快訊

菲疫情嚴峻 指揮中心：12日起菲國入境皆集中檢疫14天

新增1例境外移入病例 台女自菲律賓返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「玻璃水道」就在桌旁！流水蝦現夾現烤、當季鮮蝦沙朗牛無限爽嗑，蝦粉必朝聖

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位在台中西屯的流水蝦吃到飽餐廳「有GO蝦」，主打不用離開座位，只要起身從桌旁的水道裡隨手一夾，就有新鮮泰國蝦可享用，顛覆大家對流水蝦環境狹窄、昏暗的既定印象，還提供多樣肉品、海鮮烤物食材，在用餐顛峰時段總是擠滿人潮，更是吸引著蝦粉們流連忘返。

店裡空間十分寬敞明亮，在這用餐相當舒適放鬆，且每個座位旁都有絢麗的玻璃水道，不僅外表美觀，讓你不用離開座位便能夾取流水蝦，超級方便！

▲精力旺盛的蝦群。
▲精力旺盛的蝦群。

玻璃水道的燈光還會隨時間變換，五彩繽紛的顏色也吸引許多小朋友注意，不自覺的想伸出小手玩蝦子，所以也特別提醒家長們，帶小朋友一起用餐時，要多加留意，別邊吃飯邊玩起食材囉！

「有GO蝦」的Buffet分為中間的「生菜沙拉、海鮮食材、火鍋料」和兩旁的「熟食區、肉品、飲料、甜點」。

海鮮區

海鮮區的種類非常多種，有扇貝、透抽、天使紅蝦、草蝦、白蝦，對於喜歡吃蝦子的人來說是一大福音，含水道內的泰國蝦總計有四種蝦子，且店家還會不定期更換當季蝦種，每個季節來都會有新發現呢！

而這一區都會不時飄著霧氣，這霧氣不只是為了美觀用，還有防止塵汙直接掉落在食材上的作用。

為了保證蝦子的鮮度和活躍度，店家在後台有配置水槽養殖系統，裡頭的水質都透過旁邊的機器過濾後再放到養蝦池裡，保持水的乾淨度，且也會持續供給氧氣到水裡，給蝦群們一個良好的生長環境。

肉品、飲料、甜點區

想要享用其他肉品和蔬食可以來這個區域，肉盤一盤盤放置整齊在架上，一眼望去品項很豐富，牛、豬、雞通通有，想吃哪一種直接整盤拿走即可。

▲應有盡有的食材，牛五花、沙朗、豬五花、豬梅花、雞胸肉、香腸、甜不辣、米腸等，想要吃什麼拿走就對了！
▲應有盡有的食材，牛五花、沙朗、豬五花、豬梅花、雞胸肉、香腸、甜不辣、米腸等，想要吃什麼拿走就對了！

另外一邊還有許多新鮮蔬菜和水果，吃了這麼多肉也別忘了夾一點蔬食幫助消化喔。

熟食區

很多人可能等不及食物烤熟就快餓瘋啦，趕緊先來熟食區報到！這裡有許多泰式快炒、炸物、濃湯、米飯，不過記得留點胃給燒烤及甜點，否則還沒等食物烤熟就先吃飽了。 

▲裡頭有季節時蔬、泰國蝦、海鮮義大利麵、泰式椒麻雞、泰式打拋諸、炸雞塊和薯餅、米飯、和燉牛肉，菜色都會不定期更換。
▲裡頭有季節時蔬、泰國蝦、海鮮義大利麵、泰式椒麻雞、泰式打拋諸、炸雞塊和薯餅、米飯、和燉牛肉，菜色都會不定期更換。

