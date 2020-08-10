無名早餐店最貴只要25元！「台中火車站」28間必吃美食、行程路線全攻略

來到台中要玩甚麼景點永遠不是問題，但是要吃甚麼台中美食可就是一大難題了，因為台中的美食實在太多啦！因此今天小編要先從人潮最密集的台中車站周遭開始，跟大家介紹有甚麼台中必吃的美食。

台中車站、台中第二市場、台中第五市場

今天小編從台中車站出發，經過第二市場，並以第五市場為終點，來介紹沿途中各式各樣的美食，讓你從早餐到消夜都能夠在這一次解決，就讓我們來看看有甚麼必吃的美食吧。

台中車站附近美食

台中車站。 圖／Wikimedia

台中車站是許多人抵達台中的第一站，因為這裡是客運及鐵路的交集處，許多公車也都是以此為出發點，這樣人潮洶湧的地方，美食當然也是琳瑯滿目拉。

蕭爌肉飯

蕭爌肉飯。 圖／IG, foodie_neverfull

台中後火車站附近，有著一間以簡單的鐵皮屋遮雨，東西簡單不複雜，價位一般般，但是每到用餐時間，不排上個二三十分中絕對吃不到的著名老店－蕭爌肉飯。蕭控肉飯儘管在價格及環境上沒有太多優勢，但憑藉著他那一夾就斷、入口即化的腿庫控肉，可是征服台中人的味蕾超過30年歷史，絕對是來到台中值得品嘗的美食。

營業時間：05:00-14:00

地址：台中市東區大智路183號

宮原眼科

宮原眼科。 圖／IG, yunmei818

宮原眼科不僅僅是一間冰店，更是一個揚威海外的國際景點。這裡原先是1927年由日本眼科博士宮原武熊所興建的眼科診所，廢棄後經由日出集團接手改造，將老屋賦予了新的生命，並且沿用了當時的名稱「宮原眼科」。而宮原眼科的冰品只提供外帶，口味豐富，像是馬斯卡邦葡萄、龍眼蜜乳酪、二林9號花生等都是日出集團引以為傲的招牌口味，點完冰品結帳後，還可以選擇日出集團的招牌糕餅作為佐料，非常豐富。

營業時間：10:00-22:00

地址：台中市中區中山路20號

盛橋刈包

盛橋刈包。 圖／IG, spoonccc

「老食物、新吃法」用這句話來形容盛橋刈包可再適合不過了。位在宮原眼科的斜對面，有著一間充滿著濃濃的古早味風格小舖－盛橋刈包，可不要以為他只是間單純的刈包店，這裡的刈包可是有鹹豬肉、東泉炒麵、櫻花蝦起士薯、紅豆冰淇淋、抹茶冰淇淋、芝麻冰淇淋等創意口味呢，尤其是冰淇淋口味特別令人驚豔，店家會將刈包下鍋油炸，起鍋後立馬加上冰淇淋及佐料，冰火交融的口感，讓吃過的人都為之一亮，想要嘗鮮的千萬別錯過。

營業時間：12:00-18:00（星期一公休）

地址：台中市中區中山路26號1樓

傳記台中正老牌香菇肉羹 綠川店

傳記台中正老牌香菇肉羹 綠川店。 圖／IG, shi_fen_lee

原先在第一市場內，後來在綠川西街有了獨立店面的傳記正老牌香菇肉羹一直都是在地人的私房美食，以肉羹飯為店內招牌，配料僅僅只有筍絲、香菇、肉羹，簡單的配料有著數十年始終如一的美味，要以一句話總評的話，這就是間「古早味好吃的肉羹飯」

營業時間：08:30-19:30（每周二公休）

地址：台中市中區綠川西街167號

謝氏早點豆花專賣店

謝氏早點豆花專賣店。 圖／IG, master0612

如果在台中火車站住宿的話，早餐小編推薦這間已經開業五十年臺中人的老味道－謝氏早點豆花專賣店。這裡的餐點以傳統的麵糊蛋餅、豆花、肉蛋土司為主，不僅餐點好吃，價格也是相當的便宜，像是豆漿米漿只要十元、蛋餅也才20元，是個相當超值的早餐店。

