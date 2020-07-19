快訊

不再堅持純日製？日政府擬邀台積電 搶救落後半導體

民進黨中常委出爐 康裕成當選中評會主委

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海岸限定「金黃濱刺麥＋風車」美如童話！彰化唯一沙灘　沙丘夢幻場景還能追夕陽

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
線西海灘延綿數公里消波塊，因外形神似肉粽，加上閩南語稱消波塊為「肉粽角」，因此也有「肉粽角沙灘」之稱。圖／IG@ooxx2081授權
線西海灘延綿數公里消波塊，因外形神似肉粽，加上閩南語稱消波塊為「肉粽角」，因此也有「肉粽角沙灘」之稱。圖／IG@ooxx2081授權

彰化縣唯一的沙灘有處夏日限定美景，金黃的迷人魅力搭配海景及風車，讓許多攝影玩家明知刺人仍無阻前往朝聖的心，而絕美的風光不僅能單拍、純欣賞，作為人像背景更能大大提升吸睛指數，可謂美拍聖地。

圖／IG@no1305授權
圖／IG@no1305授權

這處位於彰濱「肉粽角沙灘」的景點，為IG熱門打卡亮點，每逢夏季會長滿刺狀植物「濱刺麥」，因含防風定沙作用也有沙丘上的保齡球之稱。金黃色「刺刺軍團」有如寄生在陸地的海膽，搭配凹凸不平、神似肉粽的消波塊，形成了沙丘特色景觀。而沙灘不僅設有數量極多的純白風車，傍晚還可追夕陽，幸運還能遇見火燒雲的組合。

圖／IG@no1305授權
圖／IG@no1305授權

大片濱刺麥分佈在狹長的海岸線，有攝影愛好者貼心分享，朝賞夕陽方向持續往右走，即可賞見最為密集的場景。海天一線的絕佳風景，不論在任何視角的構圖，都會讓人忍不住直呼美如童話。不過提醒欲前往的大家，為防真的被刺傷，建議穿長褲包鞋或雨鞋，才能更加安心賞美景拍美照啦！

圖／IG@no1305授權
圖／IG@no1305授權

圖／IG@no1305授權
圖／IG@no1305授權

彰濱肉粽角沙灘（線西海灘）

地址：彰化縣線西鄉彰濱工業區海堤

延伸閱讀：

苗栗全新童話小鎮！免門票爽拍魔戒哈比屋＋泡泡屋+日本神社

宜蘭爆紅仙境！冬山河生態綠舟「神秘河道」　洞窟＋夢幻天使光隨拍隨美

相關新聞

海岸限定「金黃濱刺麥＋風車」美如童話！彰化唯一沙灘　沙丘夢幻場景還能追夕陽

彰化縣唯一的沙灘有處夏日限定美景，金黃的迷人魅力搭配海景及風車，讓許多攝影玩家明知刺人仍無阻前往朝聖的心，而絕美的風光不僅能單拍、純欣賞，作為人像背景更能大大提升吸睛指數，可謂美拍聖地。 這處位

生日、情人聚餐首選！　王品首間頂級牛排餐廳THE WANG 乾式熟成牛排超美味 還有管家跟侍酒師服務

udn走跳美食／華少甫 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 今年我的生日大餐，我跟台中大食女來到這間只有台中有設點，王品全台首間牛排法式餐廳「The Wang」，點了一份好朋友「愛吃鬼

阿財米糕老闆撿到槍！超狂回應顧客1星評價 網笑到要朝聖

台中清水知名50年老店美食小吃「阿財米糕」，不只外地遊客常排隊，就連在地人都會買來一飽口福，顧客大量光顧之下網路免不了湧入兩極評論。近日網友們瘋狂討論該店家的Google評價...

