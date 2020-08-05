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全台唯一「巨型千層蛋糕建築」！中部首座巨蛋體育館，還有絕美天空迴廊

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／九典聯合建築師事務所臉書專頁
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網美地標又能預備加一！台中未來即將出現巨型特色建築，不論高空俯瞰還是遠看都像極了千層蛋糕，設計還出自日本建築大師隈研吾之手！曾打造2020東京巨蛋主場館、花蓮貨櫃星巴克等超夯景點的他，讓許多人更加期待一座代表性世界建築的誕生。

圖／九典聯合建築師事務所臉書專頁
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單看3D模擬圖，這3座巨蛋建築神似精美擺盤的千層甜點，作為全台唯一「巨型千層蛋糕建築」，實則是中部人終於等到的首座巨蛋。「台中巨蛋體育場館」計劃可容納15500席位，代表後期體育賽事規模可擴大，而追星族們又有更大的地點可看演唱會啦！

圖／九典聯合建築師事務所臉書專頁
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圖／九典聯合建築師事務所臉書專頁
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台中巨蛋設計權由「隈研吾建築都市設計事務所」與「九典聯合建築師事務所」角逐成功，隈研吾發揮其融合自然景觀的強項，以「天空迴廊、運動公園、世界地標、市民樂園」為主軸，開創環境與建築融合的美學新空間。

圖／九典聯合建築師事務所臉書專頁
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最新台中巨蛋預計2022年6月正式動工、4年內完工，預定座落鄰近水湳經貿園區、中部科學園區及台中洲際棒球場等中心區域。雖造型早前被指撞臉澳洲市民中心，但團隊也回應主要以台中大甲地區的藺草編織文化為靈感，結合都市、人本概念，獨特的編織曲線與環境相輔相成，屆時將打造蘊含地方象徵、同時實現多功能的國際級場館，大家一起等待成品完工吧！

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