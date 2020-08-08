一個人拍也能閃瞎全場！彰化八卦山「七夕鵲橋燈海」情人節快閃亮點，銀河隧道、璀璨噴水池美翻

8月節日無間斷，歡慶父親節後即將迎來傳統民俗情人節。彰化知名地標「八卦山大佛風景區」8月起推出期間限定燈海，童話系噴水池、璀璨樹海乃至絕長的星空隧道，每個燈飾地景浪漫不已，不僅適合情侶合照，拍攝獨照也能閃瞎全場，9月底前照著打卡亮點搶拍一波吧！

一、全台最美「七夕鵲橋」

圖／IG@sunlightbai授權

「八卦山大佛風景區」精心打造的各款璀璨燈海即日起每晚18:30亮燈，其中最夯天空步道在燈飾點綴之下，變身長達一公里的絕美銀河，為熱門必拍場景，如今因應七夕變身另一放閃背景，也被網友譽為全台最美「七夕鵲橋」，不論置身隧道還是搭配無敵夜景的全景，怎麼拍都迷人。

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二、耀眼樹海

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除了銀河光雕走道，園區各處皆佈滿燈景，像是老樹都被掛上藍、橘色亮眼燈飾，搭配裝置藝術就像是獨一無二的燈毯，唯美指數爆表。而懸掛的星星模樣亦為整體畫面大大加分，還可將之視作許願樹，偷偷許下心願，一起期待心想事成。

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三、童話系仙境

另外，推薦大家充斥童話氛圍的燈海噴水池，一般噴水池灑出的水改由藍色系點點星光佈置而成，情侶檔可走公主王子路線，但一個人也能拍出潮翻的美照，絕對是本次必拍！2020「卦山夕照 幸福鵲橋」預計展至9/30為止，是時候約心儀對象或好友家人一起朝聖去，拍爆手機記憶體囉！

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八卦山大佛風景區

地址：彰化縣彰化市溫泉路31號活動期間：即日起-9/30

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