營業時間：05:00-12:00

地址：台中市中區繼光街136號

台中第四信用合作社

台中第四信用合作社其實算是宮原眼科的分店，也是由日出集團將原先【第四信用合作社】建築進行改建，而餐點與宮原眼科的相同，但這裡因為店面較大而有提宮內用的座位，裝潢上呈現復古的歐式風格，在裡面享用餐點，非常氣派，拍照打卡絕對看起來很厲害。

營業時間：10:00–22:00

地址：台中市中區中山路72號

台中第二市場附近美食

台中第二市場。 圖／IG, biratabi

第二市場可以說是台中的美食中心，市場內加上周邊的攤販，零零總總將近300間，隨便走進一家店面，都是有數十年歷史的老小吃攤，一碗碗經過數十年歲月的美食，都在這個地方等著大家來發掘。

瑪露連總店．嫩仙草．三種冰創始店

瑪露連總店．嫩仙草．三種冰創始店。 圖／IG, yychang_ig

在60年代的時候，台灣的冰店只有蜜餞與豆類搭配的四果冰及八寶冰，而瑪露連媽媽（老闆娘）在夜市中看到了夜市攤販，以三樣十元做為吸引買氣的手段，靈光一閃就發明了讓客人任選三種佐料的「三種冰」，並且在佐料當中添加了嫩仙草，在當時的台灣可說是首創！而在經過了近40年後，瑪露連也成為了台中嫩仙草的代表，是來到台中必嘗的美食。

營業時間：11:00-20:00

地址：台中市中區台灣大道一段255號

天天饅頭

天天饅頭。 圖／IG, idunfaylin

「一個賣五元、一賣七十年」的天天饅頭是台中的國寶級小點，目前是由70多歲的第二代老闆簡正義老先生經營，承襲父親的老手藝，簡正義老先生依然堅持以手工現做現包，並且低溫油炸讓小饅頭其外皮酥香但不油膩，而內包的紅豆餡也是真材實料，再加上不漲價的堅持，一個5元的真正銅板價，不禁更讓人對簡老先生充滿了敬意。

營業時間：09:00–18:00（每周一、二公休）

地址：台中市中區台灣大道一段336巷

王家菜頭粿糯米腸

王家菜頭粿糯米腸。 圖／IG, p2768865

這家位在第二市場內的王家菜頭粿糯米腸算是第二市場中的熱門攤位，招牌是菜頭粿+糯米腸+蛋，一份60元，輕輕鬆鬆就能用好吃的古早味滿足一餐，推薦給大家。

營業時間：06:30–18:00

地址：台中市中區三民路二段87號

嵐肉燥專賣店

嵐肉燥專賣店。 圖／IG, yipo.c

嵐肉燥專賣店也是位在第二市場內，只要到用餐時間總是大排長龍，而店內必點的招牌就是梅花肉飯沒有過多的配料，以大而厚實的梅花肉搭上獨門配方的肉燥，就能讓饕客們唇齒留香，流連忘返。

營業時間：09:00-15:00（每周一公休）

地址：台中市中區第二市場內36、37號

蜜藏地瓜

蜜藏地瓜。 圖／IG, miofan0111

喜歡吃地瓜的朋友，蜜藏地瓜絕對是你來台中必吃的美食拉，蜜藏地瓜店內有三項人氣的地瓜美食：炭烤地瓜、蜜糖地瓜、地瓜奶酪這三樣，其中蜜糖地瓜更是網路上許多部落客推薦的台中必吃美食之一，每一塊蜜糖地瓜大小都切成一口就能吃進去的size，吃起來軟Q香甜，每一口都帶有地瓜的綿密與麥芽糖甜蜜的融合，非常推薦給大家。

營業時間：08:00-15:00

地址：台中市中區台灣大道一段381號第二市場內

老賴茶棧

老賴茶棧。 圖／IG, chshken

老賴茶棧在台中深耕超過四十年，目前分店遍布全台，而老賴茶棧可以在台灣屹立不搖的原因，不外乎就是堅持使用台灣茶葉製作，搭配特級蔗糖熬煮的糖水，讓店內的茶品品質能夠高於市場的平均值，也是小編來到台中必喝的愛店。

營業時間：07:30-18:00

地址：台中市中區三民路二段第二市場7180

承記米苔目

承記米苔目。 圖／IG, hello.food._

夏天吃飽飯，總會想要來一碗透沁涼的冰品，而這間承記米苔目正是在第二市場吃冰的好去處。承記米苔目是第二市場中的一個小攤販，每到夏天就會賣起米苔目冰，而承記的米苔目相較於一般市面上的更為纖細Q彈，口感緊實好像吃麵一樣，吸一下就滑順入口。

