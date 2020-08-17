內行人秒懂不是滷肉飯！員林銅板美食「米糕、燒肉、菊花肉」必來一份，經典味道重出江湖

人們都會有一些特定的美好回憶，在遇到類似的事情的時候，不免會和回憶中的經驗做出比較，也會產生所謂的「既視感」。而位在彰化縣員林市華南銀行對面的這間洤興米糕，便讓「既視感」正在大量發生。

一開始只是對逝去的美味進行憑弔，畢竟自從員林最知名中正路上的謝米糕停止營業後，讓無數的在地人頓時無所適從，不斷試圖找尋替代品，卻總是無功而返。前幾天走在中山路上，不禁被這家小攤子上的「六十年老口味重出江湖」的字眼給吸引，直覺走進店內把米糕、肉羹、燒肉通通點一份，餐點上桌後，迫不急待的動起筷子，吞進米糕的那個瞬間，魂牽夢縈的滋味回來了！

▲米糕有大碗及小碗可選擇。

吃過謝米糕的人都知道，這看似滷肉飯的存在，卻有著毫不平凡的銷魂滋味。熬煮多時的滷肉散發陣陣香氣，肥肉的油脂早就被逼出，吃起來完全不油膩。一口吃下去，濃郁肉汁點綴著粒粒分明的長糯米再加上小黃瓜的清爽，層次分明又相當有飽足感，和其他地方的米糕都不同，凡是吃過的人都無法輕易忘卻這美好的滋味。

肉羹

加入了竹筍與蘿蔔的肉羹非常清爽，沒有任何坊間肉羹的油膩感與厚重感，吃起來不但輕鬆無負擔，也有著吃肉的爽快，配著口味稍重的米糕一起吃簡直絕配。

內行人來到員林吃米糕，必定要再點一盤燒肉！這裡的三層肉油脂比例較低，不敢吃肥肉的人也能輕易入口，經過油炸後的表皮香脆誘人，一口一片涮嘴無法擋，也是飯桌上的百搭配菜，來店必點的美味。

菊花肉

口感彈潤有嚼勁，卻不會太韌咬不斷，雖然名字聽起來有點微妙，卻是一等一的美食。一些老饕們一來就狂點菊花肉，導致常常有供不應求的情況，想嚐鮮的人可要來早了。

▲古早味香腸

有淡淡的酒味隱藏其中，豬肉與香腸特有的香氣自然也毫不含糊，扎實的口感讓香腸本身的美味程度更上層樓，這不僅僅是古早味，而是真正的美味。

或許你沒吃過員林在地人心心念念的那家米糕店，又或者是你根本沒吃過米糕，但所謂的「美食」，就應當是任何人來吃都能大快朵頤、吃得盡興，甚至是念念不忘。「擁有六十年老口味重出江湖」你來品嘗過了嗎，一開始或許還是會回憶起中正路經典米糕的滋味，但隨著米糕一口一口的入喉，「洤興米糕」四字會越來越清晰，成為新的記憶，是一間會讓你想一訪再訪的銅板美食。

洤興米糕

店家地址：彰化縣員林市中山路一段760號

營業時間：17:30-22:00

均消價位：$40

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/3i5EXJ1





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