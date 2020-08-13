乾燒蛤、人氣綠豆沙！台中「逢甲美食」地圖全攻略　12間必吃美食+行程路線懶人包

來到台中旅遊，逢甲一帶是許多人選擇的住宿地點，這裡除了有知名的逢甲夜市，因為就在學校旁邊，當然也有許多銅版美食，今天小編就來跟大家介紹一下，來到台中逢甲有哪些必吃美食不能錯過。

逢甲美食地圖

逢甲美食地圖。

逢甲一帶可以說是台中最有城市活力的地區了，附近的逢甲大學以及知名的逢甲夜市，讓這裡總是充滿年輕人，因此也是台中美食的一級戰區，今天小編以逢甲大學為中心點，嚴選多間必吃的逢甲美食，就讓我們來看看吧。

炳叔烤玉米逢甲店

炳叔烤玉米逢甲店。 圖／IG, vivian.kaeng

炳叔烤玉米位在福星路上，雖然距離逢甲夜市有段距離，但人氣絲毫沒受影響，這裡與一般攤位的烤玉米不一樣的是這裡使用的是珍珠玉米，而且玉米還有硬、適中和軟三種可以選，非常客製化的烤玉米可不常見，來到逢甲不妨來品嘗看看。

營業時間：15:00-00:00

地點：台中市西屯區福星路332號

海邊小屋

海邊小屋。 圖／IG, jcz__eat

乾燒蛤幾乎是每個夜市都有的美食，而將乾燒蛤在台灣發揚光大的就是逢甲這間「海邊小屋」，他可是全台夜市乾燒蛤的創始店呢，而且在現在乾燒蛤遍布、競爭超強的環境中，他依然靠著一顆顆新鮮多汁又肥美的蛤蠣，在逢甲夜中屹立不搖。

營業時間：18:00-21:30

地點：台中市西屯區文華路121-12號

官芝霖大腸包小腸

官芝霖大腸包小腸。 圖／IG, hawthornbbfoodie

講到台中逢甲觀光客最愛排隊的小吃，除了等等會介紹到的明倫蛋餅，另一家就是官芝霖大腸包小腸了，這間大腸包小腸可以那麼知名的原因不外乎就是他那原味、辣味、黑胡椒等，洋洋灑灑多達六種的豐富口味以及滿滿的配料，都讓傳統的大腸包小腸口味上有了更多的驚喜，如果是願意排隊的朋友，小編極力推薦，非常值得。

營業時間：12:00-01:00

地點：台中市西屯區逢甲路(逢甲夜市內)

金享-綠豆牛乳冰沙、白玉黑糖冰

金享-綠豆牛乳冰沙、白玉黑糖冰。 圖／IG, jung_9411

在官之霖大腸包小腸對面巷口有著另一間美食，許多人買完大腸包小腸後，都會順手買上一杯，那就是金享-綠豆牛乳冰沙，雖然說金享是以綠豆沙牛奶聞名，但他們最受人歡迎的卻是那每日限量60杯的「白玉黑糖冰」了。白玉黑糖冰，以黑糖冰沙為底，加上白玉珍珠、小芋圓跟紅豆泥，每一口都能吃到滿滿的配料及黑糖的香氣，是店內最俱人氣的飲品。

營業時間：12:00-22:30

地點：台中市西屯區逢甲路19巷1號

逢甲溫家地瓜球

逢甲溫家地瓜球。 圖／IG, delicious.lin

要說全台灣最好吃的地瓜球，小編絕對是投溫家地瓜球一票，這間地瓜球是小編每次來台中，不管住哪兒都一定會特地前往購買的美食。溫家位在逢甲大學校門邊邊的一個小攤位，只賣地瓜球及地瓜蜜兩種食物，地瓜球是溫家的招牌產品，一顆顆金黃色的地瓜球不僅賣相好，表皮酥脆且有厚度有嚼勁，一口接一口不知不覺就吃完一大包了，是小編最喜歡的地瓜球。

營業時間：18:00-01:00（每周二公休）

地點：台中市西屯區文華路99-2號

一心素食臭豆腐

一心素食臭豆腐。 圖／IG, lacey_volpe

一心素食臭豆腐在逢甲夜市開業十餘年，原先的常客都是在地人，但最近越來越多外地人會特地前往，這裡的臭豆腐炸得酥脆多汁，再加上店家自製的泡菜真的是絕配，除了臭豆腐這裡的麵線也是非常好吃，有獨特的香氣，如果有機會都可以來吃吃看。