▲別忘了還有冷盤小菜：紅棗冷蝦、香料野菇、醋溜白木耳。
▲別忘了還有冷盤小菜：紅棗冷蝦、香料野菇、醋溜白木耳。

生菜沙拉區

想要吃生菜沙拉這裡也有，裏頭有三種淋醬，包含油醋、千島、凱薩醬可以使用。

火鍋料區

你以為來這只能吃燒烤嗎？「有GO蝦」還有提供烤盤可裝高湯，讓你直接現煮火鍋食材！吃完燒烤再配點海鮮高湯，真的是一大滿足啊！ 

飲料區

▲想要喝點酒這裡也有，不過這區得另外加購的唷。
▲想要喝點酒這裡也有，不過這區得另外加購的唷。

拿完一輪食物就可以準備坐下來烤蝦子大餐了，每個座位都有配一個烤爐、兩把夾子(可分開夾熟食 / 生食)、兩把剪刀和一個放置火鍋料的烤盤。

▲座位旁的水道上都有另外掛夾子夾蝦子用 
▲座位旁的水道上都有另外掛夾子夾蝦子用 

關於怎麼夾蝦子，店員分享標準的下手式：先拿夾子從身後慢慢靠近蝦子、等牠放下警戒心再夾起，夾的時候記得要夾緊，否則蝦子會直接從夾子上溜走！

一夾完就馬上放到冰桶裡冰暈蝦子，降低蝦子的活力也保持牠們的鮮度。

接著就可以開始烤蝦啦！火侯的控制開關在桌子旁，可以自由控制火侯大小，怕烤焦的朋友們可先抹上鹽巴防止烤焦。

▲不一會功夫蝦子就烤熟了，新鮮的蝦子果然鮮甜的不得了。
▲不一會功夫蝦子就烤熟了，新鮮的蝦子果然鮮甜的不得了。

▲仔細看還有滿滿的痛風蝦膏好母湯！
▲仔細看還有滿滿的痛風蝦膏好母湯！

中央洗手台＆沾醬區

店家很貼心的在中間設立洗手台，剝完蝦子不用再大老遠跑到廁所洗手，冰鎮蝦子的冰塊也是來這取用的喔。

▲洗手台旁還有擺放洗手乳，可以幫助去除油膩，且味道也很好聞
▲洗手台旁還有擺放洗手乳，可以幫助去除油膩，且味道也很好聞

如果覺得單吃鹽烤蝦子不過癮，這裡還有許多沾醬可以使用。

其中非常推薦特調「泰式醬」和「日式醬油」，酸甜又清爽的滋味 ，不管是肉品或海鮮沾著吃都有畫龍點睛的效果。

▲煮火鍋食材的高湯也是來這取用，可以自行拿著烤盤加入湯底和配料在烤爐上一起煮。
▲煮火鍋食材的高湯也是來這取用，可以自行拿著烤盤加入湯底和配料在烤爐上一起煮。

▲又有烤蝦可以吃，又有熱湯可以喝，兩個願望一次滿足
▲又有烤蝦可以吃，又有熱湯可以喝，兩個願望一次滿足

來這裡吃燒烤，身上卻不會有濃厚的燒烤味，仔細一看才發現，原來店家採用隱密式的下嵌式烤爐設計，烤爐旁的抽風口會直接把燒烤的煙給吸走，再通過地板的風管統一排放到外頭，讓身上的衣服不會吸入太多的異味。

隱密的下嵌式烤爐設計。
隱密的下嵌式烤爐設計。

甜點區

別忘記還有飯後甜點可以享用，這裡的冰品除了好吃又有名的Häagen-Dazs以外，還有細緻美味的Talato冰淇淋！兩種冰淇淋口味包含：哈密瓜、覆盆子雪、抹茶、咖啡、芒果、蝶豆花檸檬、鳳梨、法式香草，口味超多種的啦！

