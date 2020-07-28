涮嘴魷魚腳、爆量西班牙燉飯！台中「旱溪夜市」高CP值美食大集合

位於台中市東區的旱溪夜市，是知名的美食集中地，許許多多的優質店家都在這裡擺攤販售，今天介紹六間私心覺得不錯的攤販給大家認識。

10元香腸攤

▲香腸30條，是一個遙遠的夢想！

這是非常古早味的打彈珠換香腸活動，騎著一輛三輪車，一邊烤香腸一邊讓小朋友打彈珠的畫面深植在許多人的童年回憶中。店家採用的並非新式電子彈珠台，而是懷舊的彈簧手動彈珠台，這樣的彈珠台相當需要技巧與力道的控制，蠻幹般的打法是無法獲得獎勵的，然而筆者剛好只會用蠻力打彈珠，所以成功獲得了安慰獎糖果一顆。

▲小朋友玩得不亦樂乎。

這樣的活動比現在的夾娃娃機更注重技術，甚至以前零用錢不富裕的孩子們還會專門去柑仔店練習，是一道時代的風景線。原則上70分就有香腸一根，但80到120通通都是糖果一顆，也是頗不容易，但遊戲的重點不只是香腸，而是體驗這樣有趣的古早味活動。得到香腸也好、沒得到也好，都是很棒的過程。

▲頗有年代感的彈珠台。

真好吃地瓜球

▲真正的銅板價美食。

旱溪夜市一共有三家地瓜球，而好吃與否各有擁護者，但真好吃地瓜球是在網友的民主多數決中脫穎而出的店家，自有其不凡之處。一般店家的地瓜球都是以外皮薄脆為主，但真好吃地瓜球外皮偏硬，但在咬開之後越嚼越香，地瓜的香氣配上扎實的口感，讓人想一顆接一顆。

地瓜球是點心類的食物，但真好吃地瓜球卻會讓人有飽足感，可見其乃是真才實料，價格也是20元銅板價，也難怪網友會給出如此高的評價了。在攤位還會看到老闆女兒在幫忙收錢，原本是週末休息的日子還要來幫忙，從中可以感受到做生意的辛苦與一家人互相幫助的溫馨，來旱溪夜市可千萬不要錯過如此優質的店家。

▲小包的也有10顆

東北小爺水餃

在夜市賣水餃感覺有點突兀，不過這家攤位前的人潮可是大排長龍，吃過之後才知道這一切是多麼的合理！東北小爺的水餃不但皮厚餡多又大顆，吃起來更是香味四溢，韭菜與豬肉完美的結合，一口咬下更會爆漿，配上店家提供的醬料，真正是眷村餐廳等級的美味。

▲圖片來源：IG@jenyu09

東北小爺的餃子中有薑的香辣，高麗菜與韭菜都保留了一定的脆度，讓吃的時候還能感受到其中的鮮甜，貢丸湯與酸辣湯也都是料多實在，最重要的是這樣的美味都是一個50元銅板以內的價格，是真正的佛心。如果在夜市不想吃太多煎、炸、烤的東西，來東北小爺買個水餃吧，這份美味絕對不會讓你失望的。

▲圖片來源：IG@jenyu09

串串炸

▲品項相當的豐富，而且一串要10元！

也許你有聽過串烤，但你有聽過串炸嗎？這家串串炸的品項真的是多到爆炸，從青菜、豆皮、甜不辣、芋頭、雞皮、豬肉通通都有，最厲害的是所有品項只要是串在竹籤上的都是10元，在這個物價飛漲的時代，真是不可思議的價格啊。

當然，便宜歸便宜，串串炸的食材新鮮度與油炸的功力都是毫不含糊的，甜不辣外酥內軟、秋葵中間還會牽絲、青椒保留水分，所有食材的處理都相當到位。當天的食材絕對當天賣完之後丟棄，這是串串炸做生意的信譽，而肉類蔬菜也都是當天新鮮直送的，油品定時做更換，不用擔心吃到不好的物質。要維持這樣的薄利，就必須多銷，來旱溪夜市不要忘記來串串炸捧捧場喔。

▲炸的恰到好處

魷魚船現炸魷魚

乍看之下這家店的價格需要用到百元鈔票，似乎不算是高CP值的店家，但對筆者來說，這家店卻是最推薦的一家，原因有三個：好吃、好吃、還是好吃。筆者一向對魷魚缺乏好感，口感很韌不說，還有種邪惡的海產腥味，但這家魷魚船是真的厲害，它們家的魷魚外脆內Q還散發著陣陣香氣。

▲這魷魚真的有夠大。

筆者點的是椒鹽檸檬口味，因為要求店家胡椒鹽與檸檬不要加太多，所以魷魚本身的味道相當重要，咬下時先嘗到是外皮的酥脆，因為裹粉裹的不多，一下就咬到相當厚實的魷魚肉。魷魚肉質肥厚、香Q，而且相當的新鮮，魷魚腳香脆涮嘴、魷魚身鮮嫩軟糯，不同部位擁有不同風味，不過都相當美味，份量更是兩個人一起吃都綽綽有餘的程度。顛覆筆者對魷魚認知的魷魚船，絕對是旱溪夜市的必吃美食，喜歡或不喜歡魷魚的人都應該試試，保證一吃就愛上。

▲已經被偷吃過了

美力夯大叔西班牙燉飯

▲老闆動作相當熟練

壓軸的是傳說中的海鮮燉飯，為什麼說是傳說中呢？因為每次來擺攤，排隊人潮都會多到嚇人，攤子前後都有人排隊，還要發放號碼牌才能購買，是真正的夜市傳奇。因為吃過道地的西班牙海鮮燉飯，所以知道這家燉飯有多厲害，幾乎只靠食材本身原味來調味，鹽巴的需求真的不多，而且一份居然只要100元，真的是相當便宜。

海鮮燉飯的料子有四季豆、櫛瓜、花椰菜、豌豆、甜椒、玉米筍、南瓜、文蛤、雞肉、鮮蝦，還有一些神秘的香料，所有食材的混合迸發出銷魂的滋味，但最厲害的還是飯，微酸的米飯中間吃的到米芯，和香料、食材一起燉煮後，所有的精華都融入其中，讓人一杓一杓停不下來，而且即使冷掉還是很好吃，是旱溪夜市真正的傳奇店家，無論要排多久都必須吃到。

▲料子多到爆出來。

逛夜市要吃些什麼都只是遵從個人喜好，但看看這些高CP值又美味的店家，是不是有些心動了呢？來旱溪夜市別忘了早點拜訪一下這些攤位，不要等到人滿為患時才在扼腕喔。

旱溪夜市

地址：台中市東區旱溪東路一段

營業時間：18:00-0:00 (星期一、三休息)

推薦店家：10元香腸攤、東北小爺水餃、真好吃地瓜球、串串炸、魷魚船炸魷魚、美力夯大叔西班牙燉飯





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