營業時間：07:30-14:00（每周一公休）

地址：台中市中區三民路二段87號台中第二市場內112攤位

山河魯肉飯

山河魯肉飯。 圖／IG, 0608jasmine

三層魯肉飯和腿庫魯肉飯這兩樣都是山河魯肉飯的招牌，不論平假日小小的攤位前總是排滿了人潮，只為品嘗那滷得油亮亮，鹹香甘甜又入味的密製爌肉，有機會的話千萬別錯過。

小編偷偷說：台中的的魯肉飯，其實就是北部人常說的爌肉飯，而北部人常說的魯肉飯在台中被稱為肉燥飯。

營業時間：05:30-15:00（每周三公休）

地址：台中市中區公有第二零售市場

李海滷肉飯

李海滷肉飯。 圖／IG, little_prince_little_princess

而另一家總是和山河魯肉飯旗鼓相當的就是這間李海滷肉飯了，這兩間都是在第二市場中名氣響噹噹的老店，而李海滷肉飯與山河魯肉飯的菜色大致相同，但李海滷肉飯的口味更重一些，美味程度伯仲之間，喜歡哪個就看個人的喜好了。

營業時間：16:00-03:00（每周三公休）

地址：台中市中區三民路二段85號98攤位

林記古早味

林記古早味。 圖／IG, _nimitta

林記古早味乍聽之下可能不知道是賣甚麼的，但你可以把它想像成是台灣傳統料理的饗食天堂，這裡洋洋灑灑超過50道傳統美食任居挑選，小編很推薦大家可以點它們的特色湯品-麻薏湯，裡面有麻薏、小魚乾、四塊番薯，而且麻薏湯是每年4月到9月限定的料理，千萬不要錯過。

營業時間：06:00-14:00

地址：台中市中區三民路二段3-12號

三代福州意麵老店

三代福州意麵老店。 圖／IG, juslee808

三代福州意麵老店目前已經傳承到第五代的年輕老闆，而老店數十年始終如一，店內吃到的所有餐點皆為自家手工現做，吃不過癮還能夠買做好冷凍的回家自己煮，是不是超方便！

營業時間：08:30-18:30（每周三公休）

地址：台中市中區三民路二段1之7號

台中第五市場附近美食

建立於1937年的第五市場，被譽為台中傳統美食的集散地，這裡充滿了台灣味的銅板美食，更是許多台中人兒時回憶中不可或缺的部分。

味香鮮肉湯圓 古早味三種冰

味香鮮肉湯圓 古早味三種冰。 圖／IG, guysreadiigo

隱身在第五市場旁小巷弄內的味香鮮肉湯圓是在地人的私房美食，店內除了招牌的鮮肉湯圓，其他菜色跟一般小吃店差不多，有滷味可以點，招牌的鮮肉湯圓非常好吃，內餡豬肉不肥膩搭配著油蔥酥來將香氣提升，外皮紮實有彈性，是店內必點的美食。

營業時間：07:30–17:00（每周一公休）

地址：台中市西區大明街11之1號

太空紅茶冰

太空紅茶冰。 圖／IG, ssn.xx.666

1968年阿姆斯壯完成了人類的一大步，同時台中也誕生了一個跨世代的名店－太空紅茶冰，沒錯，太空紅茶冰之所以這樣取名，正是老闆創業那年正是阿姆斯壯登月的同一年，而在數十年後太空紅茶冰依然是台中的排隊名店，茶香濃厚不死甜的紅茶，絕對是來台中必喝的飲品。

營業時間：07:00–15:00（每周四公休）

地址：台中市西區樂群街41-1號

陳記蚵仔麵線

陳記蚵仔麵線。 圖／IG, aruru1111

如果你是假日到台中，千萬不要來陳記蚵仔麵線，因為你一定會排隊道懷疑人生XD，陳記蚵仔麵線的威力實在太強大，許多外地人因這它那超美味的滷大腸+鮮蚵+肉羹的綜合麵線慕名而來，小編極度建議平日來就好。

