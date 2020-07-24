快訊

女童遭「噴槍灌體內慘死」 爸涉過失致死遭判1年10月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開吃豬腳麵線、蛋糕雞！「大甲蔣公路夜市」8間精選美食，媽祖也想來一份！

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
圖片來源 /IG：wenchizhuang
圖片來源 /IG：wenchizhuang

夜市位於台中市大甲區的蔣公路上，店家約於下午四點開始營業，進入傍晚時分會漸漸湧入人潮，不過攤販那麼多，美食小吃整條路都是，是否讓你的選擇障礙頓時發作起來！今天為大家介紹8間經典美食，讓你到了夜市馬上就能鎖定目標，獵捕美食！

大甲蔣公路夜市8間精選美食

1.正兄弟當歸鴨肉麵線

2.康家阿媽ㄟ粉腸

3.阿香芋圓

4.一路發綠豆沙

5.三鮮蒸餃

6.東港肉圓

7.手燒蛋糕

8.廟口意麵

(圖片來源IG：wenchizhuang)
(圖片來源IG：wenchizhuang)

位於鎮瀾宮附近的40年老字號正兄弟當歸鴨肉麵線，溫暖在地人的脾胃長達四十年，精心調配的中藥材加上獨門秘方熬製而成的精華湯頭，不只色澤優美，香氣更是十分，不論是純喝湯或者加麵線，都是會讓人垂涎三尺的美食。

(圖片來源IG：wenchizhuang)
(圖片來源IG：wenchizhuang)

多種中藥材熬煮而成的精緻湯頭，相當進補，再加上Q軟彈牙、熬得入味的豬腳，豐富的膠質與麵線交織，整個順口到不行。

(圖片來源IG：wenchizhuang)
(圖片來源IG：wenchizhuang)

來碗麵線之餘，當然要必備美味可口的小菜！鴨腸加入辛香料與醬汁進行拌炒，香味十足毫不帶腥，讓你不自覺一口接著一口，很滿足。

料理簡單味道卻豐富多元，老店的滋味毫不掩飾地呈現在面前。(圖片來源 IG：simple.tung )
料理簡單味道卻豐富多元，老店的滋味毫不掩飾地呈現在面前。(圖片來源 IG：simple.tung )

康家阿媽ㄟ粉腸

(圖片來源 IG：wenchizhuang)
(圖片來源 IG：wenchizhuang)

若提到大甲粉腸，大家腦海中浮出的一定是這家！這間位於鎮瀾宮前的小攤販，是在地的超人氣小吃，經營至今超過一甲子，來自自家阿媽手工製作的粉腸，再搭上蒜蓉醬融在一起吃，美味絕頂！

(圖片來源 IG：wenchizhuang)
(圖片來源 IG：wenchizhuang)

堆疊滿滿的生粉腸在煎鍋上，老闆與老闆娘不疾不徐的將粉腸煎至漂亮的酒紅色，備全食材準備迎戰排隊的大量人潮。

(圖片來源 IG：wenchizhuang)
(圖片來源 IG：wenchizhuang)

店家的粉腸是特別用地瓜粉調配過，再融入些許的豬肉丁，吃起來的口感Q彈滑嫩，嚐的到肉末，口味非常特別，讓人越吃越涮嘴，而且價格也很親民！

阿香芋圓

夏日的冰涼鎮魂曲，肯定要來上一首恰巧位於鎮瀾宮旁的「阿香芋圓」！

(圖片來源 IG：leelucy0702)
(圖片來源 IG：leelucy0702)

綿密厚實的芋頭，配上軟嫩Q彈的芋園，每一口都是實實在在的好滋味，冰涼的爽感把你的煩惱一掃而空！

(圖片來源 IG：leelucy0702)
(圖片來源 IG：leelucy0702)

剉冰少不了的配料──紅豆，經過長時間熬煮後的紅豆精華，口感相當綿密，味道甜而不膩，紅豆在雪白的碗裡無疑就是繽紛的點綴。

(圖片來源 IG：leelucy0702)
(圖片來源 IG：leelucy0702)

碗裡芋圓用料超實在，越嚼越透出芋頭與地瓜香氣，兩種顏色在視覺上更增添了幾分趣味性，也滿足饕客對甜品的嚴格要求。

(圖片來源 IG：ab4027)
(圖片來源 IG：ab4027)

這間飲品老店「一路發綠豆沙」已經在大甲當地開了四十年，從原本在廟前的路邊攤位，到現在開起了一間更大的店面，可見其飲品夯度非同小可！最著名的招牌飲料──「綠豆沙牛奶」，是來大甲不容錯過的消暑飲料，綠豆沙相當綿密且不會沙沙的卡喉嚨，在炎熱的夏日來上一杯，足以令人忘卻紅塵。

