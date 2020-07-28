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台中人回憶滿血復活！「香蕉新樂園2.0」攜全新菜單重磅登場，經典復古場景任拍
台中指標性餐廳「香蕉新樂園」為在地人從小到大的重要回憶，5月宣佈結業消息後讓粉絲們難過不捨，所幸後續確定由原老闆高中同學接手經營，成功讓「香蕉新樂園」以2.0進階姿態滿血復活，老粉可以準備回味，新朋友也是時候朝聖去啦！
重新整裝出發的「香蕉新樂園2.0」於7/25正式開幕，店內最經典的復古場景統統保留，不論是眷村風格的紅磚墻，還是洗版IG的柑仔店、照相館、理髮店、電影院等超好拍的亮點，都再次回到了大家的視線內。此外，新版本的香蕉新樂園也預計規劃新的表演空間及舞台區域，為場地大升級，實在太令人期待！
餐飲方面，店內依舊提供招牌熱炒、點心及古早味飲品，但會推出新菜色，以全新菜單回歸。官方強調，雖老闆換人、菜單微調，懷舊味仍不變，粉絲們親自嚐嚐便知分曉。另，開幕期間截至10/31還同步祭出限定優惠，凡持振興券消費，滿千即送200，饕客們未來前往台中時，別忘了到訪濃濃台味的懷舊主題餐廳！
香蕉新樂園
地址：台中市北區雙十路二段111之1號
營業時間：11:00-22:30
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