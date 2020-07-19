海岸限定「金黃濱刺麥＋風車」美如童話！彰化唯一沙灘　沙丘夢幻場景還能追夕陽

彰化縣唯一的沙灘有處夏日限定美景，金黃的迷人魅力搭配海景及風車，讓許多攝影玩家明知刺人仍無阻前往朝聖的心，而絕美的風光不僅能單拍、純欣賞，作為人像背景更能大大提升吸睛指數，可謂美拍聖地。

圖／IG@no1305授權

這處位於彰濱「肉粽角沙灘」的景點，為IG熱門打卡亮點，每逢夏季會長滿刺狀植物「濱刺麥」，因含防風定沙作用也有沙丘上的保齡球之稱。金黃色「刺刺軍團」有如寄生在陸地的海膽，搭配凹凸不平、神似肉粽的消波塊，形成了沙丘特色景觀。而沙灘不僅設有數量極多的純白風車，傍晚還可追夕陽，幸運還能遇見火燒雲的組合。

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大片濱刺麥分佈在狹長的海岸線，有攝影愛好者貼心分享，朝賞夕陽方向持續往右走，即可賞見最為密集的場景。海天一線的絕佳風景，不論在任何視角的構圖，都會讓人忍不住直呼美如童話。不過提醒欲前往的大家，為防真的被刺傷，建議穿長褲包鞋或雨鞋，才能更加安心賞美景拍美照啦！

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彰濱肉粽角沙灘（線西海灘）

地址：彰化縣線西鄉彰濱工業區海堤

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