全台唯一！台中絕美暖黃系「古蹟藥妝店」正式開幕，跟粉色寶雅說再見

誰說寶雅只能是粉色！為了保有建築原貌，連鎖藥妝店「POYA寶雅」最新的台中中正門市就捨棄了粉紅招牌外觀，以全新姿態亮相，化身全台首家「古蹟藥妝店」，讓大家在老銀行也能買到生活用品和彩妝！

圖／寶雅官方臉書

位於台中市台灣大道、市府路口的「寶雅台中中正店」，原址為已有逾68年歷史的華南銀行，1990年時由美華泰承租，古典建築即隱藏在大型招牌之下。直到今年寶雅接手後拆下了招牌，首度放棄品牌的粉色標誌，還特別搭配了暖黃色調燈牌，極大幅度將經典建築恢復成了較早期的樣貌，與街道對面的純白中央書局，一起為台中中區帶來特色風情。

圖／台中市議員江肇國臉書

「素顏版」的寶雅台中中正店白天夜晚各有風味，晚間亮燈之後更顯老派的魅力，被稱為最美寶雅也不為過，相信未來有望成為熱門朝聖打卡地標。全台首間古蹟藥妝店即日起已正式開幕，首兩日也祭出指定開幕好康，而8/2下午2點起單筆消費滿99元，加1元即可獲得「1028超綿感泡泡保濕洗面乳110g」乙份，限量100份，台中人可以出發逛一波！

寶雅台中中正店

地址：台中市中區台灣大道一段238號

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