台中「公共藝術小旅行」4大新玩法說走就能走！鐵道、海岸路線超多驚喜

台中文化局今年首次推出4條公共藝術小旅行路線，挑選26個具有代表性的公共藝術作品，舉辦8場小旅行活動。藉由公共藝術小旅行，讓民眾知道台中有哪些公共藝術可以欣賞，未來也能照文化局規劃的旅遊路線，自己來趟說走就走的藝術之旅。

▲圖片來源：IG@littlestar0202

而這次的活動也有結合在地的商家及景點，包含百二歲茶食事、寶泉百年餅舖、台中區漁會，並可於這些商家中使用三倍券購買特色商品。以下介紹這次的四條公共藝術小旅行路線：

城市散步線

這條路線是台中公共藝術作品密度最高的地區，有許多值得觀的知名公共藝術。從台中國家歌劇院出發，至夏綠地公園見識以耳朵為意象的《聆聽》，感受城市鬧中取靜的聲音；再往新市政公園放鬆心情一探《春曉》與《草地上的嬉遊》；最後到臺中市議會，跳脫莊嚴的政治氛圍，觀賞《共生共榮－林中鹿》、《花現臺中》。這些都是平時在生活中有機會見到的公共藝術，只是匆匆經過卻無心逗留，現在又能藉由這次小旅行，重新認識這座城市，這充斥藝術與文化的美麗之地。

▲圖片來源：台中市政府文化局官網

日期：2020年09月05日(六)

2020年09月19日(六)

時間：13:30-16:30 (3小時)

報名費用：免費，每場次35位名額為限

交通接駁：臺中歌劇院集合，步行

提供物品：活動簡介、餐盒1盒/人

導覽講師：黃映蒲

文青單車線

騎自行車穿梭在充滿人文氛圍的西區，從台中市中山地政事務所出發，欣賞牆面的公共藝術作品《人與土地》、在台中文學館感受歷史的氛圍、到第五市場享受美食。這是一趟西區的歷史人文之旅，不但能在這次的單車小旅行中，發掘臺中市辦公場所及校園內的公共藝術作品，還能讓參加的人們更加了解台中的歷史與文化軌跡。

▲圖片來源：台中市政府文化局官網

日期：2020年09月05日(六)

2020年09月19日(六)

時間：10:00-15:00 (5小時)

報名費用：每人100元，每場次20位名額為限

交通接駁：本路線分A組Ｂ組，各10位為限，臺中市中山地政事務所集合

提供物品：活動簡介、每人一台UBike單車

導覽講師：黃位政、黃嘉勝

青春鐵道線

搭火車是旅行的一種常見意象，這次的青春鐵道線，將藝術與旅行結合起來。這些通勤者時常會接觸到的公共藝術饗宴，會帶給參與者如何的震撼與體悟，都是這趟青春鐵道線想傳達的重點。其中最著名的一件作品，就是台中火車站站前廣場Inges Idee創作的《期待》。以兒童提著行李、拉著火車玩具的意象，象徵著人們期待旅行的童心。台中站、豐原站、松竹站的眾多藝術作品，都包含了台中的歷史、文化的底蘊，這一切都濃縮在這些公共藝術作品中，等待有緣人將之解開，成為一枚種植在心中的藝術種子，等待發芽的一天。

▲圖片來源：台中市政府文化局官網

日期：2020年09月06日(日)

2020年09月20日(日)

時間：09:00-15:10 (6小時)

報名費用：每人100元，每場次35位名額為限

交通接駁：臺中火車站，火車

提供物品：活動簡介

導覽講師：陳齊川

溫柔海岸線

走訪台中臨海的梧棲觀光漁港與擁有豐沛自然景觀的高美濕地，看藝術家如何將自然景觀與藝術巧妙融合，展現人與自然的共生關係。其中充滿童趣的《美麗的蟹逅》及《螺的呼喚》，就是將潮間帶濕地地景和海岸的意象創作成淺顯易懂的作品，呈現濱海地區獨特的公共藝術風情。

▲圖片來源：台中市政府文化局官網

日期：2020年09月06日(日)

2020年09月20日(日)

時間：10:30-17:40 (7小時)

報名費用：每人100元，每場次35位名額為限

交通接駁：臺中市政府集合，遊覽車

提供物品：活動簡介

導覽講師：李思賢

想利用藝術陶冶心靈，或是單純想多認識自己生活城市的樣貌，這次的公共藝術小旅行都會很適合你。這個夏天最豐富、最有深度的藝術之旅就在這裡，趕快來台中走走、拓展自己的藝術心吧！

2020城市藝相~臺中市公共藝術小旅行

報名期間：8月3日至8月14日(每人限擇一路線報名一次)

活動詳情及報名方式詳見：FB臺中文化小尖兵、臺中市政府文化局官網





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