Talato冰淇淋不同於Häagen-Dazs的奶香濃醇口感，比較吃的到食物本身的香氣，口感細緻、入口即化，滿滿的水果香氣充斥在嘴裡，一次吃個好幾球都沒問題。

甜點櫃還有巧克力和奶油小泡芙、布朗尼小蛋糕、莓果蛋糕可以拿取，鹹食吃完來吃點糕點類真的很過癮！

有GO蝦除了用餐環境寬闊舒適、食材美味以外，店裡的女廁居然全部都採用免治馬桶，環境也整理的相當乾淨，從小細節就可以看到店家的用心之處。

小朋友們通常很快就吃飽，有GO蝦連這點也都設想到，特地在餐廳隔壁設有親子遊樂區可以讓小朋友來這盡情玩耍，另一方面在現場等候座位的時候也可以先來這放鬆一下、吹吹冷氣。

親子遊樂區。
親子遊樂區。

這麼多種蝦子和肉品和豐富的食材，大人只要$899、小孩更只要$199就能吃到飽啦！
這麼多種蝦子和肉品和豐富的食材，大人只要$899、小孩更只要$199就能吃到飽啦！

在來這之前，對流水蝦的印象還停留在擁擠、昏暗的場所，今天走一趟【有GO蝦】讓人整個大改觀，不但環境經過精心設計、菜色豐富又美味，還有各式鮮蝦無限放送 ，非常適合親友聚餐，想大嗑鮮蝦與肉品的朋友們，別不能錯過「有GO蝦」囉。

有GO蝦

店家地址：台中市西屯區環中路二段939號

店家電話：0427063000

營業時間：17:00–23:00( 六日加開 11:00–16:00時段 )

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：http://bit.ly/2koOVNa


延伸閱讀>>台中聚餐日料好選擇！別緻裝潢享氣氛，食材新鮮度十足超夠味

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

海鮮 燒烤 甜點

延伸閱讀

中國工信部：全國每天可作484萬份核酸檢測

華南海鮮市場翻版？ 香港兩市場已傳多例新冠疫情

3種水果、海鮮風味香料恐致癌 食藥署擬禁用

農遊券看得到吃不到 百通電話打爆宅配海鮮只面交五人

相關新聞

「玻璃水道」就在桌旁！流水蝦現夾現烤、當季鮮蝦沙朗牛無限爽嗑，蝦粉必朝聖

常說食物只要新鮮，不用太多調味就很美味，這句話套在台中西屯的「有GO蝦」一點也不為過！活跳跳的鮮蝦直接在座位旁現夾就可以烤來吃，店內還供應各式當季鮮蝦、肉品、熟食、甜點、生菜沙拉無限量供應，各位蝦粉們，準備好飽餐一頓了嗎！

一個人拍也能閃瞎全場！彰化八卦山「七夕鵲橋燈海」情人節快閃亮點，銀河隧道、璀璨噴水池美翻

8月節日無間斷，歡慶父親節後即將迎來傳統民俗情人節。彰化知名地標「八卦山大佛風景區」8月起推出期間限定燈海，童話系噴水池、璀璨樹海乃至絕長的星空隧道，每個燈飾地景浪漫不已，不僅適合情侶合照，拍攝獨照也

全台唯一「巨型千層蛋糕建築」！中部首座巨蛋體育館，還有絕美天空迴廊

網美地標又能預備加一！台中未來即將出現巨型特色建築，不論高空俯瞰還是遠看都像極了千層蛋糕，設計還出自日本建築大師隈研吾之手！曾打造2020東京巨蛋主場館、花蓮貨櫃星巴克等超夯景點的他，讓許多人更加期待

「爆餡車輪餅」台中人也吃得到！桃園人氣手搖店「馬祖新村」進駐台中，1+1組合當正餐吃好過癮

台中人手刀衝，發跡自桃園的超夯手搖店「馬祖新村」即日起進駐台中北區囉！店面除了販售多款餡料豐盛的飲品，最大亮點正是車輪餅，而截至8/2為止推出開幕限定買一送一優惠，凡點購買「招牌芋頭1號」或「太厚黑糖

