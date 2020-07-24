開吃豬腳麵線、蛋糕雞！「大甲蔣公路夜市」8間精選美食，媽祖也想來一份！

夜市位於台中市大甲區的蔣公路上，店家約於下午四點開始營業，進入傍晚時分會漸漸湧入人潮，不過攤販那麼多，美食小吃整條路都是，是否讓你的選擇障礙頓時發作起來！今天為大家介紹8間經典美食，讓你到了夜市馬上就能鎖定目標，獵捕美食！

大甲蔣公路夜市8間精選美食

1.正兄弟當歸鴨肉麵線

2.康家阿媽ㄟ粉腸

3.阿香芋圓

4.一路發綠豆沙

5.三鮮蒸餃

6.東港肉圓

7.手燒蛋糕雞

8.廟口意麵

(圖片來源IG：wenchizhuang)

位於鎮瀾宮附近的40年老字號正兄弟當歸鴨肉麵線，溫暖在地人的脾胃長達四十年，精心調配的中藥材加上獨門秘方熬製而成的精華湯頭，不只色澤優美，香氣更是十分，不論是純喝湯或者加麵線，都是會讓人垂涎三尺的美食。

(圖片來源IG：wenchizhuang)

多種中藥材熬煮而成的精緻湯頭，相當進補，再加上Q軟彈牙、熬得入味的豬腳，豐富的膠質與麵線交織，整個順口到不行。

(圖片來源IG：wenchizhuang)

來碗麵線之餘，當然要必備美味可口的小菜！鴨腸加入辛香料與醬汁進行拌炒，香味十足毫不帶腥，讓你不自覺一口接著一口，很滿足。

料理簡單味道卻豐富多元，老店的滋味毫不掩飾地呈現在面前。(圖片來源 IG：simple.tung )

康家阿媽ㄟ粉腸

(圖片來源 IG：wenchizhuang)

若提到大甲粉腸，大家腦海中浮出的一定是這家！這間位於鎮瀾宮前的小攤販，是在地的超人氣小吃，經營至今超過一甲子，來自自家阿媽手工製作的粉腸，再搭上蒜蓉醬融在一起吃，美味絕頂！

(圖片來源 IG：wenchizhuang)

堆疊滿滿的生粉腸在煎鍋上，老闆與老闆娘不疾不徐的將粉腸煎至漂亮的酒紅色，備全食材準備迎戰排隊的大量人潮。

(圖片來源 IG：wenchizhuang)

店家的粉腸是特別用地瓜粉調配過，再融入些許的豬肉丁，吃起來的口感Q彈滑嫩，嚐的到肉末，口味非常特別，讓人越吃越涮嘴，而且價格也很親民！

阿香芋圓

夏日的冰涼鎮魂曲，肯定要來上一首恰巧位於鎮瀾宮旁的「阿香芋圓」！

(圖片來源 IG：leelucy0702)

綿密厚實的芋頭，配上軟嫩Q彈的芋園，每一口都是實實在在的好滋味，冰涼的爽感把你的煩惱一掃而空！

(圖片來源 IG：leelucy0702)

剉冰少不了的配料──紅豆，經過長時間熬煮後的紅豆精華，口感相當綿密，味道甜而不膩，紅豆在雪白的碗裡無疑就是繽紛的點綴。

(圖片來源 IG：leelucy0702)

碗裡芋圓用料超實在，越嚼越透出芋頭與地瓜香氣，兩種顏色在視覺上更增添了幾分趣味性，也滿足饕客對甜品的嚴格要求。

(圖片來源 IG：ab4027)

這間飲品老店「一路發綠豆沙」已經在大甲當地開了四十年，從原本在廟前的路邊攤位，到現在開起了一間更大的店面，可見其飲品夯度非同小可！最著名的招牌飲料──「綠豆沙牛奶」，是來大甲不容錯過的消暑飲料，綠豆沙相當綿密且不會沙沙的卡喉嚨，在炎熱的夏日來上一杯，足以令人忘卻紅塵。

(圖片來源 IG：mrs.lin_)

三鮮蒸餃

(圖片來源 IG：chichhsien0906)

三鮮蒸餃大約位在夜市的中段位置左右，蒸餃的外觀看起來與其他蒸餃稍有不同，咬下口的瞬間，裏頭熱騰騰的香氣及湯汁迸發而出，那是不可言喻的美味。

一籠蒸餃再配上一碗辣得恰到好處的酸辣湯，是你吃正餐的完美組合，一口接著一口，將鮮味滑入喉裡。

東港肉圓

(圖片來源 IG：huahua93527)

從1976年就創立的肉圓店，一開始還只有攤位而已，如今已經有開設店面在蔣公路上，招牌非常的顯眼醒目。

(圖片來源 IG：chun493)

擁有全國唯一四星殊榮的肉丸店！它的美味可是不容小覷，東港肉丸的外皮相當有彈性，吃起來還有些許淡淡的米香，裡頭的餡料豐富又實在，食量不大的人吃一顆就會很有飽足感了。

(圖片來源 IG：chun493)

店內的招牌湯品──豆腐肉湯，算是相當少見的品項，豆腐皮包裹著滿滿的肉，加上清甜淡香的湯頭，還有清脆的蔥花提味，配上一顆肉圓簡直是天堂。

(圖片來源 IG：huahua93527)

這樣配料豐富的肉圓與湯品搭配，也只要銅板就能飽餐一頓，老闆真的是相當佛心。

手燒蛋糕雞

(圖片來源 IG：ab4027)

乍看之下只是普通的雞蛋糕包了餡料，但吃下去就知道滋味截然不同，麵皮有別於平常雞蛋糕的味道，特別的酥鬆香軟。接過店家手上剛出爐的雞蛋糕，香氣直直撲鼻而來，把外頭的麵皮咬開後，內餡沒在客氣的爆漿，份量非常大顆，看看袋子跟手掌的比例，完全感受的到被包裹滿滿的餡料快衝出來的感覺！

(圖片來源 IG：chun493)

廟口意麵

(圖片來源 IG：erinnchang)

已經傳承三十年的老店，不論是口碑還是味道都不得不豎起拇指，而且價格也是非常的親切，肚子跟荷包都能獲得滿足。

(左上)鴨香飯─鮮嫩多汁的鴨肉，鴨油滲入米飯後，每一口吃下去都覺得美味。

(右上)乾意麵─彈性有嚼勁的麵條，放上幾片豬肉片再撒上芹菜點綴，簡單卻豐富。

(圖片來源 IG：ab4027)

說到台中大甲，大家第一聯想到的肯定是鎮瀾宮以及讓人垂涎三尺的大甲芋頭，但你知道原來在鎮瀾宮旁的蔣公路上還有這麼優質欠逛的夜市，下次若來到大甲除了到宮廟參拜媽祖之外，也別錯過在旁的眾多美食喔！

大甲蔣公路夜市

地址：台中市大甲區蔣公路

營業時間：16：00 – 23：30





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