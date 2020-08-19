遠眺綠瓦宛如置身南韓青瓦台！「南投最美廟宇」讓你一覽壯麗美景

堪稱是南投最美廟宇「寶湖宮天地堂地母廟」就坐落在有「小洛陽」之稱的埔里鎮，每當假日或過年時總有許多人特地專程前往參拜。

▲圖片來源：IG @leleyoy

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而以地勢位置來看，位於金鷹山上的宮廟最大亮點莫過於登高望遠時所盡收的整體美景，連成一線的綠瓦宮殿，再搭配群山環繞、一覽無遺的市景，絕對能清掃平時辦公時積壓的負面情緒，心靈瞬間被夢幻美景洗滌。

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而地母廟的佔地本身非常遼闊，搭配站在最高處即可俯瞰到顯眼的青色屋頂，搭配神似古代皇宮的整體設計，讓人真的有種身在南韓的「偽出國」感，被稱為「台版青瓦臺」絕不是過譽！

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其中階梯視角營造出來高聳、仰俯視角更是其中的最夯必拍，想要拍出超夢幻照片，這個特殊方法可千萬別錯過！

▲圖片來源：IG @daomin_shot

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同時也提醒來朝聖的各位在拍照觀賞之餘，千萬不要大聲喧嘩，務必保持廟內清淨，才不會影響到正在參拜的人喔。

▲圖片來源：IG @hsiang_yuuu

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寶湖宮

地址：南投縣埔里鎮枇杷路94號





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