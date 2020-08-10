快訊

你也有病真是太好了：《怪胎》 耳目一新的台灣愛情故事

「男女有別」的韓國社會 高校男師為何要出女性主義書？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中「公共藝術小旅行」4大新玩法說走就能走！鐵道、海岸路線超多驚喜

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

台中文化局今年首次推出4條公共藝術小旅行路線，挑選26個具有代表性的公共藝術作品，舉辦8場小旅行活動。藉由公共藝術小旅行，讓民眾知道台中有哪些公共藝術可以欣賞，未來也能照文化局規劃的旅遊路線，自己來趟說走就走的藝術之旅。

▲圖片來源：IG@littlestar0202
▲圖片來源：IG@littlestar0202

而這次的活動也有結合在地的商家及景點，包含百二歲茶食事、寶泉百年餅舖、台中區漁會，並可於這些商家中使用三倍券購買特色商品。以下介紹這次的四條公共藝術小旅行路線：

城市散步線

這條路線是台中公共藝術作品密度最高的地區，有許多值得觀的知名公共藝術。從台中國家歌劇院出發，至夏綠地公園見識以耳朵為意象的《聆聽》，感受城市鬧中取靜的聲音；再往新市政公園放鬆心情一探《春曉》與《草地上的嬉遊》；最後到臺中市議會，跳脫莊嚴的政治氛圍，觀賞《共生共榮－林中鹿》、《花現臺中》。這些都是平時在生活中有機會見到的公共藝術，只是匆匆經過卻無心逗留，現在又能藉由這次小旅行，重新認識這座城市，這充斥藝術與文化的美麗之地。

▲圖片來源：台中市政府文化局官網
▲圖片來源：台中市政府文化局官網

日期：2020年09月05日(六)

　　　2020年09月19日(六)

時間：13:30-16:30 (3小時)

報名費用：免費，每場次35位名額為限

交通接駁：臺中歌劇院集合，步行

提供物品：活動簡介、餐盒1盒/人

導覽講師：黃映蒲

文青單車線

騎自行車穿梭在充滿人文氛圍的西區，從台中市中山地政事務所出發，欣賞牆面的公共藝術作品《人與土地》、在台中文學館感受歷史的氛圍、到第五市場享受美食。這是一趟西區的歷史人文之旅，不但能在這次的單車小旅行中，發掘臺中市辦公場所及校園內的公共藝術作品，還能讓參加的人們更加了解台中的歷史與文化軌跡。

▲圖片來源：台中市政府文化局官網
▲圖片來源：台中市政府文化局官網

日期：2020年09月05日(六)

　　　2020年09月19日(六)

時間：10:00-15:00 (5小時)

報名費用：每人100元，每場次20位名額為限

交通接駁：本路線分A組Ｂ組，各10位為限，臺中市中山地政事務所集合

提供物品：活動簡介、每人一台UBike單車

導覽講師：黃位政、黃嘉勝

青春鐵道線

搭火車是旅行的一種常見意象，這次的青春鐵道線，將藝術與旅行結合起來。這些通勤者時常會接觸到的公共藝術饗宴，會帶給參與者如何的震撼與體悟，都是這趟青春鐵道線想傳達的重點。其中最著名的一件作品，就是台中火車站站前廣場Inges Idee創作的《期待》。以兒童提著行李、拉著火車玩具的意象，象徵著人們期待旅行的童心。台中站、豐原站、松竹站的眾多藝術作品，都包含了台中的歷史、文化的底蘊，這一切都濃縮在這些公共藝術作品中，等待有緣人將之解開，成為一枚種植在心中的藝術種子，等待發芽的一天。

▲圖片來源：台中市政府文化局官網
▲圖片來源：台中市政府文化局官網

日期：2020年09月06日(日)

　　　2020年09月20日(日)

時間：09:00-15:10 (6小時)