營業時間：16:00-00:00（每周一公休）

地點：台中市西屯區福星路461巷號

大甲芋頭城

大甲芋頭城。 圖／IG, monio.taiwan.life

想吃芋仔不用跑大甲，在逢甲「大甲芋頭城」就能夠品嘗道地新鮮的芋頭拉！大甲芋頭城位在逢甲夜市內，招牌是芋圓、芋泥、冷凍芋，只需要幾個銅版，點一個綜合芋圓就能一次吃到所有配料，小編上次是吃完一心臭豆腐後，再來這裡吃芋圓，真的非常過癮。

營業時間：13:00-01:00

地點：台中市西屯區福星路461巷2-2號

明倫蛋餅

明倫蛋餅。 圖／IG, eatwzme

明倫蛋餅從彰化明倫國中前的三輪車小攤起家，現在成為了逢甲夜市中名氣最響亮的一間店。明倫蛋餅的口感軟Q，有點像是可麗餅的感覺，口味的變化是在它的醬汁，招牌是甜辣醬，另外還有胡椒粉、辣椒粉、醬油等三種選擇，每一種口味與蛋餅都是絕配，是來到逢甲必吃的美食。

營業時間：15:00-01:00

地點：台中市西屯區福星路546號

（馬莎雞炭烤）按摩雞排

（馬莎雞炭烤）按摩雞排。 圖／IG, massage_chicken

瑪莎雞炭烤按摩雞排是整個逢甲地區最特別的雞排店，因為它是一間會幫雞肉按摩而且不裹粉的雞排店。為甚麼要按摩呢？因為透過按摩拍壓搥打的方式來斷筋，讓雞胸肉比雞腿肉還要軟嫩，按摩後再以不裹粉碳烤的方式，刷上多達40多種配料獨門醬汁，如此搞剛的流程，使瑪莎雞碳烤雞排有著獨特風味，讓許多人都慕名而來。

營業時間：17:00-23:30

地點：台中市西屯區慶和街75-2號

大麻粉圓

大麻粉圓。 圖／IG, aaronchun0711

台北有鴉片粉圓，台中有大麻粉圓拉，這兩間粉圓都讓顧客們一吃就上癮！大麻粉圓最招牌的就是以粉圓、芋圓及地瓜圓組合的大麻三寶，香甜超入味的粉圓加上Q彈芋園地瓜圓越吃越順口，是逢甲的人氣甜品店。

營業時間：15:30-00:30

地點：台中市西屯區文華路7號

明倫蛋餅二店

明倫蛋餅二店。 圖／IG, shini.bebe

每次走到明倫蛋餅後，看到那常常得排隊人龍以及不知道發了幾張的號碼牌，都讓人覺得，想吃個蛋餅怎麼那麼困難，沒關係！小編告訴你個小秘密，其實距離明倫蛋餅本店短短200公尺的文華路上有間明倫蛋餅二號店，排隊人潮相較本店少了許多，建議大家可以去碰碰運氣呦。

營業時間：15:00–00:00

地點：台中市西屯區文華路1-1號

打鐵豆花 河南店

打鐵豆花 河南店。 圖／IG, lcj.1017

打鐵豆花以可愛的打鐵機器人及裝在便當盒裡的豆花在台中打響名氣。而為甚麼會取那麼特別的名稱則是因為老闆原先從事打鐵業，轉行後立志用打鐵的職人精神來製作每碗豆花。打鐵豆花的口味豐富，除了一般常見的傳統口味，小編推薦一項最特別的美式豆花，是以咖啡豆花、咖啡冰沙、冰淇淋、Oreo、芋圓為配料，想嘗鮮的人不要錯過了。

營業時間：11:00-23:30

地點：台中市西屯區河南路二段320號

逢甲周邊的美食相較於台中其他地區種類更豐富了一些，但排隊人潮也比較多，所以小編建議大家可以避開用餐時間前往或是選擇在逢甲附近住宿，晚一點去買，這樣就能不用排隊也能品嘗到好吃的逢甲美食囉。

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