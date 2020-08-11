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浪漫七夕在彰化！全國最長「光雕鵲橋」點燈，還有夢幻星空噴水池必拍

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

八卦山天空步道長達1公里，去年天空步道光雕就吸引近15萬人次到訪，今年更將去年光雕瀑布及高跟鞋燈飾主題，改造成愛的翅膀、 星光噴水池燈飾，另外結合「幸福．漫步．食光市集」，於8月1日至9月30日止下午4點起至9點，地點在八卦山天空步道7號出口處廣場，有在地青農、 異國美食、手作文創等特色市集攤位，不但有浪漫美景還有美食料理，幸福滿點。

▲圖片來源Instagram@ bruce570318
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▲圖片來源Instagram@sunlightbai
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除了「幸福．漫步．食光市集」以外，8月22日八卦山九龍池廣場當天還有另一大活動，邀請多組藝神秘嘉賓深情演唱，為情人節帶來浪漫氛圍，在南郭坑溪水岸廣場還有一場愛情風格市集，現場情歌DJ、良緣小旅行、午茶餐會、互動體驗等活動，讓八卦山搖身一變成為七夕熱門景點代表。

▲圖片來源Instagram@ bruce570318
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活動地點：彰化縣彰化市卦山路18號

點燈期間：2020/08/01 - 2020/09/30


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