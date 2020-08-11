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一秒置身歐洲！體驗歐式古堡莊園渡假風情　在「日月潭皇后古堡」華麗宮廷當貴族

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

下了高速公路，進入往日月潭的省道，身體隨著蜿蜒的山路左右晃動，反覆轉了幾個彎之後，眼前一棟歐式建築外觀抓住了我們的眼球，是今天的目的地─日月潭皇后古堡飯店。皇后古堡位於日月潭湖畔，鄰近伊達邵碼頭，飯店外的雕花牆面、羅馬柱呈現經典歐式建築元素，每個角落皆營造出濃濃歐式氛圍，不但能坐擁環山湖景，還能體驗古堡莊園渡假氛圍。

走入歐式裝潢大廳，落地大鐘的鐘擺揮手歡迎，黑白相間的菱格紋地板、經典皇室配色藍底金邊的沙發，是進入皇后古堡的第一印象，黑膠唱片機及大喇叭為古堡增添了幾分復古，華麗宮廷風擺飾令人驚豔，由歐洲海運來台的水晶燈，吊掛在挑高大廳顯得氣勢非凡，藍色靜謐的公共交誼空間則完美呈現了皇宮貴族的生活日常。

皇后古堡的真正接待櫃台在B1，有別於一樓沙發的藍色沈穩，櫃台前沙發則採典雅的紅，展現迎賓的熱情。

皇后古堡分成AB兩棟，四人房位於B棟，樓梯上去即可到達，雙人房則在有電梯的A棟。在快速辦理住住手續後，我們提著行李箱爬上四樓，沿途發現這裡的客房除了常見的編號外，還加了歐洲知名皇室貴族的命名，這次入住的是喬治國王，純白潔淨的牆壁漆上貴氣的金黃色裝飾，揭開古堡的典雅氣息，延續大廳的精緻裝潢，房間內的擺設也有許多情境安排，如：經典的老式古董電話及歐式雕花銘鏡。

乾溼分離的浴室，使用了白色大理石牆面搭配木質地板，採光十分良好，適合早上梳妝。洗手檯上深色的沐浴備品，採用相當精緻的類歐式保養品牌包裝，時尚造型的個人SPA衛浴設備，將輕易的沖洗掉旅程的疲憊，為夢鄉做好準備。

皇后古堡有軟硬兩種枕頭可以依個人喜好挑選，King Size 床墊軟硬適中，支撐身體的同時也不會睡得腰酸背痛，而棉被是溫暖的羽絨，雖然是夏天也不覺悶熱，才剛躺上床就跌入了夢鄉，再次睜開雙眼，則是被窗外灑落的早晨陽光所喚醒。

早餐在1樓斜對面的宮廷宴會廳，隔壁就是停車場，自助式早餐相當豐盛，不管是中式稀飯還是西式烤吐司都有，炒青菜爽口不油膩，燒賣外皮厚薄適中、內餡扎實，絞肉味道不會膩，也有提供飯後甜點蛋糕及水果，飽餐一頓之後，踏著滿足又雀躍的步伐，開啟一天的行程。

不能出國旅遊就到充滿歐洲風情的日月潭皇后古堡飯店，感受一秒到歐洲湖畔皇室城堡氛圍之餘，也可以向皇后古堡購買代售的遊湖船票或是直接訂購含船票的住宿專案，遊覽日月潭的湖光山色，日月潭的美無時無刻都值得欣賞、記錄。

皇后古堡

地址｜南投縣魚池鄉中正路250號

延伸閱讀>>南投怎麼玩？2020日月潭二日遊景點懶人包

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