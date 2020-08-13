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Google評論4.9顆星的日式海鮮料理！台中永樂饌「隱藏版相撲丼飯」買一送一必吃

飛天璇的口袋 / 文、圖／飛天璇

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永樂饌：台中日式料理鍋物

永樂饌是一間開幕不久的日式概念海鮮料理鍋物餐廳，查一下google評論居然有4.9顆星⋯永樂饌很多食材都是由日本直接空運來台，海鮮新鮮沒話說，而且餐點也很有創意，所以姐妹們這天都吃的很開心！

永樂饌位於台中南屯區大墩五街和大英街口，斜對面就有收費停車場，對開車族來說真的是大的加分！

還沒進門就看到門口的超大水族鮮，裡面有波士頓龍蝦、帝王蟹、七彩龍蝦、戰車、以及各種貝類，海鮮通通是現點現撈的，新鮮沒話說哦！

永樂饌一樓是料理區和吧檯，可以隱約看到師傅們的料理身影，但是我反而被獺祭吸引了⋯順便很假會的提醒：這個字唸：獺ㄊㄚˋ，而不是獺ㄌㄞˋ哦！因為是海獺ㄊㄚˋ而不是獺ㄌㄞˋ！(因為我聽到身邊很多人都把它唸成ㄌㄞˋ祭 😉 )

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

二樓是半包廂式的設計，大概以四人桌為主，我喜歡這樣的設計，感覺多了一點隱密的感覺⋯而且發現永樂饌才開幕沒多久生意就很好耶！

Menu…永樂饌以海鮮料理為主，有日式料理和日式鍋料，可以同時滿足喜歡吃日式料理和吃鍋物的朋友⋯

這天謝謝永樂饌的邀請，我想說這類的食物很符合我的兩個姐妹淘，所以就約他們一起過來了，畢竟他們的食力是可以促進台灣經濟發展的⋯

餐具…為什麼要拍？因為在等餐點也沒事做！

泡菜 – 這個是店家招待的開胃菜，我個人是真的超愛吃泡菜的，不過我很怕吃到那種發酵過度的韓式泡菜⋯這盤泡菜我很喜歡，吃起來是很正宗韓式的味道，感覺再給我一碗白飯和幾片海苔我就可以直接解決一餐⋯

極上海陸鍋套餐

這火鍋有點浮誇，有龍蝦、蛤蠣、生蠔、白蝦、草蝦和天使紅蝦⋯總共有六種海鮮。另外鍋底有玉米、油豆腐、番茄、白菜、鴻禧菇、青江菜、金針菇、青蔥…等滿滿的青菜。這一鍋真的是我的菜，因為都是我愛吃的，其實我平常粗茶淡飯，尤其愛吃蔬菜，所以只要再丟兩片肉和兩顆蛤蠣我這一餐就滿足了！

這生蠔真的是超大，而且是生食級的，不過服務人員建議還是下鍋煮會好一點⋯這種東西我不敢吃，真是便宜到兩位好姐妹了，我都很怕他們兩個吃完會痛風，記得保險買高一點啊！

還很好心的把蛤蠣都讓給我吃，這個很肥美，感恩啊！

蝦子就有三種，有草蝦和白蝦和天使紅蝦⋯其實常吃海鮮的人都知道，蝦子不是愈大隻愈好，像泰國蝦雖然看起來很威猛，但是肉很少，所以我比較愛吃這種草蝦啦！天使紅蝦的口感會比較偏軟一點，這個就比較看人吃了，所以有些東西真的是不要光看外表，就像選女朋友只要挑漂亮的也不一定有內涵⋯

龍蝦~這個現宰的，新鮮沒話說，簡單川燙肉質就很Q彈了⋯

肉品附的是西班牙伊比利豬or美國prime安格斯牛排，想要再奢華一點不妨考慮加價$580元換成日本A5和牛

日本和牛沒話說，肉質軟嫩入口即化，現在不能到日本，在台灣能夠吃到日本和牛就覺得是滿滿的幸福⋯♥雖然日本和牛很好吃，但其實我覺得因為油花比例過高，真的是淺嚐而止就好⋯我喜歡這樣簡單涮兩片嚐嚐味道，有時候吃太多反而覺得膩，反而影響食物原本的美味⋯好啦！如果你喜歡那種土豪式的吃法那就另當別論啦！

日選刺身~總共有三種刺身，鮭魚、鮪魚和海鱺…雖然不吃生魚片，但是我覺得它切的好漂亮，而且擺盤也很不錯，我把它當成鮮花一樣的欣賞！

芊和Grace說生魚片都很Q彈，尤其鮭魚生魚片上面還有魚般醬，真是奢華~(保險到底買了沒！？XD)鮭魚肉質富含油脂，幾乎是入口即化，其他鮪魚和海鱺也是各有所好⋯

如果像我這樣不太敢吃生魚的，其實還有炙燒握壽司⋯炙燒過後的比目魚鰭邊肉味道很鮮甜，口感帶有炙燒香氣，而且入口即化，加上蟹膏的點綴，整個就是幸福感滿滿！

扇貝只有簡單的清蒸，口感很鮮甜，滿滿的海味⋯

原本以為餐點就這樣，沒想到最後還有小丼飯，上面是滿滿的鮭魚卵和蟹肉，這個我就敢吃了，因為真的很新鮮，完全沒有我害怕的腥味⋯

飯後甜點就是紅豆奶酪，東西太多即使甜點胃的我也吃不下了⋯

相撲丼飯

這個相撲丼飯套餐一套只要$888元，父親節活動期間更是推出買一送一，等於一套只要$444元，我們聽到都覺得超划算的，父親節別忘了帶爸爸到永樂饌慶祝一下，爸爸應該會吃得很開心！

上面有6隻炙燒過的草蝦、鮭魚和鮭魚卵、炙燒鰻魚…還有蟹膏哦！這一碗的份量真的超多的，連大食量的某芊都說吃到很累！

副餐的天婦羅是這天唯一覺得比較不OK的，麵衣有點過厚，而且口感比較硬一點，有跟店家反應了，應該會改進⋯

這個海苔可以烤過再吃，也可以包覆著丼飯，會讓單純的海鮮丼飯變得更有層次感哦！

搭配的是味噌湯，裡面有魚！！！！這道真的CP值超高的，喜歡吃海鮮的人別錯過了，而且芊芊說這道食材都很棒，鮭魚也很彈牙，鰻魚炙燒的很剛好，蝦子也是新鮮好吃！

8/1~8/31期間消費，需要事先電話預約，就可以享有原價$888元的相撲丼飯買一送一的優惠哦！而且每日只限10組哦！

最後是生日禮，會不定期的更換，我們這天的是特製比目魚鰭邊卷壽司⋯

我後來發現鮭魚卵只要新鮮就不會有腥味，裡面還有玉子燒、小黃瓜和鮭魚，整體口感很清爽好吃，這個生日禮很有誠意！

這天在永樂饌吃到的餐點都很新鮮好吃，以海鮮的價格來說，餐點也不會很貴，所以姐妹們都吃的很開心⋯食材新鮮不說，餐點也都很有創意，尤其父親節特惠的相撲丼飯CP值真的超高的，很適合全家大小一起來慶祝父親節哦！

永樂饌

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地址：台中市南屯區大墩五街287號

電話：(04)2473-9960

營業時間:11:30~14:00；17:30~21:00

文章來源：飛天璇的口袋    FB：飛天璇

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