全台唯一！台中絕美暖黃系「古蹟藥妝店」正式開幕，跟粉色寶雅說再見

誰說寶雅只能是粉色！為了保有建築原貌，連鎖藥妝店「POYA寶雅」最新的台中中正門市就捨棄了粉紅招牌外觀，以全新姿態亮相，化身全台首家「古蹟藥妝店」，讓大家在老銀行也能買到生活用品和彩妝！ 位於台

美炸！ 台中全新文青風「富地市場」 白天手作市集、入夜搖身變成最美夜市

現在到一中，又多了一個全新區域可以逛街啦！結合傳統夜市與文創市集打造而出的「富地市場」已於7/18正式開幕，不僅加入貨櫃屋、日式木攤位等元素，白天有手作市集，入夜後昏黃燈飾如繁星高掛半空中，立馬搖身一變為全台最美夜市。

台中人回憶滿血復活！「香蕉新樂園2.0」攜全新菜單重磅登場，經典復古場景任拍

台中指標性餐廳「香蕉新樂園」為在地人從小到大的重要回憶，5月宣佈結業消息後讓粉絲們難過不捨，所幸後續確定由原老闆高中同學接手經營，成功讓「香蕉新樂園」以2.0進階姿態滿血復活，老粉可以準備回味，新朋友

遼闊山景＋綠瓦宮殿！南投埔里「台版青瓦臺」最夯偽出國必拍，登高望遠美翻

非常時期雖無法出國，但也讓國人發現，原來台灣隱藏著無數堪比國外知名美景的場景，像是南投「寶湖宮天地堂地母廟」就因青瓦與屋頂曲線與韓國總統府主樓特色頗為相似，被網友譽為「台版青瓦臺」，漸漸躍升為熱門「偽

涮嘴魷魚腳、爆量西班牙燉飯！台中「旱溪夜市」高CP值美食大集合

夜市美食總會讓人垂涎三尺，恨不得所有攤位都吃上一輪。但吃美食也要顧荷包，今天就來介紹台中最知名的旱溪夜市，看看裡頭究竟有哪些高CP值的店家，讓你夜市輕鬆逛、荷包無負擔。

開吃豬腳麵線、蛋糕雞！「大甲蔣公路夜市」8間精選美食，媽祖也想來一份！

假日來到大甲鎮瀾宮，都得體驗一次周遭道路被擠得水洩不通，更別說是每年三月媽祖遶境盛事，總吸引大批人潮前來朝聖，不過來到大甲除了參拜，可別錯過一旁的大甲蔣公路觀光夜市，今天推薦幾間精選美食讓大家，來到這就跟著我們踩點吃吃喝喝！

琉璃仙境、歐式莊園一次GET！彰化「10大好拍景點」懶人包，一日遊行程這樣玩

說到彰化景點，許多人的第一反應就是八卦山大佛、扇形車站，但其實彰化還有許多厲害的景點，不論是要拍美照、帶一家大小同樂，彰化都是一個非常好的選擇。本期小編特別精選十個最新的彰化熱門景點，每一個都是Instagram上的熱門標籤，不論是夢幻、懷舊、森林系或是廢墟感，這裡通通有！快一起來筆記吧！

台中「大慶夜市」6大精選必吃！蚵仔飽不好吃免錢、手沖泰奶超道地

聞名世界的台灣特色文化「夜市」成為外國人來台觀光必訪的清單裡頭，特別是來到台中遊玩，怎能錯過台中經典老字號的中華路夜市呢，馬上介紹幾間必吃、必喝的店家給大家參考！

熱門新聞

「玻璃水道」就在桌旁！流水蝦現夾現烤、當季鮮蝦沙朗牛無限爽嗑，蝦粉必朝聖

不用飛蘭嶼也可見！花博公園綻放絕美「粉白色花海」

遠離都市、放慢步調　快意享受台東後山「娜路彎」純淨風光

有一種藍叫洗版IG的「Xpark」藍！青埔最夯水族館必拍亮點＋免費入場撇步，避開人潮先筆記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。