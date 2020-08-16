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媲美台南蝦仁飯！台中新開幕小清新便當店，饕客最愛加點超Q滷大腸

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

吃什麼便當是許多上班族每天的煩惱，好吃的便當更是可遇不可求，有些美味的便當更是價格驚人，讓人望而卻步。而在上班族們仍為著中午吃什麼苦思冥想時，一些消息靈通的人，已經悄悄把一家新開幕的便當店收入口袋名單中了。

位於台中市北區中清路上，中規中矩的店面與品項、寬敞大方的室內環境、明亮的燈光與典雅的裝潢，似乎暗示著這是間傳統卻絲毫不平凡的便當店，這裡是初香排骨飯。

走進店內，可以看見左手邊一目了然的菜單，簡簡單單五樣主食：豬腳飯、排骨飯、小排飯、雞腿飯、蝦仁飯。雖然品項不多，卻無一不是店家的拿手絕活，比起一些品項眾多卻雜而不精店家，初香專注地把所有精神花在「做好自己擅長的菜色」，這樣的態度與經營方針，成為它店內高朋滿座的最佳註解。

豬腳飯

依照部位分成大與中段，只有口感的差異，沒有優劣之分。"大"部位的豬腳吃起來肉較多，厚實的瘦肉和骨頭幾乎分離，輕輕用筷子一撥就會和油亮的豬皮一同落在白飯上。滷汁早就浸透了豬腳，也隨著滷製時間增加，瘦肉的口感軟嫩不乾澀，豬皮與油脂的部分也不會太油膩，只有單純的滷汁與豬肉香，當然還有豬腳特有的軟糯口感，是愛吃瘦肉者的上佳之選。

中段的豬腳瘦肉較少，卻足足給了兩支，豬皮是中段豬腳主要的賣點，軟Q又彈潤的豬皮鹹香入味，從骨頭上撕下、用牙齒輕輕咀嚼，別有一番滋味，這才是內行人最愛的豬腳風味，配上那一碗晶瑩剔透、粒粒分明的池上米，讓用餐時光成為最大的享受。

排骨飯

初香以排骨飯為名，排骨飯自然是一絕，經歷過搥打、醃製、油炸的排骨呈現誘人的金黃色澤，滋滋作響的餘溫還在炸粉上跳動，用力咬下，又香又脆又燙，香脆的炸皮破裂後，白嫩的內裡與肉汁無所遁形，大口大口的吃著，是人類嚮往炸物的原始悸動，無法停止的美味，就是說這份排骨。

如果對炸物有些畏懼，也可以點滷排骨，香滑軟嫩的滋味也是令人印象深刻，特製的滷汁附著其上，讓排骨的口感更佳的美妙，可以說炸、滷排骨是來店必點也不為過。

▲滷排骨飯
▲滷排骨飯

小排飯

常見用於燉湯的小排，在經過精心滷製後端上桌，滷汁的香氣讓整個空間中的人都鼻翼抽動、垂涎三尺。初香的小排飯採用餐廳等級的小排，不但品質優良，口感上也更加的鮮嫩，油脂與瘦肉幾乎融為一體，放入嘴中可以說是入口即化、香氣四溢，無論是單吃或是配飯都相當適合。小排也因為軟嫩的性質，很適合不敢吃豬腳的人、牙口不好的人食用，保證一吃就愛上。

雞腿飯

金黃色的雞腿油油亮亮，光看著就是一種享受，香脆的外皮撒上胡椒提味，如同繁花中的幾滴露珠，襯托了主體的存在感。可以請老闆將雞腿切塊、斯文的吃；也可以不要切塊，霸氣的整支拿起來啃。後者的吃法雖然會把手弄髒，卻可以完整嚐到雞腿裡滿溢的肉汁，香脆及柔嫩的口感交織，一口接著一口讓你停不下來。

完美的炸雞腿就該是炸的金黃酥脆，吃下去也讓人充滿飽足感，愛吃肉的人千萬別錯過初香的雞腿飯囉。

蝦仁飯

採用新鮮火燒蝦製作而成，火燒蝦又稱厚殼蝦或狗蝦，名字源自身上的不規則紅斑，是不用煮就已經紅通通的蝦類，也是成本不低的蝦類，拿來做蝦仁飯可以媲美台南的許多蝦仁飯名店。一碗飯被蝦仁塞得滿滿蕩蕩，嬌豔鮮紅的蝦仁充斥濃濃的海味，一入口就是鮮甜與炙烤過後的香氣，彈潤的蝦體在齒縫間蹦跳，鮮活的展現海鮮的豐沛滋味，適合不愛吃肉或是食量較小的人。

滷大腸

壓軸登場的滷大腸也是來店必點的美味，採用黑豬大腸製作，毫無腥味異味，只有鹹、甜交織的口味與超彈牙的口感，和諧的譜出滷大腸的美妙。眼尖的顧客來店時會發現，幾乎每桌的主食旁邊都有一份滷大腸，一口大腸、一口白飯，看著這些人表情中瀰漫的幸福感，不禁也跟著點了一份，之後就是一陣囫圇吞棗、大快朵頤。

這樣的滋味是無可取代的，既有豬腸的鮮甜，也有滷汁本身的鹹香，許多人就是衝著這份滷大腸來到初香，由此可知其聲名遠播的程度。

便當原先是一種講求便利的用餐方式，但在初香的菜餚和便當結合後，卻成為了一場美食饗宴。或許你從來不在意便當的菜色，但只要你來過初香排骨飯、吃過它的東西，曾經滄海難為水的感慨就此而生，其他店家的東西自然而然的不再放入眼裡。給自己一個享受美食的機會，在中餐或晚餐時分買份初香的便當，在入口的那一瞬間，味蕾的悸動絕對會讓你就此愛上它。

初香排骨飯

店家地址：台中市北區中清路一段838號

店家電話：0422958822

營業時間：11:00-21:00

均消價位：$80

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/3hEDSYj


延伸閱讀>>唇齒間黏黏的滋味！滷汁翻騰，豬腳飄香【富老爺豬腳】

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