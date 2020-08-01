美炸！ 台中全新文青風「富地市場」 白天手作市集、入夜搖身變成最美夜市

說到彰化景點，許多人的第一反應就是八卦山大佛、扇形車站，但其實彰化還有許多厲害的景點，不論是要拍美照、帶一家大小同樂，彰化都是一個非常好的選擇。本期小編特別精選十個最新的彰化熱門景點，每一個都是Instagram上的熱門標籤，不論是夢幻、懷舊、森林系或是廢墟感，這裡通通有！快一起來筆記吧！

2020-07-21 11:01