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美炸！ 台中全新文青風「富地市場」 白天手作市集、入夜搖身變成最美夜市
富地市場位於一中商場內，但整體風格卻走向更為精緻浪漫，由審計新村和綠美丘的設計團隊全新打造，整體占地約1000坪，結合火紅的市集概念，將許多浪漫市集元素融合其中，不僅有日式木作攤位、貨櫃屋，甚至還有時下正夯的泡泡玻璃屋，創造出一個結合演唱、藝文元素一體的全新概念文創藝術。
有鑑於台灣夜市一班攤位重複率過高缺點，富地市場此次走的為精緻高CP值路線，找來台中人大推的隱藏美食設攤，平日預計會有40個美食攤位，假日則結合手作雜貨、美食共100個攤位，讓旅客可以從早吃到晚、雜貨控還能來這挖寶，這裡可望成為全台最美文青夜市！
來一中街記得走到底瞧瞧，看看這裡有什麼新改變吧！
地址：台中市北區錦新街36號
營業時間：下午2點至晚上11點；文創市集為每週六、日下午3點至晚上9點
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