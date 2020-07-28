快訊

下班注意！ 18縣市續發豪雨大雨特報 這五縣市雨最狂

反制引渡被卡！陸外交部：香港暫停與英、加和澳洲刑事互助協議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中人回憶滿血復活！「香蕉新樂園2.0」攜全新菜單重磅登場，經典復古場景任拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
「香蕉新樂園」完美復刻50、60年代，讓男女老少一併乘上時光機，身處同個記憶空間交流，造就了文化的另類延續。圖／IG@jia_ye_chen授權、IG@emilychou1108授權
「香蕉新樂園」完美復刻50、60年代，讓男女老少一併乘上時光機，身處同個記憶空間交流，造就了文化的另類延續。圖／IG@jia_ye_chen授權、IG@emilychou1108授權

台中指標性餐廳「香蕉新樂園」為在地人從小到大的重要回憶，5月宣佈結業消息後讓粉絲們難過不捨，所幸後續確定由原老闆高中同學接手經營，成功讓「香蕉新樂園」以2.0進階姿態滿血復活，老粉可以準備回味，新朋友也是時候朝聖去啦！

圖／IG@ninichen授權
圖／IG@ninichen授權
圖／IG@jia_ye_chen授權、IG@emilychou1108授權
圖／IG@jia_ye_chen授權、IG@emilychou1108授權

重新整裝出發的「香蕉新樂園2.0」於7/25正式開幕，店內最經典的復古場景統統保留，不論是眷村風格的紅磚墻，還是洗版IG的柑仔店、照相館、理髮店、電影院等超好拍的亮點，都再次回到了大家的視線內。此外，新版本的香蕉新樂園也預計規劃新的表演空間及舞台區域，為場地大升級，實在太令人期待！

圖／IG@emilychou1108授權
圖／IG@emilychou1108授權
圖／IG@jia_ye_chen授權
圖／IG@jia_ye_chen授權
圖／IG@jia_ye_chen授權
圖／IG@jia_ye_chen授權

餐飲方面，店內依舊提供招牌熱炒、點心及古早味飲品，但會推出新菜色，以全新菜單回歸。官方強調，雖老闆換人、菜單微調，懷舊味仍不變，粉絲們親自嚐嚐便知分曉。另，開幕期間截至10/31還同步祭出限定優惠，凡持振興券消費，滿千即送200，饕客們未來前往台中時，別忘了到訪濃濃台味的懷舊主題餐廳！

圖／香蕉新樂園官方臉書
圖／香蕉新樂園官方臉書
圖／香蕉新樂園官方臉書
圖／香蕉新樂園官方臉書

香蕉新樂園

地址：台中市北區雙十路二段111之1號

營業時間：11:00-22:30

延伸閱讀：

神劇半澤直樹「銀行咖啡廳」高雄就有！免飛日本也能朝聖絕美古蹟咖啡館

佔地1000坪！台中全新夜市「富地市場」文青風美翻，跨日夜營運從白天吃到晚上

相關新聞

台中人回憶滿血復活！「香蕉新樂園2.0」攜全新菜單重磅登場，經典復古場景任拍

台中指標性餐廳「香蕉新樂園」為在地人從小到大的重要回憶，5月宣佈結業消息後讓粉絲們難過不捨，所幸後續確定由原老闆高中同學接手經營，成功讓「香蕉新樂園」以2.0進階姿態滿血復活，老粉可以準備回味，新朋友

遼闊山景＋綠瓦宮殿！南投埔里「台版青瓦臺」最夯偽出國必拍，登高望遠美翻

非常時期雖無法出國，但也讓國人發現，原來台灣隱藏著無數堪比國外知名美景的場景，像是南投「寶湖宮天地堂地母廟」就因青瓦與屋頂曲線與韓國總統府主樓特色頗為相似，被網友譽為「台版青瓦臺」，漸漸躍升為熱門「偽

涮嘴魷魚腳、爆量西班牙燉飯！台中「旱溪夜市」高CP值美食大集合

夜市美食總會讓人垂涎三尺，恨不得所有攤位都吃上一輪。但吃美食也要顧荷包，今天就來介紹台中最知名的旱溪夜市，看看裡頭究竟有哪些高CP值的店家，讓你夜市輕鬆逛、荷包無負擔。

