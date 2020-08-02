「爆餡車輪餅」台中人也吃得到！桃園人氣手搖店「馬祖新村」進駐台中，1+1組合當正餐吃好過癮

台中人手刀衝，發跡自桃園的超夯手搖店「馬祖新村」即日起進駐台中北區囉！店面除了販售多款餡料豐盛的飲品，最大亮點正是車輪餅，而截至8/2為止推出開幕限定買一送一優惠，凡點購買「招牌芋頭1號」或「太厚黑糖珍珠鮮奶」，即送「黑糖珍珠奶油車輪餅」，是時候嚐鮮去！

圖／IG@twoboysfoods授權

在北台灣具有高人氣的「馬祖新村」，5月曾推出全新草湖芋仔冰系列，這次在台中新店也同步開賣，讓台中人也吃得到芋仔冰飲品組合和經典車輪餅的甜蜜口感，吸睛外觀亦是洗版IG的常客。而美食部落客也激推「森永牛奶糖」車輪餅，滿滿的卡士達餡夾入森永牛奶糖，趁熱吃香氣十足，絕對是螞蟻人最愛！

圖／IG@twoboysfoods授權

雖看似是被車輪餅耽誤的飲料店，其實飲料份量也十分豪邁，「霸氣滿杯仙草」一次吃得到仙草、波霸、小芋圓、粉粿和紅豆，搭配濃郁的鮮奶，浮誇的滋味太令人幸福！夏季也適合來杯酸甜清爽的「在欉紅芒果綠」，綠茶茶湯加入芒果果醬和芒果口味的芋仔冰，再加上一顆就飽足的古早味，絕佳組合直接當正餐吃都行。

圖／IG@twoboysfoods授權

台中唯一的「馬祖新村」日前已登場，店內裝潢設計一樣走懷舊路線，復古之餘還貼有逗趣文字，不論座位區及特色眷村車站牌都適合打卡拍照，台中手搖控可以未來列入必去清單啦！

馬祖新村 台中學士店

地址：台中市北區學士路183號1樓

營業時間：09:00-21:00

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