(圖片來源 IG：mrs.lin_)
(圖片來源 IG：mrs.lin_)

三鮮蒸餃

(圖片來源 IG：chichhsien0906)
(圖片來源 IG：chichhsien0906)

三鮮蒸餃大約位在夜市的中段位置左右，蒸餃的外觀看起來與其他蒸餃稍有不同，咬下口的瞬間，裏頭熱騰騰的香氣及湯汁迸發而出，那是不可言喻的美味。

一籠蒸餃再配上一碗辣得恰到好處的酸辣湯，是你吃正餐的完美組合，一口接著一口，將鮮味滑入喉裡。

東港肉圓

(圖片來源 IG：huahua93527)
(圖片來源 IG：huahua93527)

從1976年就創立的肉圓店，一開始還只有攤位而已，如今已經有開設店面在蔣公路上，招牌非常的顯眼醒目。

(圖片來源 IG：chun493)
(圖片來源 IG：chun493)

擁有全國唯一四星殊榮的肉丸店！它的美味可是不容小覷，東港肉丸的外皮相當有彈性，吃起來還有些許淡淡的米香，裡頭的餡料豐富又實在，食量不大的人吃一顆就會很有飽足感了。

(圖片來源 IG：chun493)
(圖片來源 IG：chun493)

店內的招牌湯品──豆腐肉湯，算是相當少見的品項，豆腐皮包裹著滿滿的肉，加上清甜淡香的湯頭，還有清脆的蔥花提味，配上一顆肉圓簡直是天堂。

(圖片來源 IG：huahua93527)
(圖片來源 IG：huahua93527)

這樣配料豐富的肉圓與湯品搭配，也只要銅板就能飽餐一頓，老闆真的是相當佛心。

手燒蛋糕雞

(圖片來源 IG：ab4027)
(圖片來源 IG：ab4027)

乍看之下只是普通的雞蛋糕包了餡料，但吃下去就知道滋味截然不同，麵皮有別於平常雞蛋糕的味道，特別的酥鬆香軟。接過店家手上剛出爐的雞蛋糕，香氣直直撲鼻而來，把外頭的麵皮咬開後，內餡沒在客氣的爆漿，份量非常大顆，看看袋子跟手掌的比例，完全感受的到被包裹滿滿的餡料快衝出來的感覺！

(圖片來源 IG：chun493)
(圖片來源 IG：chun493)

廟口意麵

(圖片來源 IG：erinnchang)
(圖片來源 IG：erinnchang)

已經傳承三十年的老店，不論是口碑還是味道都不得不豎起拇指，而且價格也是非常的親切，肚子跟荷包都能獲得滿足。

(左上)鴨香飯─鮮嫩多汁的鴨肉，鴨油滲入米飯後，每一口吃下去都覺得美味。

(右上)乾意麵─彈性有嚼勁的麵條，放上幾片豬肉片再撒上芹菜點綴，簡單卻豐富。

(圖片來源 IG：ab4027)
(圖片來源 IG：ab4027)

說到台中大甲，大家第一聯想到的肯定是鎮瀾宮以及讓人垂涎三尺的大甲芋頭，但你知道原來在鎮瀾宮旁的蔣公路上還有這麼優質欠逛的夜市，下次若來到大甲除了到宮廟參拜媽祖之外，也別錯過在旁的眾多美食喔！

大甲蔣公路夜市

地址：台中市大甲區蔣公路

營業時間：16：00 – 23：30


延伸閱讀>>【懶人包】填飽肚子也要顧荷包！旱溪夜市高CP值美食大集合

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公路 肉圓 蛋糕

延伸閱讀

台北／大老二美食店，隱於台北城裡庶民香港味

稱霸「網路好感王」台南市長黃偉哲大吃美食吃出好感？

2020上半年十大熱銷美食榜出爐 即食雞胸肉異軍突起

連續7周百份美食半價 台中大甲蔣公路夜市周周有好康

相關新聞

開吃豬腳麵線、蛋糕雞！「大甲蔣公路夜市」8間精選美食，媽祖也想來一份！

假日來到大甲鎮瀾宮，都得體驗一次周遭道路被擠得水洩不通，更別說是每年三月媽祖遶境盛事，總吸引大批人潮前來朝聖，不過來到大甲除了參拜，可別錯過一旁的大甲蔣公路觀光夜市，今天推薦幾間精選美食讓大家，來到這就跟著我們踩點吃吃喝喝！

