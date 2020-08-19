聽新聞
test
0:00 / 0:00
遠眺綠瓦宛如置身南韓青瓦台！「南投最美廟宇」讓你一覽壯麗美景
堪稱是南投最美廟宇「寶湖宮天地堂地母廟」就坐落在有「小洛陽」之稱的埔里鎮，每當假日或過年時總有許多人特地專程前往參拜。
而以地勢位置來看，位於金鷹山上的宮廟最大亮點莫過於登高望遠時所盡收的整體美景，連成一線的綠瓦宮殿，再搭配群山環繞、一覽無遺的市景，絕對能清掃平時辦公時積壓的負面情緒，心靈瞬間被夢幻美景洗滌。
而地母廟的佔地本身非常遼闊，搭配站在最高處即可俯瞰到顯眼的青色屋頂，搭配神似古代皇宮的整體設計，讓人真的有種身在南韓的「偽出國」感，被稱為「台版青瓦臺」絕不是過譽！
其中階梯視角營造出來高聳、仰俯視角更是其中的最夯必拍，想要拍出超夢幻照片，這個特殊方法可千萬別錯過！
同時也提醒來朝聖的各位在拍照觀賞之餘，千萬不要大聲喧嘩，務必保持廟內清淨，才不會影響到正在參拜的人喔。
地址：南投縣埔里鎮枇杷路94號
延伸閱讀>>台灣最美遊客中心 日月潭湖畔風光、季節限定落羽松一次get！
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言