田尾地中海風咖啡館！潔白城堡貌外觀及優美綠意景致太好拍

彰化田尾這家「綠海咖啡館」，像極了地中海風的小小童話城堡，找時間來這聚餐閒聊、喝咖啡，進入這繽紛漂亮的世外桃源！

福壽山農場推「10大景點即時影像」！24小時都可賞美景

台中福壽山農場海拔2200公尺至2600公尺，位於台灣脊梁山脈之間，有脊梁山脈的森林花園之稱，但因位處偏遠，且路途遙遠，...

蒜香豆干、澎派潤餅必點！ 台中「太原夜市」美食懶人包 串燒也要來一份

台中太原夜市店家藏龍臥虎，不但有涮嘴滷味、噴汁豆干、蒙古烤肉，還有最夯的日式串燒、巨大潤餅和高級舒芙蕾，想吃飽吃巧這裡通通都有，趕快來太原夜市逛一波！

結帳金額打5折！台中新開燒肉店「燒肉Smile」90元銅板價爽吃，限時一天快衝

不管你是台中人，還是碰巧在台中旅遊統統吃起來！燒肉新品牌「焼肉スマイル」（燒肉Smile）一號店即將於7/17日開幕，主打提供經濟實惠平價的燒肉套餐，開幕首日更祭出「結帳金額半價」優惠， 燒肉控把握機會衝一波。

逢甲夜市6大精選必吃！「炙燒泡芙」最讓甜食控失心瘋

「逢甲夜市」每年觀光達千萬人次，為全台規模最大觀光夜市。除了幾項經典小吃早已稱霸街頭一方，許多商家也不斷試圖攻佔這個龐大的市場。一個胃，那麼多間店，怎麼吃才好？今天就要精選介紹6家逢甲夜市的必吃美食！

彷彿置身阿爾卑斯山！南投仁愛「箭竹草原」全視野　合歡山群最高百岳合歡北峰

北合歡山，又稱合歡北峰、合歡山北峰位於南投縣仁愛鄉榮興村、大同村之間(接近花蓮縣秀林鄉)，編號34百岳之一，海拔高度3,422M，為合歡群峰中最高峰 因先前計畫的民都有山降雨,而促成了這

6種口味爽吃！網激推彰化6層「彩虹霜淇淋」 藍莓、紅心芭樂、巧克力牛奶一次滿足

一提到最「多元」的冰淇淋，不能不想到位在彰化的「66 Cheesecake」北海道彩虹霜淇淋，與一般的霜淇淋不同的是，採用天然的頂級食材製作，並且由六種特製口味組成，其中牛奶口味更是用頂級北海道十勝「四葉特選牛乳」淬鍊而成，一推出馬上造成網友的熱烈討論，紛紛打卡分享，喜歡冰品的朋友們，一定要親自前往品嚐看看！

繡球花海＋紅楓葉盛放！南投「杉林溪」避暑美拍必去　還有鳥居日系美景、高山螢火蟲

炎炎夏日往山區跑準沒錯！南投除了有堪稱仙境的「忘憂森林」，附近還有充滿原始森林風光的「杉林溪森林生態渡假園區」。如今園內紅楓樹正絕美盛開，搭配繡球花季，形成季節限定夢幻組合，為景點大大加分。若想親眼賞

甜點控快朝聖！南投「森林系網美甜點店」，讓繽紛甜食療癒你的心

涼涼食茶位於草屯鎮市區，店內採簡約森林風，裝潢設計很吸睛、餐點品質以及服務更是到位，不只價格親民，甜點製作也絲毫不馬乎，說他是草屯最美甜點店一點也不為過。

熱門新聞

「合歡山」變夜市恐毀暗空公園 居民大嘆簡直災難

花蓮56家業者響應「農遊券」！享農漁體驗遊程、買千送百

阿里山「眠月線」景點暴紅　未經許可進入保留區最高罰15萬元

蝦仁飯＋蛋黃液誘人絕配！台北全新「眷村風平價小吃」　加碼酥脆排骨、滷味必點

和平島新玩法！振興券3人成行　走水路登島享優惠

海岸限定「金黃濱刺麥＋風車」美如童話！彰化唯一沙灘　沙丘夢幻場景還能追夕陽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。