈微帶溼潤，以這個價位來說，表現還不錯。

🥞 老窗白糖粿

老窗白糖粿名副其實，整個店面就是由老窗組成，相當有個性。

白糖粿一份兩顆，可以挑選不同口味，我們到訪這天有原味、花生、抹茶、紫地瓜、黃豆、鐵觀音可可，6種選擇。

白糖粿，一份50元，因為被"新口味" 3個字迷惑，所以我選了「鐵觀音可可」，另外挑了個安全牌的「黃豆」口味。拿到手的時候才熊熊發現⋯⋯我怎麼都選這種顏色暗淡無光的啦。

白糖粿食材原料是以糯米粉與糖粉為主，所以炸過後吃起來口感有一點像是炸麻糬，只是更大顆有空氣感一點的。鐵觀音可可吃起來真的有淡淡鐵觀音茶香，而黃豆粉…嗯，就是黃豆粉，味道嘛抹賣。

好久沒這樣悠閒逛一中街了，一路逛一路吃好過癮呀(但是熱量也好高) 王子神谷日式厚鬆餅與老窗白糖粿，這兩樣表現都不錯，難怪網路口碑很好，金架究涮嘴a捏，有來一中街的可以吃看看。

老窗白糖粿

地址：台中市北區育才街19號

營業時間：下午13:00-晚上22:00

公休日：週二

📬老窗白糖粿 FB 粉絲頁

王子神谷日式厚鬆餅

電話：0976-481-975

地址：台中市北區育才街19-1號

營業時間：

週一-週五 下午13:30-晚上21:30

週六週日 下午13:30-晚上22:00

📬王子神谷日式厚鬆餅 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也    FB：涼子是也-美食旅遊

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