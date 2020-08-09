「玻璃水道」就在桌旁！流水蝦現夾現烤、當季鮮蝦沙朗牛無限爽嗑，蝦粉必朝聖

位在台中西屯的流水蝦吃到飽餐廳「有GO蝦」，主打不用離開座位，只要起身從桌旁的水道裡隨手一夾，就有新鮮泰國蝦可享用，顛覆大家對流水蝦環境狹窄、昏暗的既定印象，還提供多樣肉品、海鮮烤物食材，在用餐顛峰時段總是擠滿人潮，更是吸引著蝦粉們流連忘返。

店裡空間十分寬敞明亮，在這用餐相當舒適放鬆，且每個座位旁都有絢麗的玻璃水道，不僅外表美觀，讓你不用離開座位便能夾取流水蝦，超級方便！

▲精力旺盛的蝦群。

玻璃水道的燈光還會隨時間變換，五彩繽紛的顏色也吸引許多小朋友注意，不自覺的想伸出小手玩蝦子，所以也特別提醒家長們，帶小朋友一起用餐時，要多加留意，別邊吃飯邊玩起食材囉！

「有GO蝦」的Buffet分為中間的「生菜沙拉、海鮮食材、火鍋料」和兩旁的「熟食區、肉品、飲料、甜點」。

海鮮區

海鮮區的種類非常多種，有扇貝、透抽、天使紅蝦、草蝦、白蝦，對於喜歡吃蝦子的人來說是一大福音，含水道內的泰國蝦總計有四種蝦子，且店家還會不定期更換當季蝦種，每個季節來都會有新發現呢！

而這一區都會不時飄著霧氣，這霧氣不只是為了美觀用，還有防止塵汙直接掉落在食材上的作用。

為了保證蝦子的鮮度和活躍度，店家在後台有配置水槽養殖系統，裡頭的水質都透過旁邊的機器過濾後再放到養蝦池裡，保持水的乾淨度，且也會持續供給氧氣到水裡，給蝦群們一個良好的生長環境。

肉品、飲料、甜點區

想要享用其他肉品和蔬食可以來這個區域，肉盤一盤盤放置整齊在架上，一眼望去品項很豐富，牛、豬、雞通通有，想吃哪一種直接整盤拿走即可。

▲應有盡有的食材，牛五花、沙朗、豬五花、豬梅花、雞胸肉、香腸、甜不辣、米腸等，想要吃什麼拿走就對了！

另外一邊還有許多新鮮蔬菜和水果，吃了這麼多肉也別忘了夾一點蔬食幫助消化喔。

熟食區

很多人可能等不及食物烤熟就快餓瘋啦，趕緊先來熟食區報到！這裡有許多泰式快炒、炸物、濃湯、米飯，不過記得留點胃給燒烤及甜點，否則還沒等食物烤熟就先吃飽了。

▲裡頭有季節時蔬、泰國蝦、海鮮義大利麵、泰式椒麻雞、泰式打拋諸、炸雞塊和薯餅、米飯、和燉牛肉，菜色都會不定期更換。

▲別忘了還有冷盤小菜：紅棗冷蝦、香料野菇、醋溜白木耳。

生菜沙拉區

想要吃生菜沙拉這裡也有，裏頭有三種淋醬，包含油醋、千島、凱薩醬可以使用。

火鍋料區

你以為來這只能吃燒烤嗎？「有GO蝦」還有提供烤盤可裝高湯，讓你直接現煮火鍋食材！吃完燒烤再配點海鮮高湯，真的是一大滿足啊！

飲料區

▲想要喝點酒這裡也有，不過這區得另外加購的唷。

拿完一輪食物就可以準備坐下來烤蝦子大餐了，每個座位都有配一個烤爐、兩把夾子(可分開夾熟食 / 生食)、兩把剪刀和一個放置火鍋料的烤盤。

▲座位旁的水道上都有另外掛夾子夾蝦子用

關於怎麼夾蝦子，店員分享標準的下手式：先拿夾子從身後慢慢靠近蝦子、等牠放下警戒心再夾起，夾的時候記得要夾緊，否則蝦子會直接從夾子上溜走！

一夾完就馬上放到冰桶裡冰暈蝦子，降低蝦子的活力也保持牠們的鮮度。

接著就可以開始烤蝦啦！火侯的控制開關在桌子旁，可以自由控制火侯大小，怕烤焦的朋友們可先抹上鹽巴防止烤焦。

▲不一會功夫蝦子就烤熟了，新鮮的蝦子果然鮮甜的不得了。

▲仔細看還有滿滿的痛風蝦膏好母湯！

中央洗手台＆沾醬區

店家很貼心的在中間設立洗手台，剝完蝦子不用再大老遠跑到廁所洗手，冰鎮蝦子的冰塊也是來這取用的喔。

▲洗手台旁還有擺放洗手乳，可以幫助去除油膩，且味道也很好聞

如果覺得單吃鹽烤蝦子不過癮，這裡還有許多沾醬可以使用。

其中非常推薦特調「泰式醬」和「日式醬油」，酸甜又清爽的滋味 ，不管是肉品或海鮮沾著吃都有畫龍點睛的效果。

▲煮火鍋食材的高湯也是來這取用，可以自行拿著烤盤加入湯底和配料在烤爐上一起煮。

▲又有烤蝦可以吃，又有熱湯可以喝，兩個願望一次滿足

來這裡吃燒烤，身上卻不會有濃厚的燒烤味，仔細一看才發現，原來店家採用隱密式的下嵌式烤爐設計，烤爐旁的抽風口會直接把燒烤的煙給吸走，再通過地板的風管統一排放到外頭，讓身上的衣服不會吸入太多的異味。

隱密的下嵌式烤爐設計。

甜點區

別忘記還有飯後甜點可以享用，這裡的冰品除了好吃又有名的Häagen-Dazs以外，還有細緻美味的Talato冰淇淋！兩種冰淇淋口味包含：哈密瓜、覆盆子雪、抹茶、咖啡、芒果、蝶豆花檸檬、鳳梨、法式香草，口味超多種的啦！

Talato冰淇淋不同於Häagen-Dazs的奶香濃醇口感，比較吃的到食物本身的香氣，口感細緻、入口即化，滿滿的水果香氣充斥在嘴裡，一次吃個好幾球都沒問題。

甜點櫃還有巧克力和奶油小泡芙、布朗尼小蛋糕、莓果蛋糕可以拿取，鹹食吃完來吃點糕點類真的很過癮！

有GO蝦除了用餐環境寬闊舒適、食材美味以外，店裡的女廁居然全部都採用免治馬桶，環境也整理的相當乾淨，從小細節就可以看到店家的用心之處。

小朋友們通常很快就吃飽，有GO蝦連這點也都設想到，特地在餐廳隔壁設有親子遊樂區可以讓小朋友來這盡情玩耍，另一方面在現場等候座位的時候也可以先來這放鬆一下、吹吹冷氣。

親子遊樂區。

這麼多種蝦子和肉品和豐富的食材，大人只要$899、小孩更只要$199就能吃到飽啦！

在來這之前，對流水蝦的印象還停留在擁擠、昏暗的場所，今天走一趟【有GO蝦】讓人整個大改觀，不但環境經過精心設計、菜色豐富又美味，還有各式鮮蝦無限放送 ，非常適合親友聚餐，想大嗑鮮蝦與肉品的朋友們，別不能錯過「有GO蝦」囉。

有GO蝦

店家地址：台中市西屯區環中路二段939號

店家電話：0427063000

營業時間：17:00–23:00( 六日加開 11:00–16:00時段 )

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：http://bit.ly/2koOVNa





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