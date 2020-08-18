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想拍少女系夢幻「粉紅教堂」免飛越南，最夯IG景點在台中！加碼粉色情人橋超好拍

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源Instagram@kitty89417、Instagram@1019.wen
▲圖片來源Instagram@kitty89417、Instagram@1019.wen

台中粉紅新地標，實際為鄰近太平國小的「太平會幕堂」，教會與牧師在上個月將黃色外牆重新粉刷，亮眼的粉色與白色相間，甚至連一整排的冷氣也漆上了粉色，狹長的建築角度，更是怎麼拍都好看！鮮豔的糖果色調宛如一座夢幻童話城堡，且異國風情十足，讓人直呼彷彿置身國外，隨便一個不小心就可能殺光手機裡的記憶體啦！

▲圖片來源Instagram@kitty89417
▲圖片來源Instagram@kitty89417

▲圖片來源Instagram@s4752147
▲圖片來源Instagram@s4752147

▲圖片來源Instagram@michelle328516
▲圖片來源Instagram@michelle328516

仔細一看牆角上還有可愛的造景盆栽，小矮人騎著載滿粉紅花朵的小推車，神似白雪公主裡會出現的場景，風格相當討喜，也提醒來拍照的朋友，因為教堂位處巷弄，大家來這拍照時也要保持音量，不要影響到附近的住戶喔！

▲圖片來源Instagram@1019.wen
▲圖片來源Instagram@1019.wen

同場加映太平同樣有名的網美景點——大坑情人橋，橋身由無數個粉色鋼索牽引而成，底下大面積的玻璃鋪陳，映著碧藍的天空與白白的雲朵，浪漫至極。

▲圖片來源flickr@ 攝影家9號 - Photographer No.9
▲圖片來源flickr@ 攝影家9號 - Photographer No.9

這情人橋還有隱藏版的甜蜜愛情元素，只要透過橋面讓橋身上下映襯，抓個角度一拍，便成了一個浪漫的愛心形狀！因此也吸引不少情侶和攝影玩家前來拍照取景呢。

▲圖片來源Instagram@ball_0408
▲圖片來源Instagram@ball_0408

橋旁寫著「但願人長久，千里共嬋娟」的詩境，情人橋側視吊索交織似竹籃，整瓣構造呈現出豎琴般的動態美感，正好七夕也即將來臨，還沒選好要到哪度過浪漫七夕的朋友，可以來安排一趟台中太平的粉紅浪漫之旅，晚間再到台中都會逛逛百萬夜景吧！

太平會幕堂

景點地址：台中市太平區中平路順昌77巷弄4號﻿

大坑情人橋

景點地址：台中市祥順東路二段與景賢路交叉路口


延伸閱讀>>隱身台中中央公園新景點「抹茶湖」！療癒湖面還有小迷宮步道

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