報名費用：每人100元，每場次35位名額為限

交通接駁：臺中火車站，火車

提供物品：活動簡介

導覽講師：陳齊川

溫柔海岸線

走訪台中臨海的梧棲觀光漁港與擁有豐沛自然景觀的高美濕地，看藝術家如何將自然景觀與藝術巧妙融合，展現人與自然的共生關係。其中充滿童趣的《美麗的蟹逅》及《螺的呼喚》，就是將潮間帶濕地地景和海岸的意象創作成淺顯易懂的作品，呈現濱海地區獨特的公共藝術風情。

▲圖片來源：台中市政府文化局官網
▲圖片來源：台中市政府文化局官網

日期：2020年09月06日(日)

　　　2020年09月20日(日)

時間：10:30-17:40 (7小時)

報名費用：每人100元，每場次35位名額為限

交通接駁：臺中市政府集合，遊覽車

提供物品：活動簡介

導覽講師：李思賢

想利用藝術陶冶心靈，或是單純想多認識自己生活城市的樣貌，這次的公共藝術小旅行都會很適合你。這個夏天最豐富、最有深度的藝術之旅就在這裡，趕快來台中走走、拓展自己的藝術心吧！

2020城市藝相~臺中市公共藝術小旅行

報名期間：8月3日至8月14日(每人限擇一路線報名一次)

活動詳情及報名方式詳見：FB臺中文化小尖兵臺中市政府文化局官網


延伸閱讀>>延伸閱讀//2020三峽藍染節開跑啦！必訪超美打卡熱點「藍染老街」

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

單車 濕地 公園

延伸閱讀

跨類別主題式網拍 邦瀚斯現日本製造 佳士得推潮流塗鴉

影／南投消費「抽刮送」 花500元有機會開回汽車

84年歷史員林保安堂傳求售 彰縣文化局盼保留勿拆

金山小旅行 網紅區長用U-bike逛私房景點

相關新聞

無名早餐店最貴只要25元！「台中火車站」28間必吃美食、行程路線全攻略

來到台中要玩甚麼景點永遠不是問題，但是要吃甚麼台中美食可就是一大難題了，因為台中的美食實在太多啦！因此今天小編要先從人潮最密集的台中車站周遭開始，跟大家介紹有甚麼台中必吃的美食。

台中「公共藝術小旅行」4大新玩法說走就能走！鐵道、海岸路線超多驚喜

臺中市文化局從臺中公共藝術作品中，精挑細選出一些代表作品，並規劃4條「公共藝術小旅行」，包含城市散步線、文青單車線、青春鐵道線及溫柔海岸線，打造台中藝術旅遊新玩法。

「玻璃水道」就在桌旁！流水蝦現夾現烤、當季鮮蝦沙朗牛無限爽嗑，蝦粉必朝聖

常說食物只要新鮮，不用太多調味就很美味，這句話套在台中西屯的「有GO蝦」一點也不為過！活跳跳的鮮蝦直接在座位旁現夾就可以烤來吃，店內還供應各式當季鮮蝦、肉品、熟食、甜點、生菜沙拉無限量供應，各位蝦粉們，準備好飽餐一頓了嗎！

一個人拍也能閃瞎全場！彰化八卦山「七夕鵲橋燈海」情人節快閃亮點，銀河隧道、璀璨噴水池美翻

8月節日無間斷，歡慶父親節後即將迎來傳統民俗情人節。彰化知名地標「八卦山大佛風景區」8月起推出期間限定燈海，童話系噴水池、璀璨樹海乃至絕長的星空隧道，每個燈飾地景浪漫不已，不僅適合情侶合照，拍攝獨照也

全台唯一「巨型千層蛋糕建築」！中部首座巨蛋體育館，還有絕美天空迴廊

網美地標又能預備加一！台中未來即將出現巨型特色建築，不論高空俯瞰還是遠看都像極了千層蛋糕，設計還出自日本建築大師隈研吾之手！曾打造2020東京巨蛋主場館、花蓮貨櫃星巴克等超夯景點的他，讓許多人更加期待