琉璃仙境、歐式莊園一次GET！彰化「10大好拍景點」懶人包，一日遊行程這樣玩

說到彰化景點，許多人的第一反應就是八卦山大佛、扇形車站，但其實彰化還有許多厲害的景點，不論是要拍美照、帶一家大小同樂，彰化都是一個非常好的選擇。本期小編特別精選十個最新的彰化熱門景點，每一個都是Instagram上的熱門標籤，不論是夢幻、懷舊、森林系或是廢墟感，這裡通通有！快一起來筆記吧！

台中「大慶夜市」6大精選必吃！蚵仔飽不好吃免錢、手沖泰奶超道地

聞名世界的台灣特色文化「夜市」成為外國人來台觀光必訪的清單裡頭，特別是來到台中遊玩，怎能錯過台中經典老字號的中華路夜市呢，馬上介紹幾間必吃、必喝的店家給大家參考！

邪惡刈包、香濃木瓜牛奶！台中「中華路夜市」6大經典小吃必嚐

聞名世界的台灣特色文化「夜市」成為外國人來台觀光必訪的清單裡頭，特別是來到台中遊玩，怎能錯過台中經典老字號的中華路夜市呢，馬上介紹幾間必吃、必喝的店家給大家參考！

海岸限定「金黃濱刺麥＋風車」美如童話！彰化唯一沙灘　沙丘夢幻場景還能追夕陽

彰化縣唯一的沙灘有處夏日限定美景，金黃的迷人魅力搭配海景及風車，讓許多攝影玩家明知刺人仍無阻前往朝聖的心，而絕美的風光不僅能單拍、純欣賞，作為人像背景更能大大提升吸睛指數，可謂美拍聖地。 這處位

生日、情人聚餐首選！　王品首間頂級牛排餐廳THE WANG 乾式熟成牛排超美味 還有管家跟侍酒師服務

udn走跳美食／華少甫 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 今年我的生日大餐，我跟台中大食女來到這間只有台中有設點，王品全台首間牛排法式餐廳「The Wang」，點了一份好朋友「愛吃鬼

阿財米糕老闆撿到槍！超狂回應顧客1星評價 網笑到要朝聖

台中清水知名50年老店美食小吃「阿財米糕」，不只外地遊客常排隊，就連在地人都會買來一飽口福，顧客大量光顧之下網路免不了湧入兩極評論。近日網友們瘋狂討論該店家的Google評價...

田尾地中海風咖啡館！潔白城堡貌外觀及優美綠意景致太好拍

彰化田尾這家「綠海咖啡館」，像極了地中海風的小小童話城堡，找時間來這聚餐閒聊、喝咖啡，進入這繽紛漂亮的世外桃源！

福壽山農場推「10大景點即時影像」！24小時都可賞美景

台中福壽山農場海拔2200公尺至2600公尺，位於台灣脊梁山脈之間，有脊梁山脈的森林花園之稱，但因位處偏遠，且路途遙遠，...

蒜香豆干、澎派潤餅必點！ 台中「太原夜市」美食懶人包 串燒也要來一份

台中太原夜市店家藏龍臥虎，不但有涮嘴滷味、噴汁豆干、蒙古烤肉，還有最夯的日式串燒、巨大潤餅和高級舒芙蕾，想吃飽吃巧這裡通通都有，趕快來太原夜市逛一波！

結帳金額打5折！台中新開燒肉店「燒肉Smile」90元銅板價爽吃，限時一天快衝

不管你是台中人，還是碰巧在台中旅遊統統吃起來！燒肉新品牌「焼肉スマイル」（燒肉Smile）一號店即將於7/17日開幕，主打提供經濟實惠平價的燒肉套餐，開幕首日更祭出「結帳金額半價」優惠， 燒肉控把握機會衝一波。

逢甲夜市6大精選必吃！「炙燒泡芙」最讓甜食控失心瘋

「逢甲夜市」每年觀光達千萬人次，為全台規模最大觀光夜市。除了幾項經典小吃早已稱霸街頭一方，許多商家也不斷試圖攻佔這個龐大的市場。一個胃，那麼多間店，怎麼吃才好？今天就要精選介紹6家逢甲夜市的必吃美食！

熱門新聞

台中知名飯店爆老鼠亂竄環境髒亂 員工曝「公司令人絕望」

全台首創「侏羅紀公園」溫泉飯店！限時推出一泊二食，還有超過20種全擬真恐龍任你拍

藝fun券、農遊券、客庄券都行 花蓮賞鯨多券可用

走步道也可以很COOL～嘉義「9條清涼步道」特搜，吸收滿滿芬多精又消暑

巷內美食／日月潭「最狂」麗鳳鹹酥雞 沒預訂…吃不到

周末逍遙遊／東澳划獨木舟 粉鳥林打卡夯景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。