開吃豬腳麵線、蛋糕雞！「大甲蔣公路夜市」8間精選美食，媽祖也想來一份！

假日來到大甲鎮瀾宮，都得體驗一次周遭道路被擠得水洩不通，更別說是每年三月媽祖遶境盛事，總吸引大批人潮前來朝聖，不過來到大甲除了參拜，可別錯過一旁的大甲蔣公路觀光夜市，今天推薦幾間精選美食讓大家，來到這就跟著我們踩點吃吃喝喝！

琉璃仙境、歐式莊園一次GET！彰化「10大好拍景點」懶人包，一日遊行程這樣玩

說到彰化景點，許多人的第一反應就是八卦山大佛、扇形車站，但其實彰化還有許多厲害的景點，不論是要拍美照、帶一家大小同樂，彰化都是一個非常好的選擇。本期小編特別精選十個最新的彰化熱門景點，每一個都是Instagram上的熱門標籤，不論是夢幻、懷舊、森林系或是廢墟感，這裡通通有！快一起來筆記吧！

台中「大慶夜市」6大精選必吃！蚵仔飽不好吃免錢、手沖泰奶超道地

聞名世界的台灣特色文化「夜市」成為外國人來台觀光必訪的清單裡頭，特別是來到台中遊玩，怎能錯過台中經典老字號的中華路夜市呢，馬上介紹幾間必吃、必喝的店家給大家參考！

邪惡刈包、香濃木瓜牛奶！台中「中華路夜市」6大經典小吃必嚐

聞名世界的台灣特色文化「夜市」成為外國人來台觀光必訪的清單裡頭，特別是來到台中遊玩，怎能錯過台中經典老字號的中華路夜市呢，馬上介紹幾間必吃、必喝的店家給大家參考！

海岸限定「金黃濱刺麥＋風車」美如童話！彰化唯一沙灘　沙丘夢幻場景還能追夕陽

彰化縣唯一的沙灘有處夏日限定美景，金黃的迷人魅力搭配海景及風車，讓許多攝影玩家明知刺人仍無阻前往朝聖的心，而絕美的風光不僅能單拍、純欣賞，作為人像背景更能大大提升吸睛指數，可謂美拍聖地。 這處位

生日、情人聚餐首選！　王品首間頂級牛排餐廳THE WANG 乾式熟成牛排超美味 還有管家跟侍酒師服務

udn走跳美食／華少甫 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 今年我的生日大餐，我跟台中大食女來到這間只有台中有設點，王品全台首間牛排法式餐廳「The Wang」，點了一份好朋友「愛吃鬼

阿財米糕老闆撿到槍！超狂回應顧客1星評價 網笑到要朝聖

台中清水知名50年老店美食小吃「阿財米糕」，不只外地遊客常排隊，就連在地人都會買來一飽口福，顧客大量光顧之下網路免不了湧入兩極評論。近日網友們瘋狂討論該店家的Google評價...

田尾地中海風咖啡館！潔白城堡貌外觀及優美綠意景致太好拍

彰化田尾這家「綠海咖啡館」，像極了地中海風的小小童話城堡，找時間來這聚餐閒聊、喝咖啡，進入這繽紛漂亮的世外桃源！

福壽山農場推「10大景點即時影像」！24小時都可賞美景

台中福壽山農場海拔2200公尺至2600公尺，位於台灣脊梁山脈之間，有脊梁山脈的森林花園之稱，但因位處偏遠，且路途遙遠，...

熱門新聞

在苗栗南庄「湖中咖啡廳」發呆放鬆！高山湖泊景觀環繞　森林系仙境+1

台南點30元魚皮湯他一撈嚇壞「太划算！」 網狂敲碗：在哪？

山海仙境、沙漠景觀、歐風城堡！新竹「10大朝聖必去景點」，網美狂推的私房美景

遼闊山景＋綠瓦宮殿！南投埔里「台版青瓦臺」最夯偽出國必拍，登高望遠美翻

零死角賞黃金稻浪！彩繪稻田跟普悠瑪出自於他的手　在藝術家的房間入眠

涮嘴魷魚腳、爆量西班牙燉飯！台中「旱溪夜市」高CP值美食大集合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。