「爆餡車輪餅」台中人也吃得到！桃園人氣手搖店「馬祖新村」進駐台中，1+1組合當正餐吃好過癮

台中人手刀衝，發跡自桃園的超夯手搖店「馬祖新村」即日起進駐台中北區囉！店面除了販售多款餡料豐盛的飲品，最大亮點正是車輪餅，而截至8/2為止推出開幕限定買一送一優惠，凡點購買「招牌芋頭1號」或「太厚黑糖

全台唯一！台中絕美暖黃系「古蹟藥妝店」正式開幕，跟粉色寶雅說再見

誰說寶雅只能是粉色！為了保有建築原貌，連鎖藥妝店「POYA寶雅」最新的台中中正門市就捨棄了粉紅招牌外觀，以全新姿態亮相，化身全台首家「古蹟藥妝店」，讓大家在老銀行也能買到生活用品和彩妝！ 位於台

美炸！ 台中全新文青風「富地市場」 白天手作市集、入夜搖身變成最美夜市

現在到一中，又多了一個全新區域可以逛街啦！結合傳統夜市與文創市集打造而出的「富地市場」已於7/18正式開幕，不僅加入貨櫃屋、日式木攤位等元素，白天有手作市集，入夜後昏黃燈飾如繁星高掛半空中，立馬搖身一變為全台最美夜市。

台中人回憶滿血復活！「香蕉新樂園2.0」攜全新菜單重磅登場，經典復古場景任拍

台中指標性餐廳「香蕉新樂園」為在地人從小到大的重要回憶，5月宣佈結業消息後讓粉絲們難過不捨，所幸後續確定由原老闆高中同學接手經營，成功讓「香蕉新樂園」以2.0進階姿態滿血復活，老粉可以準備回味，新朋友

遼闊山景＋綠瓦宮殿！南投埔里「台版青瓦臺」最夯偽出國必拍，登高望遠美翻

非常時期雖無法出國，但也讓國人發現，原來台灣隱藏著無數堪比國外知名美景的場景，像是南投「寶湖宮天地堂地母廟」就因青瓦與屋頂曲線與韓國總統府主樓特色頗為相似，被網友譽為「台版青瓦臺」，漸漸躍升為熱門「偽

涮嘴魷魚腳、爆量西班牙燉飯！台中「旱溪夜市」高CP值美食大集合

夜市美食總會讓人垂涎三尺，恨不得所有攤位都吃上一輪。但吃美食也要顧荷包，今天就來介紹台中最知名的旱溪夜市，看看裡頭究竟有哪些高CP值的店家，讓你夜市輕鬆逛、荷包無負擔。

開吃豬腳麵線、蛋糕雞！「大甲蔣公路夜市」8間精選美食，媽祖也想來一份！

假日來到大甲鎮瀾宮，都得體驗一次周遭道路被擠得水洩不通，更別說是每年三月媽祖遶境盛事，總吸引大批人潮前來朝聖，不過來到大甲除了參拜，可別錯過一旁的大甲蔣公路觀光夜市，今天推薦幾間精選美食讓大家，來到這就跟著我們踩點吃吃喝喝！

熱門新聞

有一種藍叫洗版IG的「Xpark」藍！青埔最夯水族館必拍亮點＋免費入場撇步，避開人潮先筆記

每小時100顆流星「英仙座流星雨」將來臨 嘉縣府推6大必去觀星點

福建平潭、金門馬祖一道道彩色燈柱懸掛夜空 天氣即時預報：極罕見現象

無名早餐店最貴只要25元！「台中火車站」28間必吃美食、行程路線全攻略

台中「公共藝術小旅行」4大新玩法說走就能走！鐵道、海岸路線超多驚喜

不出國也可以很Chill！滿滿外國氛圍景觀餐廳推薦   老糖廠「超大鳥居」、南洋風「發呆亭」超好拍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。