營業時間：09:30-16:30（每周一、二公休）

地址：台中市西區自立街21-1號

日棧鹹蛋飯糰

日棧鹹蛋飯糰。 圖／IG, 6__o.0__6

日棧鹹蛋飯糰位在第五市場，在google評論中可是有高達4.5顆星的超高評價，而讓食客們喜歡的秘訣就是他們在傳統的中式飯糰中添加了「鹹蛋」這項祕密武器，讓整顆飯糰的口感提升不少，鹹蛋與飯糰的搭配更是讓人著迷，非常適合當作早餐。

營業時間：06:00–10:30（每周日公休）

地址：台中市西區自治街31號

樂群冷凍芋

樂群冷凍芋。 圖／IG, taroice1983

樂群冷凍芋是台中人回憶中的老味道，店內品像平均落在50元上下，非常的評價，而招牌的冷凍芋冰是店內必點的冰品，甜密密的冷凍芋一入口，總是讓人對那位道印象深刻，推薦給喜歡傳統冰品的大家。

營業時間：10:30–19:30

地址：台中市西區樂群街94巷3號

蚵仔粥

蚵仔粥。 圖／IG, wolf.bae_eat

一到了用餐時間，第五市場總食人滿為患，而其中這間位在樂群街的蚵仔粥排隊人潮更是洶湧，雖然他沒有店名，但卻有名店級的水準，推薦大家可以點招牌綜合粥（含肉+鮮蚵），一大碗粥內滿滿的鮮肉跟蚵仔，吃起來真的大滿足。

營業時間：10:00-22:30（每周一公休）

地址：台中市西區樂群街80號

游記潤餅

游記潤餅。 圖／IG, mrs.dasmic

游記潤餅主打純手工潤餅皮以及豐富的餡料，內餡有高麗菜、豆芽菜、蛋酥、蘿蔔乾、豬排、酸菜、豆干和花生粉。清爽的蔬菜加上酥脆的豬排，整體吃下來不油膩，還可以加上芥末或辣椒，可以讓整體口感及層次更豐富。

營業時間：09:00-18:00

地址：台中市西區樂群街60號

阿義紅茶冰

阿義紅茶冰。 圖／小編

如果在逛第五市場時，看到店門口有最多臨停機車的店家，十之八九大概就是阿義紅茶冰了，這間紅茶冰的顧客大多都是本地人，因為這裡一杯重量杯1000cc的紅茶冰可是只要25元呢，而且阿義紅茶冰標榜無色素、無香料，喝的健康，也是讓它人氣長紅的一大賣點

營業時間：10:00–01:00

地址：台中市南區忠孝路196-4號

樂群早餐店

樂群早餐店。 圖／IG, cherish02142014

這間位在樂群街的早餐店其實是一間沒有名稱的早餐店，小小的店面中只能看到簡單的menu看板，但仔細一看真的會嚇一跳，因為那價格真的是嚇人的便宜阿，基本上只要幾個銅板就能吃超飽，推薦給小資遊客跟學生。

營業時間：05:00-13:00

地址：台中市西區樂群街45號

麻糬之家

麻糬之家。 圖／IG, d665511

每次來台中只記得買太陽餅當伴手禮嗎？沒關係小編這裡要來推薦大家另一個台中人最喜歡帶的伴手禮名品，就是位在第五市場內的麻糬之家。麻糬之家有兩種不同的麻糬，一種是包餡麻糬有紅豆、芝麻、花生三種口味可挑選；另一種有點像是客家麻糬那種需要DIY沾花生粉的麻糬，通通只要50元！賣完為止，建議大家一早就可以來購買。

營業時間：07:30–12:00（每周一公休）

地址：台中市西區大明街7-5號

春水堂創始店

春水堂創始店。 圖／IG, koyurugi0150

春水堂就不用小編我多介紹了吧，但不說你可能不知道，遍部全台灣的春水堂可是從臺中市起家的呢，而這間春水堂創始店也成為了全台灣珍奶愛好者的朝聖地點，有空的話不妨來這個珍奶發源地，品嘗一杯最經典的珍奶吧。

營業時間：08:00-22:00

地址：台中市西區四維街30號

恭喜你看完了整整28間的台中車站美食，其實這已經是小編濃縮再濃縮，提煉再提煉的美食名單了，可想而知台中的美食真的是不勝枚舉，記得將這篇文收藏起來，下次到台中車站附近就知道要吃甚麼拉。

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